Απολίθωμα εντόμου με 24 πόδια αποκαλύπτει νέα στοιχεία για την εξέλιξη

Ένα μικροσκοπικό πλάσμα, το οποίο έζησε πριν από περίπου 324 εκατομμύρια χρόνια, αποκαλύφθηκε πρόσφατα μέσω ενός απολιθώματος που βρέθηκε στο Τέξας. Το αρχαίο αυτό έντομο διέθετε 24 πόδια, έναν αριθμό που σήμερα θα θεωρούνταν υπερβολικός για τα έντομα. Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει νέα και σημαντικά στοιχεία για την εξελικτική πορεία των εντόμων και φωτίζει το πώς τελικά κατέληξαν να έχουν το πιο συχνό «σετ» των έξι ποδιών που παρατηρούμε στα σημερινά είδη.

Το αρχαίο εύρημα από το Τέξας

Το απολίθωμα, το οποίο εντοπίστηκε στο Τέξας, ανήκει σε ένα νέο είδος που ονομάστηκε Τσόσα πραεκούρσορ. Το πλάσμα αυτό έζησε πριν από περίπου 324 εκατομμύρια χρόνια και είχε μήκος περίπου 49 χιλιοστά. Οι ερευνητές θεωρούν πως το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της πρώιμης εξέλιξης των εντόμων, καθώς προσφέρει μια μοναδική ματιά σε μια περίοδο που τα έντομα διέφεραν σημαντικά από τη σημερινή τους μορφή.

Η παρουσία των 24 άκρων στο Τσόσα πραεκούρσορ είναι το βασικό χαρακτηριστικό που κέντρισε το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Αυτός ο μεγάλος αριθμός ποδιών έρχεται σε αντίθεση με τα σύγχρονα έντομα, τα οποία είναι γνωστά ως εξάποδα, διαθέτοντας δηλαδή έξι πόδια. Η μελέτη του απολιθώματος δίνει τη δυνατότητα στους ειδικούς να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταβολές που συνέβησαν στην πορεία της εξελικτικής τους πορείας.

Η μορφολογία του Τσόσα πραεκούρσορ

Από τα συνολικά 24 άκρα του αρχαίου εντόμου, φαίνεται πως τα έξι χρησιμοποιούνταν κυρίως για περπάτημα. Τα υπόλοιπα πόδια βρίσκονταν στην κοιλιά του πλάσματος και παρουσίαζαν μια διαφορετική μορφή. Οι άκρες αυτών των κοιλιακών άκρων θύμιζαν περισσότερο πτερύγια ή κουπιά, υποδεικνύοντας μια εξειδικευμένη λειτουργία.

Αυτή η ιδιαίτερη μορφολογία υποδηλώνει ότι το Τσόσα πραεκούρσορ πιθανότατα είχε έναν ημιυδρόβιο τρόπο ζωής. Η κίνησή του εκτιμάται ότι γινόταν σε περιοχές όπου συναντούσαν η στεριά και το νερό, χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά του άκρα για να προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον. Το εύρημα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς τα σημερινά έντομα ανήκουν στα εξάποδα, έχοντας έξι πόδια στον θώρακα και κανένα στην κοιλιά, σε αντίθεση με το αρχαίο είδος που διατηρούσε άκρα και στα κοιλιακά του τμήματα.

Η εξέλιξη από τα πολλά πόδια στα έξι

Ο Έρικ Τίλκελκα, ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, σχολίασε με χιούμορ πως του φάνηκε κάπως αστείο το γεγονός ότι αποκαλούμε τα έντομα εξάποδα, ενώ «ξεκίνησαν» έχοντας πολλά περισσότερα πόδια. Η παρατήρηση αυτή υπογραμμίζει την εντυπωσιακή μεταμόρφωση που υπέστησαν τα έντομα κατά τη διάρκεια της εξελικτικής τους πορείας.

Οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν μόνο στο συγκεκριμένο απολίθωμα. Εξέτασαν και άλλα δύο απολιθώματα, διαπιστώνοντας ότι και αυτά ανήκαν σε μια πολύ πρώιμη εξελικτική ομάδα που ήταν συγγενική με τα έντομα. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι οι πρόγονοι των εντόμων πιθανότατα διέθεταν επιπλέον άκρα στην κοιλιά τους, τα οποία με την πάροδο του χρόνου τροποποιήθηκαν και τελικά χάθηκαν.

Σημαντικό εξελικτικό βήμα

Η σταδιακή απώλεια των κοιλιακών άκρων φαίνεται πως αποτέλεσε ένα σημαντικό εξελικτικό βήμα για τα έντομα. Αυτή η αλλαγή συνδέεται άμεσα με την προσαρμογή τους στη ζωή αποκλειστικά στη στεριά. Καθώς τα έντομα εξελίσσονταν για να ζήσουν σε χερσαία περιβάλλοντα, η ανάγκη για τα κοιλιακά άκρα, που πιθανόν εξυπηρετούσαν υδρόβιες λειτουργίες, μειώθηκε.

Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στο χαρακτηριστικό σχέδιο σώματος που παρατηρούμε στα σύγχρονα έντομα: έξι πόδια στον θώρακα και απουσία άκρων στην κοιλιά. Η ανακάλυψη του Τσόσα πραεκούρσορ προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα αυτής της μετάβασης, βοηθώντας τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις προσαρμογές που επέτρεψαν στα έντομα να γίνουν μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες οργανισμών στον πλανήτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta