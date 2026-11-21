Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ζαννίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ζαννίδης απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΣΗΕΑ. Η Ένωση Συντακτών αποχαιρέτησε έναν εκλεκτό συνάδελφο που τίμησε τον δημοσιογραφικό κλάδο με την πολυσχιδή του προσωπικότητα και τη μακρόχρονη παρουσία του. Τα στοιχεία για την κηδεία του εκλιπόντος θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών.

Η πολύχρονη δημοσιογραφική του πορεία

Ο Δημήτρης Ζαννίδης γεννήθηκε στην Ερμούπολη το 1937 και η δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία. Συγκεκριμένα, το 1955, σε ηλικία μόλις 18 ετών και αμέσως μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών, εισήλθε στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Οι πρώτες του θέσεις ήταν ως αστυνομικός και καλλιτεχνικός συντάκτης στην εφημερίδα «Αθηναϊκή». Στη συνέχεια, η επαγγελματική του διαδρομή τον οδήγησε σε πλήθος άλλων σημαντικών εντύπων της εποχής. Εργάστηκε στις εφημερίδες «Νέα Γραμμή», «Ανεξάρτητος Τύπος», «Σάτιρα», «Νίκη», «Ημέρα», «Βραδυνή», «Νέα Πολιτεία», «Εσπερινή», «Ελεύθερη Ώρα» και «Ελεύθερος».

Παράλληλα, συνέβαλε και στον περιοδικό Τύπο, συνεργαζόμενος με τα περιοδικά «Φαντασία» και «Πολιτικά Θέματα». Η πορεία του ολοκληρώθηκε στην «Απογευματινή της Κυριακής», όπου και παρέμεινε έως τη συνταξιοδότησή του. Κατά τη διάρκεια της μακράς αυτής πορείας, ο Δημήτρης Ζαννίδης διακρίθηκε για δεκαετίες ως πολιτικός συντάκτης, χρονογράφος και σχολιαστής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Πρωτοπόρος στην τηλεόραση και προσφορά μετά τη συνταξιοδότηση

Ο Δημήτρης Ζαννίδης δεν περιορίστηκε μόνο στην έντυπη δημοσιογραφία, αλλά υπήρξε και πρωτοπόρος στον τομέα της τηλεόρασης. Αναδείχθηκε ως ο πρώτος ρεπόρτερ του πειραματικού τηλεοπτικού σταθμού της ΥΕΝΕΔ, αφήνοντας το στίγμα του και στο αναδυόμενο τότε τηλεοπτικό τοπίο.

Ακόμη και μετά την επίσημη συνταξιοδότησή του, η προσφορά του στον δημοσιογραφικό κλάδο συνεχίστηκε αμείωτη. Διετέλεσε Διευθυντής του Ιδρύματος Αθανασίου Μπότση, συμβάλλοντας ενεργά στην αποστολή του Ιδρύματος. Παράλληλα, αφιέρωσε χρόνο στην εκπαίδευση των νεότερων γενεών δημοσιογράφων, διδάσκοντας σε σεμινάρια και μεταλαμπαδεύοντας την πολύτιμη εμπειρία και γνώση που είχε αποκτήσει.

Ένα πλούσιο συγγραφικό και σεναριογραφικό έργο

Εκτός από την εντυπωσιακή δημοσιογραφική του σταδιοδρομία, ο Δημήτρης Ζαννίδης άφησε πίσω του ένα πλούσιο και μεστό συγγραφικό έργο, αναδεικνύοντας την πολυσχιδή του προσωπικότητα. Μεταξύ των βιβλίων που έγραψε, ξεχωρίζουν τα «Οδός Χ, αριθμός 16.» και «Μυστικοί Πράκτορες».

Η δημιουργικότητά του επεκτάθηκε και στον χώρο του κινηματογράφου, όπου συνέγραψε σενάρια που μετατράπηκαν σε επιτυχημένες ταινίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της σεναριογραφικής του δεινότητας αποτελούν οι ταινίες «Υπόθεση Ερμής», «Υποβρύχιο Παπανικολής», «Το χρυσό κεντρί» και «Τα Διαμάντια».

Επιπλέον, ο Δημήτρης Ζαννίδης υπήρξε δημιουργός σεναρίων για πολλές τηλεοπτικές σειρές που γνώρισαν μεγάλη απήχηση στο κοινό. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι σειρές «Τους ζυγούς λύσατε!», «Ο κ. Γενικός», «Ο Αη-Βασίλης και ο Βασίλης», «Αλλού το όνειρο», «Ναυτικές Ιστορίες» και «Άγονη Γραμμή», μεταξύ άλλων.

Ήθος και αφοσίωση στην δημοσιογραφία

Η ΕΣΗΕΑ, στην ανακοίνωσή της, περιέγραψε τον Δημήτρη Ζαννίδη ως υπόδειγμα αγαπητού, αξιοπρεπούς και καταρτισμένου συναδέλφου. Τόνισε ότι άσκησε τη δημοσιογραφία με ήθος και αφοσίωση, αρχές που τον διέκριναν σε όλη του την πορεία.

Ως σχολιαστής, ο εκλιπών ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ασκεί κριτική με επιχειρήματα, διατηρώντας πάντα μια στάση μακριά από κραυγές και λαϊκισμούς, κάτι που τον καθιστούσε ιδιαίτερα σεβαστό στον κλάδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του Δημήτρη Ζαννίδη.

Με πληροφορίες από: Topontiki