Μια έντονη συζήτηση έλαβε χώρα στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να σχολιάζουν ένα μήνυμα τηλεθεάτριας. Το μήνυμα αφορούσε την τοποθέτηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου σχετικά με τη γυναικοκτονία στην Ακρόπολη, με τους δύο δημοσιογράφους να διευκρινίζουν τις προθέσεις τους.

Το μήνυμα της τηλεθεάτριας και οι διευκρινίσεις

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή ένα εξοργισμένο μήνυμα που έλαβαν οι δημοσιογράφοι από μια τηλεθεάτρια, την κυρία Άννα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το μήνυμα αυτό προέκυψε από προηγούμενη τοποθέτηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου σχετικά με τη γυναικοκτονία στην Ακρόπολη, με την Ανθή Βούλγαρη να ξεκαθαρίζει πως ο παρουσιαστής της εκπομπής ποτέ δεν είχε πρόθεση να δικαιολογήσει την αξιόποινη πράξη.

Ειδικότερα, η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν συζητήσει το θέμα της γυναικοκτονίας στην Ακρόπολη. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είχε αναφέρει πως πολλά ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν αντέχουν την πίεση όταν υπάρχει θέμα υγείας στο σπίτι, όπως κατάθλιψη ή Αλτσχάιμερ. Η δημοσιογράφος τόνισε με σαφήνεια ότι αυτή η δήλωση δεν αποτελούσε δικαιολόγηση της γυναικοκτονίας και πως στην εκπομπή τους δεν έχουν κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Πρόσθεσε ότι δεν μπορούν να τους αποδίδονται λόγια που δεν έχουν πει και πως δεν μπορεί να υπάρξει διαμάχη επειδή ο Ιορδάνης εξέφρασε την άποψή του.

Η απάντηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Στη συνέχεια, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος απευθύνθηκε απευθείας στην τηλεθεάτρια, την κυρία Άννα, ζητώντας της να μην είναι εξοργισμένη. Εξήγησε ότι η εκπομπή δεν λειτουργεί ως δικαστήριο, αλλά οι συζητήσεις γίνονται πάντα με ανθρώπινο τρόπο, με σκοπό την κατανόηση και την εξήγηση ορισμένων καταστάσεων. Ο δημοσιογράφος επανέλαβε την άποψή του ότι όταν οι άνθρωποι μεγαλώνουν και αλλάζουν μέσα στο σπίτι, αλλάζει και η ψυχολογία τους.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος υπογράμμισε ότι αυτή η παρατήρηση δεν γίνεται για να δικαιολογηθεί η πράξη. Ζήτησε από την τηλεθεάτρια να μην αντιγράφει «όλες αυτές τις αηδίες που γίνονται μόνο και μόνο επειδή κάποιοι είναι εξοργισμένοι, γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν ορισμένα πράγματα». Τέλος, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Δεν ξύπνησε ένα πρωί ένας άνθρωπος και έγινε δολοφόνος».

Το σχόλιο της Ανθής Βούλγαρη για την υποκρισία

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ανθή Βούλγαρη προχώρησε στη δική της τοποθέτηση σχετικά με τις καταγγελίες που γίνονται από γυναίκες για τους συντρόφους τους. Η δημοσιογράφος εξέφρασε την άποψή της για την υποκρισία που παρατηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η Ανθή Βούλγαρη δήλωσε: «Υπάρχουν άνθρωποι που όταν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε γυναικοκτονία λένε: “Πωπω! Δεν πιστεύω στα αυτιά μου”. Όταν όμως μαθαίνουν ότι μια γυναίκα μπορεί να καταγγείλει τον σύντροφό της, λένε: “Μα είναι δυνατόν; Κατήγγειλε τον σύντροφό της; Χάλασε το σπίτι της”. Λίγο να μην είμαστε υποκριτές. Εμένα αυτό με εκνευρίζει, η υποκρισία».

Με πληροφορίες από: yupiii.gr