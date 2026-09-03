Θαλάσσια σφουγγάρια σε μολυσμένο λιμάνι: Πείραμα 455 ημερών στην Ισπανία

Επιστήμονες στην Ισπανία πραγματοποίησαν ένα εκτεταμένο πείραμα, τοποθετώντας 42 θαλάσσια σφουγγάρια σε ένα μολυσμένο λιμάνι. Η μελέτη, η οποία διήρκεσε 455 ημέρες, είχε ως στόχο να εξετάσει την ικανότητα επιβίωσης και προσαρμογής διαφόρων ειδών σπόγγων σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα επιβαρυμένες συνθήκες. Τα αποτελέσματα αυτής της σημαντικής έρευνας δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Marine Science, προσφέροντας νέα δεδομένα για την οικολογική αποκατάσταση.

Η διεξαγωγή του πειράματος στη Χιρόνα

Το ενδιαφέρον αυτό πείραμα έλαβε χώρα στο Marina Palamós, στην περιοχή της Χιρόνα, στην Ισπανία. Οι ερευνητές επέλεξαν το συγκεκριμένο λιμάνι λόγω των επιβαρυμένων συνθηκών που το χαρακτηρίζουν, προσφέροντας ένα ιδανικό περιβάλλον για τη δοκιμή της αντοχής των θαλάσσιων οργανισμών. Συνολικά, τοποθετήθηκαν 42 θαλάσσια σφουγγάρια, προερχόμενα από πέντε διαφορετικά είδη, με την ελπίδα να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες προσαρμογής τους.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των οργανισμών κατά τη διάρκεια των 455 ημερών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση προηγμένων μεθόδων. Οι επιστήμονες αξιοποίησαν υποβρύχια φωτογραφία, σε συνδυασμό με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, για να καταγράψουν και να αναλύσουν τη συμπεριφορά και την κατάσταση των σπόγγων στο υποβαθμισμένο περιβάλλον του λιμανιού. Αυτή η συστηματική παρακολούθηση επέτρεψε τη λεπτομερή καταγραφή των αλλαγών και της ανταπόκρισης κάθε είδους στις δύσκολες συνθήκες.

Το είδος που ξεχώρισε για την αντοχή του

Από τα πέντε είδη θαλάσσιων σφουγγαριών που δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο της μελέτης, μόνο ένα κατάφερε να επιβιώσει καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος. Πρόκειται για το είδος Chondrosia reniformis, το οποίο επέδειξε ένα εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας, φτάνοντας το 91,7%. Η αντοχή του συγκεκριμένου είδους στις αντίξοες συνθήκες του μολυσμένου λιμανιού ήταν αξιοσημείωτη.

Η προσαρμοστικότητα του Chondrosia reniformis δεν περιορίστηκε μόνο στην επιβίωση. Το συγκεκριμένο είδος αναπαράχθηκε αυτόνομα, γεγονός που υποδεικνύει μια σημαντικά μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής στις μολυσμένες συνθήκες του λιμανιού σε σύγκριση με τα υπόλοιπα είδη που συμμετείχαν στο πείραμα. Αντίθετα, οι άλλοι σπόγγοι δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον και πέθαναν λίγο μετά την τοποθέτησή τους, αναδεικνύοντας τη μοναδική ανθεκτικότητα του Chondrosia reniformis.

Μορφολογική πλαστικότητα και δυναμική συμπεριφορά

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια αξιοσημείωτη μορφολογική πλαστικότητα στο Chondrosia reniformis. Το είδος παρουσίαζε συνεχή μετακίνηση πάνω στο υπόστρωμα, μια συμπεριφορά που του επέτρεπε να αναζητά καλύτερες συνθήκες εντός του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος. Αυτή η δυναμική προσαρμογή θεωρείται κρίσιμη για την επιβίωσή του σε ένα τόσο απαιτητικό οικοσύστημα.

Επιπλέον, το Chondrosia reniformis είχε την ικανότητα να πολλαπλασιάζεται κλωνικά και να επανατοποθετείται, δείχνοντας μια σύνθετη και αποτελεσματική στρατηγική για την επιβίωσή του. Αυτές οι ιδιότητες υπογραμμίζουν την εξαιρετική προσαρμοστικότητα του είδους στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε ένα μολυσμένο λιμάνι, καθιστώντας το ένα ενδιαφέρον αντικείμενο περαιτέρω μελέτης.

Ο ρόλος των θαλάσσιων σφουγγαριών και οι μελλοντικές εφαρμογές

Τα θαλάσσια σφουγγάρια διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα, επεξεργαζόμενα μεγάλες ποσότητες νερού και συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ικανότητά τους να καθαρίζουν το νερό τα καθιστά πολύτιμους οργανισμούς για την υγεία των ωκεανών.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θεωρούνται ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τον εντοπισμό ειδών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε στρατηγικές οικομηχανικής (eco-engineering). Οι επιστήμονες εξετάζουν αν ορισμένα είδη σπόγγων, όπως το Chondrosia reniformis, θα μπορούσαν στο μέλλον να αποτελέσουν σύμμαχο στην προσπάθεια επαναφοράς της φυσικής λειτουργίας λιμανιών και άλλων παράκτιων περιοχών που έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η εφαρμογή τέτοιων λύσεων θα μπορούσε να προσφέρει μια βιώσιμη προσέγγιση για την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta