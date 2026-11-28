Μία «αντιπαλότητα» αναπτύχθηκε μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της πλατφόρμας streaming Netflix, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο από τη σειρά μυστηρίου «The Hunting Wives». Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναρτήθηκε ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών και προκάλεσε την άμεση αντίδραση του γιου του πρώην προέδρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η «αντιπαλότητα» με το Netflix

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εκδηλώθηκε την Πέμπτη, όταν το Netflix επέλεξε να αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα από τη σειρά. Στο συγκεκριμένο κλιπ, οι δύο πρωταγωνίστριες, Σόφι, την οποία υποδύεται η Μπρίτανι Σνόου, και Μάργκο, την οποία ενσαρκώνει η Μάλιν Άκερμαν, εμφανίζονται να φιλιούνται με πάθος μέσα σε ένα κρεβάτι, ενώ παράλληλα εξομολογούνται τον έρωτά τους.

Η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση του Netflix ήταν χαρακτηριστική, αναφέροντας: «Αυτό το πιάτο της Ημέρας των Ευχαριστιών». Η δημοσίευση αυτή, όπως φάνηκε, δεν βρήκε σύμφωνο τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος σχολίασε δημόσια στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας την ενόχλησή του με την ερώτηση: «Τι πρόβλημα έχετε;;;; Είναι Ημέρα των Ευχαριστιών».

Η απάντηση της πλατφόρμας

Η απάντηση από την πλευρά του Netflix ήρθε άμεσα και διατηρήθηκε στο ίδιο ύφος με την αρχική ανάρτηση που είχε προκαλέσει την αντίδραση. Η πλατφόρμα επέλεξε να δημοσιεύσει ένα δεύτερο κλιπ από την ίδια σειρά, «The Hunting Wives», ως απάντηση στον σχολιασμό του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Στο νέο αυτό απόσπασμα, οι χαρακτήρες που υποδύονται οι Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ και Έβαν Τζόνιγκαϊτ συζητούν για τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ αφήνει σαφή υπονοούμενα σχετικά με την ερωτική σχέση των γυναικών. Η λεζάντα που συνόδευε τη δεύτερη ανάρτηση του Netflix ήταν: «Καλή Ημέρα των Ευχαριστιών;».

Η πλοκή και η επιτυχία της σειράς «The Hunting Wives»

Η σειρά «The Hunting Wives» αποτελεί ένα θρίλερ μυστηρίου και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Μέι Κομπ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021. Η ιστορία της σειράς επικεντρώνεται στον χαρακτήρα της Σόφι, η οποία προσπαθεί να ενταχθεί σε έναν κύκλο πλούσιων νοικοκυρών στο Τέξας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σκάνδαλα και μυστικά που τις περιβάλλουν.

Η πρώτη σεζόν της σειράς είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2025 και σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία. Κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 35 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, γεγονός που την οδήγησε στην κορυφή των προτιμήσεων σε δέκα διαφορετικές χώρες. Η απήχηση αυτή συνέβαλε στην ταχεία καθιέρωση της σειράς στο κοινό του Netflix.

Η πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «The Hunting Wives» έκανε πρεμιέρα ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, προσφέροντας στους θεατές οκτώ νέα επεισόδια. Η κυκλοφορία του δεύτερου κύκλου γνώρισε άμεση επιτυχία, καθώς η σειρά σκαρφάλωσε γρήγορα στην τρίτη θέση των τάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η ταχεία αυτή άνοδος στις προτιμήσεις του αμερικανικού κοινού υπογραμμίζει το ενδιαφέρον που συνεχίζει να υπάρχει για την πλοκή και τους χαρακτήρες της σειράς μυστηρίου. Η επιτυχία της πρεμιέρας του δεύτερου κύκλου επιβεβαίωσε την δυναμική της σειράς στην πλατφόρμα.

Το μέλλον της σειράς

Λόγω της μεγάλης επιτυχίας και της απήχησης που έχει σημειώσει η σειρά «The Hunting Wives» από την πρώτη της κιόλας σεζόν, η παραγωγή έχει ήδη λάβει το πράσινο φως για την ανάπτυξη και ενός τρίτου κύκλου επεισοδίων. Αυτή η εξέλιξη διασφαλίζει τη συνέχεια της ιστορίας και την περαιτέρω εξερεύνηση των χαρακτήρων και των μυστηρίων που τους περιβάλλουν.

Η απόφαση για τον τρίτο κύκλο αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης της πλατφόρμας στο περιεχόμενο της σειράς και στην ικανότητά της να διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού. Οι τηλεθεατές μπορούν να αναμένουν νέες εξελίξεις και ανατροπές στις περιπέτειες των νοικοκυρών του Τέξας.

Με πληροφορίες από: Newsit