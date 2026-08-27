Μερική έκλειψη Σελήνης: Πότε και πώς θα είναι ορατή στην Ελλάδα

Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο αναμένεται να λάβει χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, καθώς θα σημειωθεί μερική έκλειψη Σελήνης. Το φαινόμενο θα είναι ορατό και από την Ελλάδα, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία παρατήρησης για όσους κοιτάξουν τον ουρανό. Ωστόσο, οι συνθήκες για τη χώρα μας δεν θα είναι οι ιδανικότερες, καθώς το σημαντικότερο μέρος της έκλειψης συμπίπτει χρονικά με την ανατολή του Ήλιου και τη δύση της Σελήνης.

Το είδος της έκλειψης και η ορατότητα

Η έκλειψη της 28ης Αυγούστου χαρακτηρίζεται ως μερική. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του σεληνιακού δίσκου θα εισέλθει στη σκιά της Γης, χωρίς ωστόσο η Σελήνη να καλυφθεί ολόκληρη. Παρά τις προκλήσεις λόγω της ώρας, το φαινόμενο θα είναι ορατό από την Ελλάδα, επιτρέποντας στους παρατηρητές να δουν το φεγγάρι να «χάνεται» σταδιακά στον ουρανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το astro.planitario.gr, η εξέλιξη του φαινομένου δεν θα είναι υπό τις ιδανικότερες συνθήκες για την ελληνική επικράτεια. Η χρονική σύμπτωση του μέγιστου της έκλειψης με την ανατολή του Ήλιου και τη δύση της Σελήνης περιορίζει το διάστημα της καθαρής παρατήρησης.

Οι κρίσιμες ώρες για την παρατήρηση

Για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η καλύτερη στιγμή για την παρατήρηση της μερικής έκλειψης Σελήνης υπολογίζεται περίπου στις 06:50 το πρωί. Αυτό το χρονικό σημείο έρχεται μόλις λίγα λεπτά πριν από τη δύση της Σελήνης, η οποία θα συμβεί στις 06:55. Λόγω της γεωγραφικής θέσης κάθε περιοχής, η καλύτερη ώρα παρατήρησης παρουσιάζει μικρές διαφορές.

Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, εκτιμάται ότι περίπου το 80% του σεληνιακού δίσκου θα βρίσκεται μέσα στη σκιά της Γης κατά την ώρα της καλύτερης παρατήρησης. Το κρίσιμο διάστημα για την Ελλάδα, κατά το οποίο το φαινόμενο θα είναι ορατό, εκτείνεται από τις 05:33 έως περίπου τις 06:55.

Η εξέλιξη του φαινομένου λεπτό προς λεπτό

Η πρώτη φάση της έκλειψης θα ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, όταν η Σελήνη θα εισέλθει στην παρασκιά της Γης. Η έναρξη της έκλειψης παρασκιάς έχει οριστεί για τις 04:23. Στη συνέχεια, η έναρξη της μερικής έκλειψης, όπου ο σεληνιακός δίσκος θα αρχίσει να εισέρχεται στην κύρια σκιά της Γης, θα πραγματοποιηθεί στις 05:33.

Η καλύτερη στιγμή παρατήρησης για τις μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είναι στις 06:50. Λίγο αργότερα, στις 06:55, θα σημειωθεί η δύση της Σελήνης, περιορίζοντας την ορατότητα. Το πραγματικό μέγιστο της έκλειψης προβλέπεται για τις 07:12, ωστόσο δεν θα είναι πλέον ορατό από την Ελλάδα λόγω της δύσης της Σελήνης.

Οι επόμενες φάσεις, δηλαδή η λήξη της μερικής έκλειψης στις 08:51 και η οριστική λήξη της έκλειψης παρασκιάς στις 10:01, δεν θα είναι επίσης ορατές από τη χώρα μας. Το κρίσιμο διάστημα για τους παρατηρητές στην Ελλάδα είναι επομένως από τις 05:33 έως περίπου τις 06:55.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis