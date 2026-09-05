Η προσπάθεια Ρώσου βιολόγου να δημιουργήσει υβρίδιο ανθρώπου-χιμπατζή πριν από 100 χρόνια

Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, ένας Ρώσος βιολόγος ονόματι Ίλια Ιβάνοφ επιχείρησε ένα από τα πιο ακραία πειράματα στην ιστορία της εξελικτικής βιολογίας. Ο στόχος του ήταν να διασταυρώσει ανθρώπους με χιμπατζήδες, πιστεύοντας ότι ένα τέτοιο υβρίδιο θα παρείχε απτή απόδειξη της εξελικτικής συγγένειας μεταξύ των δύο ειδών.

Παρά τις προσπάθειές του, το εγχείρημα απέτυχε. Η ιστορία αυτή παραμένει μέχρι σήμερα ένα σκοτεινό κεφάλαιο, το οποίο αγγίζει τα όρια της επιστήμης, της ιδεολογίας και της βιοηθικής, όπως αναφέρει το Popular Science.

Τα κίνητρα πίσω από το πείραμα

Η προσπάθεια του Ιβάνοφ έλαβε χώρα σε μια εποχή όπου η θεωρία της εξέλιξης εξακολουθούσε να προκαλεί έντονες κοινωνικές και θρησκευτικές αντιδράσεις. Η ιδέα του Δαρβίνου, ότι ο άνθρωπος και οι άλλοι πίθηκοι μοιράζονται κοινούς εξελικτικούς προγόνους, είχε θεωρηθεί βλάσφημη από πολλούς επικριτές, ειδικά στις ΗΠΑ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η δίκη του καθηγητή Τζον Τόμας Σκόουπς το 1925 στο Τενεσί, επειδή δίδαξε την εξέλιξη του ανθρώπου σε δημόσιο σχολείο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ιβάνοφ στράφηκε στον διαειδικό υβριδισμό, δηλαδή στη διασταύρωση διαφορετικών ειδών.

Τα ακριβή κίνητρα του Ιβάνοφ παραμένουν αβέβαια. Ιστορικοί έχουν υποστηρίξει ότι ίσως επιδίωκε να χρησιμοποιήσει ένα επιτυχημένο πείραμα ως αντιθρησκευτική προπαγάνδα για τη Σοβιετική Ένωση. Άλλοι συνδέουν την προσπάθειά του με τις ουτοπικές ιδέες της εποχής για τη δημιουργία ενός «νέου σοβιετικού ανθρώπου».

Τα πειράματα στην Γαλλική Γουινέα

Το 1926, ο Ίλια Ιβάνοφ ταξίδεψε μαζί με τον γιο του στη Γουινέα, η οποία τότε ήταν Γαλλική Γουινέα. Εκεί, συνέλαβε αρκετούς ενήλικους χιμπατζήδες, προκειμένου να προχωρήσει στα πειράματά του.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε τεχνητή σπερματέγχυση θηλυκών χιμπατζήδων χρησιμοποιώντας ανθρώπινο σπέρμα. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα πειράματα δεν οδήγησε σε εγκυμοσύνη, με αποτέλεσμα το πρώτο σκέλος του εγχειρήματος να αποτύχει.

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο και οι αντιδράσεις

Ακόμη πιο αμφιλεγόμενο ήταν το σχέδιο του Ιβάνοφ να ακολουθήσει την αντίστροφη διαδικασία. Σύμφωνα με ιστορικές έρευνες, ο βιολόγος εξέτασε το ενδεχόμενο να γονιμοποιήσει τοπικές γυναίκες με σπέρμα πιθήκων.

Μάλιστα, φέρεται να σκόπευε να το κάνει χωρίς τη συγκατάθεσή τους, παρουσιάζοντας τη διαδικασία ως μια απλή ιατρική εξέταση. Ωστόσο, οι γαλλικές αποικιακές αρχές δεν του επέτρεψαν να προχωρήσει σε αυτό το σχέδιο.

Το ευρύτερο πλαίσιο της εποχής

Η έρευνα του Ιβάνοφ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ψευδοεπιστημονικές θεωρίες περί φυλετικής ιεραρχίας ήταν ευρέως διαδεδομένες. Το 1926, το περιοδικό Time είχε αναφερθεί σε Αμερικανούς υποστηρικτές του εγχειρήματος που πρότειναν διασταυρώσεις διαφορετικών ανθρωποειδών πιθήκων με ανθρώπους διαφορετικών φυλετικών ομάδων.

Παρόλα αυτά, η ομάδα του Ιβάνοφ αποστασιοποιήθηκε από τέτοιους ισχυρισμούς. Μετά την αποτυχία των πειραμάτων του, ο Ιβάνοφ επέστρεψε στη Σοβιετική Ένωση, αφήνοντας πίσω του μια ιστορία που συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό.

Με πληροφορίες από: cnn.gr