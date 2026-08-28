Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τη δημιουργία εθνικής διαστημικής ακαδημίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026, εκτελεστικό διάταγμα για την ίδρυση μιας εθνικής ακαδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νέα ακαδημία θα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των μελλοντικών νεοσυλλέκτων της NASA και των διαστημικών ενόπλων δυνάμεων. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού στον διαστημικό τομέα, με την Κίνα να αποτελεί τον κύριο αντίπαλο.

Η ίδρυση της Διαστημικής Ακαδημίας των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφασή του κατά τη διάρκεια τελετής απονομής μεταλλίων στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA, στο Χιούστον. «Θα υπογράψω διάταγμα που εκκινεί τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας εθνικής ακαδημίας. Θα ονομάζεται η Διαστημική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών (US Space Academy)», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη «κάτι πολύ σπουδαίο». Στόχος της ακαδημίας θα είναι «να προσελκύει, να εκπαιδεύει και να δίνει πτυχία στα καλύτερα ταλέντα που η χώρα μας έχει να προσφέρει», όπως τόνισε ο ίδιος. Η τοποθεσία της νέας αυτής ακαδημίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

Ο ρόλος και οι χρήστες της νέας δομής

Η Διαστημική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διαφόρων φορέων και οργανισμών. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί από τη NASA, την εθνική υπηρεσία αεροναυπηγικής και διαστήματος, αλλά και από την ιδιωτική διαστημική βιομηχανία. Επιπλέον, θα αποτελέσει πηγή στελεχών για την United States Space Force.

Η United States Space Force είναι η έκτη πτέρυγα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, την οποία είχε δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Η ίδρυση της ακαδημίας υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού για την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας και υπεροχής στο διάστημα.

Ο «δεύτερος αγώνας του διαστήματος»

Η ανακοίνωση για την ίδρυση της ακαδημίας έρχεται σε μια περίοδο όπου το διάστημα έχει αποκτήσει κεντρική θέση στους στρατηγικούς, στρατιωτικούς και τεχνολογικούς ανταγωνισμούς. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι ξεκινά έναν «δεύτερο αγώνα του διαστήματος» με αντίπαλο το Πεκίνο.

Αυτή η δήλωση παραπέμπει στον ιστορικό αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος που είχε φέρει αντιμέτωπες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοπορίας, δηλώνοντας: «Ένα έθνος δεν μπορεί να είναι πρώτο στη Γη εάν πρόκειται να είμαστε δεύτεροι στο διάστημα. Απλώς δεν πρόκειται να συμβεί. Κατά κάποιο τρόπο, απλώς δεν λειτουργεί έτσι».

Μελλοντικά διαστημικά σχέδια και φιλοδοξίες

Στο πλαίσιο των ευρύτερων διαστημικών φιλοδοξιών, ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η NASA έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για την ανάπτυξη αυτού που αποκάλεσε το πρώτο πυρηνοκίνητο διαπλανητικό διαστημόπλοιο. Το συγκεκριμένο σκάφος αναμένεται να εκτοξευθεί σε αποστολή στον Άρη το έτος 2028.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι αυτό το διαστημόπλοιο θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο σε έναν μεγαλύτερο αμερικανικό στόλο, με απώτερο στόχο να καταστήσει τα διαστημικά ταξίδια πιο κοινά και προσβάσιμα. Επιπλέον, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα φιλοδοξούν να στείλουν ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030 και να εγκαταστήσουν εκεί μόνιμη βάση.

Τελετή απονομής μεταλλίων στο Χιούστον

Η ανακοίνωση για την ίδρυση της Διαστημικής Ακαδημίας πραγματοποιήθηκε στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον, κατά τη διάρκεια μιας επίσημης τελετής. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε στο πλήρωμα του Artemis II το Μετάλλιο Τιμής του Κογκρέσου για το Διάστημα. Η τελετή αυτή υπογράμμισε την αναγνώριση των επιτευγμάτων στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης και την προσήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περαιτέρω ανάπτυξη των διαστημικών τους προγραμμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit