Σεισμοί: Ανάρτηση – «γρίφος» από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο – Τι τον ανησυχεί στη σεισμική «άπνοια» της Ελλάδας

Σε κατάσταση επαγρύπνησης βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα, με τον γνωστό σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο να προχωρά σε μια ανάρτηση που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Ο καθηγητής επισημαίνει μια παρατεταμένη και ασυνήθιστη σεισμική «άπνοια» στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία ίσως κρύβει κινδύνους για το άμεσο μέλλον.

«Για να δούμε πού θα καταλήξουμε…»
Μετά από μια περίοδο έντονης δραστηριότητας το 2025 (με τους διπλούς σεισμούς 6.1 Ρίχτερ στην Κρήτη τον Μάιο και τα 5.8 Ρίχτερ μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας τον Ιούνιο), η γη μοιάζει να έχει «σιωπήσει».

«Πάλι πέσαμε σε σεισμική “άπνοια”. Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα δεν έγινε ούτε ένας σεισμός που να υπερβαίνει το 5.5. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε…», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος στο Facebook.

Συσσώρευση ενέργειας και φόβοι για 6.6 Ρίχτερ
Ο σεισμολόγος υπενθυμίζει ότι η ενέργεια που συσσωρεύεται στα ρήγματα πρέπει να εκτονωθεί. Οι εφιαλτικές προβλέψεις που είχε κάνει το περασμένο καλοκαίρι για πιθανό σεισμό έως και 6.6 Ρίχτερ στο Νότιο Αιγαίο ή την Κρήτη παραμένουν στο τραπέζι, καθώς η σεισμική έξαρση δεν θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.

