ΗΠΑ: Χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για την αντιμετώπιση του παγετού

Μια ασυνήθιστη λύση δοκιμάζουν μηχανικοί στην πολιτεία του Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών, τοποθετώντας χιλιάδες τεμαχισμένα ελαστικά κάτω από το οδόστρωμα. Το πείραμα έχει ως στόχο να περιορίσει τις φθορές που προκαλούνται από τον παγετό και την απόψυξη, φαινόμενα που ταλαιπωρούν τους δρόμους της περιοχής κάθε χειμώνα. Παράλληλα, η πρωτοβουλία επιδιώκει την αξιοποίηση ενός σημαντικού όγκου μεταχειρισμένων ελαστικών που διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα.

Το χρόνιο πρόβλημα των δρόμων στο Μέιν

Η πολιτεία του Μέιν διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο δρόμων, πολλοί εκ των οποίων είναι χωμάτινοι ή χαλικόστρωτοι. Αυτοί οι δρόμοι αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα με την αλλαγή των εποχών. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το νερό που βρίσκεται στο έδαφος παγώνει, με αποτέλεσμα το χώμα να σκληραίνει σημαντικά.

Ωστόσο, όταν η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει και ξεκινά η διαδικασία της απόψυξης, το έδαφος μετατρέπεται σε μαλακό και ασταθές. Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με τη διέλευση βαρέων οχημάτων, ευνοεί την εμφάνιση σοβαρών φθορών στο οδόστρωμα. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται συχνά λακκούβες, αυλακώσεις και άλλες παραμορφώσεις, οι οποίες καθιστούν δύσκολη την οδήγηση και απαιτούν συχνές επισκευές.

Η καινοτόμος προσέγγιση με τα τεμαχισμένα ελαστικά

Η ιδέα για αυτή την ασυνήθιστη λύση προήλθε από τον πολιτικό μηχανικό Dana Humphrey, ο οποίος εργάζεται στο University of Maine. Ο κ. Humphrey είχε μελετήσει εκτενώς τις ιδιότητες των τεμαχισμένων ελαστικών, διερευνώντας τη δυνατότητα χρήσης τους ως οικοδομικό υλικό σε διάφορες εφαρμογές. Η πρότασή του ήταν να μη χρησιμοποιηθεί το καουτσούκ στην επιφάνεια όπου κινούνται τα οχήματα, αλλά να ενσωματωθεί ως στρώση κάτω από το συμβατικό χαλίκι.

Ο βασικός στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να μεταβληθεί ο τρόπος με τον οποίο το έδαφος αντιδρά στις συνθήκες του κρύου, στην παρουσία του νερού και στα φορτία που δέχεται από την κυκλοφορία. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανικοί ελπίζουν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των δρόμων και να μειώσουν τις φθορές που προκαλούνται από τους κύκλους παγετού και απόψυξης.

Η υλοποίηση του πειράματος στον δρόμο Dingley

Η δοκιμή της νέας μεθόδου πραγματοποιήθηκε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της οδού Dingley Road, στην περιοχή Richmond του Μέιν. Το πειραματικό τμήμα είχε μήκος περίπου 183 μέτρα, όπου τοποθετήθηκαν περίπου 20.000 μεταχειρισμένα ελαστικά. Πριν την τοποθέτησή τους, τα ελαστικά κόπηκαν σε μικρότερα κομμάτια, με διαστάσεις που κυμαίνονταν από 5 έως 8 εκατοστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κομμάτια αυτά διατηρούσαν ακόμα τα χαλύβδινα σύρματά τους.

Τα τεμαχισμένα ελαστικά απλώθηκαν με προσοχή, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη στρώση πάχους από 15 έως 30 εκατοστά. Πάνω από αυτή την ειδική στρώση, τοποθετήθηκαν στη συνέχεια αρκετές στρώσεις χαλικιού. Η τελική διαμόρφωση του δρόμου είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει εμφάνιση αντίστοιχη με έναν συμβατικό χαλικόστρωτο δρόμο, χωρίς ορατές διαφορές στην επιφάνεια.

Παρακολούθηση και τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα

Για να είναι δυνατή η ακριβής παρακολούθηση των φαινομένων που συνέβαιναν κάτω από την επιφάνεια του δρόμου, οι υπεύθυνοι του έργου εγκατέστησαν περισσότερους από 100 αισθητήρες θερμοκρασίας. Οι αισθητήρες αυτοί τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά βάθη του οδοστρώματος, επιτρέποντας τη συνεχή καταγραφή των μεταβολών της θερμοκρασίας καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Το σύστημα αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους ερευνητές να συγκρίνουν τα δεδομένα από το πειραματικό τμήμα με αυτά άλλων σημείων που είχαν κατασκευαστεί αποκλειστικά με χαλίκι.

Τα πρώτα αποτελέσματα της δοκιμής είναι ενθαρρυντικά. Στο τμήμα όπου χρησιμοποιήθηκαν τα τεμαχισμένα ελαστικά, ο παγετός διείσδυσε περίπου στο μισό βάθος σε σύγκριση με τα τμήματα που χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία σύγκρισης. Αντίθετα, οι περιοχές που αποτελούνταν αποκλειστικά από χαλίκι υπέστησαν σημαντικές φθορές κατά τη φάση της απόψυξης. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι τα τεμαχισμένα ελαστικά ενδέχεται να έχουν την ικανότητα να περιορίζουν ορισμένες από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι παγώματος και απόψυξης. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του υλικού είναι οι φυσικές ιδιότητες του καουτσούκ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta