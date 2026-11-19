Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Σία Κοσιώνη, καθώς ο αγαπημένος της πατέρας έφυγε από τη ζωή. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια η δημοσιογράφος μέσα από μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την πολυδιάστατη προσωπικότητά του και αποχαιρετώντας τον με αναμνήσεις.

Η ανακοίνωση και η βαριά παρακαταθήκη

Η Σία Κοσιώνη έκανε γνωστή την απώλεια του πατέρα της με μια ανάρτησή της στο Instagram, εκφράζοντας τον πόνο της για μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Στο κείμενό της, αναφέρθηκε στη βαριά παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο πατέρας της στους οικείους του. Αυτή η παρακαταθήκη περιλαμβάνει την επιστημονική του ακεραιότητα, το ήθος του, το πάθος του για τη ζωή, τα πολλά του ενδιαφέροντα, το χιούμορ και την τρυφερότητά του.

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του πατέρα της, όπου περιέγραψε την πορεία του, τις διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα του και τις αναμνήσεις που θα κρατήσει από εκείνον. Η ίδια δυσκολεύεται να δεχτεί την απώλεια, βρίσκοντας παρηγοριά στο γεγονός ότι έφυγε πλήρης, ήρεμος και γεμάτος αγάπη, αλλά και επιτεύγματα.

Μια ζωή γεμάτη δράση και προσφορά

Ο πατέρας της Σίας Κοσιώνη υπηρέτησε την ιατρική επιστήμη, όντας επισήμως γιατρός. Η πορεία του ξεκίνησε από τους αμπελώνες της Νεμέας, συνεχίστηκε στην Ιατρική Αθηνών και από εκεί τον οδήγησε στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας, καθώς και στην αγαπημένη του Μπουμπουλίνας 18. Η ζωή του, όπως περιγράφεται, ήταν σαν να έζησε «τρεις ζωές σε μια», κόντρα στα προδιαγεγραμμένα της μοίρας.

Πέρα από την ιατρική, ήταν ένας αυτοδίδακτος γεωπόνος, χτίστης, ξυλουργός, μηχανικός, μουσικός, ζωγράφος και ψάλτης, μεταξύ άλλων. Ήταν ένας ατρόμητος ταξιδευτής, αυτάρκης και ανεξάρτητος, ολιγαρκής, σκληρός και ανθεκτικός, αλλά ταυτόχρονα ευαίσθητος. Η κόρη του τον χαρακτήρισε λιγομίλητο, ουσιαστικό, πάντα γοητευτικό και αστείο, ενώ του απέδωσε την ιδιότητα του «James Bond» που είχε πείσει τους οικείους του.

Αναμνήσεις και προσωπικές στιγμές

Στη συγκινητική της ανάρτηση, η Σία Κοσιώνη μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια. Θυμήθηκε ότι, όσο αργά κι αν τελείωνε από τους ασθενείς του, ερχόταν στο δωμάτιο των παιδιών του και τους έπαιζε νανουρίσματα με τη φυσαρμόνικα. Αυτή η ίδια φυσαρμόνικα πρωταγωνίστησε αργότερα σε γάμους, βαφτίσεις, σε χαρές και λύπες της οικογένειας.

Μεταξύ των αναμνήσεων, αναφέρθηκε και στον αστείο χορό τους με το τραγούδι «Sara perche ti amo», καθώς και στη φωνή του, το βλέμμα του, τις σιωπές του και τις μελωδίες του, στοιχεία που θα παραμείνουν ζωντανά μέσα της. Η δημοσιογράφος τόνισε ότι το παράδειγμά του ήταν κυρίως αυτό που θα κρατήσει από εκείνον.

Το συγκινητικό αντίο της κόρης

Η δημοσιογράφος εξέφρασε τη δυσκολία της να δεχτεί ότι ο πατέρας της «αυτή τη φορά δεν θα γυρίσει». Ωστόσο, βρίσκει παρηγοριά στη σκέψη ότι έφυγε πλήρης, ήρεμος και γεμάτος αγάπη, έχοντας αφήσει πίσω του επιτεύγματα που θα τον κρατήσουν ζωντανό στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όσοι τον αγάπησαν, όσοι βοήθησε και υπηρέτησε μέσα από την επιστήμη του.

«Για μένα θα είσαι πάντα ολοζώντανος μέσα μου», έγραψε η Σία Κοσιώνη, υπογραμμίζοντας ότι η φωνή του, το βλέμμα του, οι σιωπές του, οι μελωδίες του και το παράδειγμά του θα την συνοδεύουν. Κλείνοντας το συγκινητικό της κείμενο, ανέφερε ότι ο πατέρας της συνήθιζε να λέει «Ώρα καλή» κάθε φορά που έφευγαν, και τώρα ήρθε η ώρα να του το πει εκείνη: «Ώρα καλή πατέρα μου».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos