Αλλαγές στη διεύθυνση του skai.gr και μετακινήσεις στα media

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μαρίση Μπαλιούση, η οποία επί σειρά ετών κατείχε τη θέση της διευθύντριας της ιστοσελίδας skai.gr. Στη θέση της αναλαμβάνει ο Βασίλης Πούλος, ο οποίος προέρχεται από το iefimerida, όπου διετέλεσε διευθυντής σύνταξης. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν μια σειρά μετακινήσεων στον χώρο των media, καθώς επηρεάζουν και το iefimerida με νέες αναλήψεις καθηκόντων.

Η αποχώρηση της Μαρίσης Μπαλιούση από το skai.gr

Η συνεργασία του Ομίλου ΣΚΑΪ με τη Μαρίση Μπαλιούση, η οποία υπήρξε διευθύντρια της ιστοσελίδας skai.gr για πολλά χρόνια, έφτασε στο τέλος της. Ο τυπικός αποχαιρετισμός της κυρίας Μπαλιούση πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, ενώ η επίσημη ανακοίνωση από τον Όμιλο ΣΚΑΪ εκδόθηκε σήμερα, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση αυτής της μακροχρόνιας συνεργασίας.

Στην ανακοίνωσή του, ο Όμιλος ΣΚΑΪ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Μαρίση Μπαλιούση για την προσφορά της. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ανέφερε: «Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τη Μαρίση Μπαλιούση, Διευθύντρια skai.gr. Ο Όμιλος την ευχαριστεί και της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αναγνώριση του έργου της και τη θετική διάθεση για τη μελλοντική της πορεία στον επαγγελματικό στίβο.

Ο Βασίλης Πούλος αναλαμβάνει τη διεύθυνση του skai.gr

Τη θέση της διευθύντριας του skai.gr αναλαμβάνει πλέον ο Βασίλης Πούλος. Ο κύριος Πούλος μετακινείται στον Όμιλο ΣΚΑΪ προερχόμενος από το iefimerida, όπου κατείχε τη θέση του διευθυντή σύνταξης. Η αποχώρησή του από το iefimerida πραγματοποιήθηκε μόλις πριν από μερικά 24ωρα, σηματοδοτώντας την άμεση ανάληψη των νέων του καθηκόντων στην ιστοσελίδα του ΣΚΑΪ.

Ο Βασίλης Πούλος έχει μια σημαντική πορεία στο iefimerida, καθώς ήταν ένας από τους πρώτους που στελέχωσαν την ιστοσελίδα. Μάλιστα, άνθρωποι που είναι σε θέση να γνωρίζουν επισημαίνουν ότι συμμετείχε στην ομάδα πριν καν ενεργοποιηθεί το URL της ιστοσελίδας. Η εμπειρία του αυτή θεωρείται σημαντική για τον νέο του ρόλο στη διεύθυνση του skai.gr, φέρνοντας μια βαθιά γνώση του ψηφιακού τοπίου των ειδήσεων.

Αλλαγές και στο iefimerida

Οι μετακινήσεις αυτές επιφέρουν αλλαγές και στο iefimerida. Τη θέση του διευθυντή σύνταξης, την οποία κατείχε ο Βασίλης Πούλος, αναλαμβάνει ο Τάσος Οικονόμου. Η ανάληψη των νέων του καθηκόντων σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το συντακτικό τμήμα της ιστοσελίδας, με τον κύριο Οικονόμου να βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της σύνταξης.

Η αλλαγή αυτή στο iefimerida έρχεται ως άμεση συνέπεια της αποχώρησης του προκατόχου του, Βασίλη Πούλου, προς τον Όμιλο ΣΚΑΪ. Ο Τάσος Οικονόμου αναλαμβάνει έτσι ένα σημαντικό πόστο, συνεχίζοντας την πορεία του στην ενημέρωση και τη διαχείριση ειδησεογραφικού περιεχομένου.

Πιθανή μετακίνηση της Ελένης Μπολοβίνη στον Όμιλο του Φαλήρου

Παράλληλα με τις επιβεβαιωμένες αλλαγές, υπάρχουν και πληροφορίες που κάνουν λόγο για περαιτέρω μετακινήσεις στον χώρο των media. Συγκεκριμένα, λέγεται ότι η Ελένη Μπολοβίνη, η οποία μέχρι προσφάτως ήταν αρχισυντάκτρια στο iefimerida, κατευθύνεται προς τον Όμιλο ΜΜΕ του Φαλήρου. Ο Όμιλος του Φαλήρου είναι ευρέως γνωστός για τις δραστηριότητές του στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, περιλαμβάνοντας και τον ΣΚΑΪ.

Αν και η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, η φημολογία για την πιθανή μετακίνηση της κυρίας Μπολοβίνη προσθέτει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ των ανακατατάξεων που παρατηρούνται στα ελληνικά media. Η Ελένη Μπολοβίνη, με την εμπειρία της ως αρχισυντάκτρια, θα αποτελέσει μια ενδεχόμενη νέα προσθήκη στο δυναμικό του Ομίλου, ενισχύοντας περαιτέρω την ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Topontiki