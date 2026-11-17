Το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI πρόκειται να αξιοποιήσει στο έπακρο τις προηγμένες λειτουργίες του χειριστηρίου DualSense του PlayStation 5. Ένα πρόσφατο trailer, που δημοσιεύτηκε από το PlayStation, παρουσιάζει λεπτομερώς πώς το παιχνίδι θα μεταφέρει τη δράση απευθείας στα χέρια των παικτών, ενόψει της κυκλοφορίας του στις 19 Νοεμβρίου.

Η αξιοποίηση του dualsense στο gta 6

Το Grand Theft Auto VI θα ενσωματώσει την απτική ανάδραση, τις προσαρμοζόμενες σκανδάλες και το ενσωματωμένο ηχείο του DualSense. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν την αίσθηση της δράσης στο χειριστήριο, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία. Το νεότερο trailer του PlayStation περιλαμβάνει παραδείγματα από διάφορες καταστάσεις, όπως μάχες, άρση βαρών και αστυνομικές επικοινωνίες, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι λειτουργίες θα εμπλουτίσουν το gameplay.

Η χρήση των δυνατοτήτων του DualSense αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας εμπορικής προώθησης μεταξύ της Rockstar και του PlayStation. Στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας, προβάλλεται το μήνυμα ότι το παιχνίδι «παίζεται καλύτερα στο PS5», τονίζοντας τα μοναδικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Απτική ανάδραση και προσαρμοζόμενες σκανδάλες

Τα πλάνα που παρουσιάζονται στο trailer δείχνουν ότι οι παίκτες θα μπορούν να αισθανθούν την ανάκρουση των όπλων μέσω των πίσω σκανδαλών του χειριστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πυροβολισμός θα συνοδεύεται από μια ρεαλιστική αίσθηση αντίστασης και δόνησης, προσθέτοντας βάθος στην εμπειρία της μάχης.

Επιπλέον, κατά την άρση βαρών εντός του παιχνιδιού, θα εφαρμόζεται πρόσθετη αντίσταση στις σκανδάλες, συνδέοντας άμεσα την πίεση που ασκείται στο χειριστήριο με την προσπάθεια του χαρακτήρα στην οθόνη. Η απτική ανάδραση δεν θα περιορίζεται μόνο στις σκανδάλες, καθώς όταν ένας εχθρός αρπάζει και πετά τον χαρακτήρα του παίκτη, θα υπάρχουν αντίστοιχες δονήσεις σε ολόκληρο το χειριστήριο. Η αίσθηση αυτή εκτιμάται ότι θα διαφοροποιείται ανάλογα με το εκάστοτε συμβάν, προσφέροντας μια ποικιλία απτικών εμπειριών.

Αστυνομικές επικοινωνίες από το ηχείο του χειριστηρίου

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα αξιοποιήσει το GTA 6 είναι το ενσωματωμένο ηχείο του DualSense για τις αστυνομικές ραδιοεπικοινωνίες. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του ήχου, όπως οι συνομιλίες των αστυνομικών, θα ακούγεται απευθείας από το χειριστήριο. Με αυτόν τον τρόπο, ο ήχος και τα εφέ από τα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι αστυνομικοί πριν ή κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης θα διαχωρίζονται από τον γενικό ήχο του παιχνιδιού που προέρχεται από την τηλεόραση ή το ηχοσύστημα.

Αυτή η λειτουργία στοχεύει να προσφέρει μια πιο αυθεντική και καθηλωτική ατμόσφαιρα, επιτρέποντας στους παίκτες να νιώσουν ότι βρίσκονται πραγματικά μέσα στη δράση και να ακούν τις κρίσιμες πληροφορίες των διωκτικών αρχών σαν να προέρχονται από μια πραγματική συσκευή επικοινωνίας.

Ρεκόρ προπαραγγελιών και τεχνικές λεπτομέρειες

Στην ανάρτηση που συνοδεύει το trailer, το PlayStation χαρακτηρίζει το GTA 6 ως το παιχνίδι με τις περισσότερες προπαραγγελίες στην ιστορία του PlayStation Store. Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένοι αριθμοί αντιτύπων ή αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία για αυτό το ρεκόρ. Το PlayStation καλεί τους παίκτες να ελευθερώσουν αποθηκευτικό χώρο στις κονσόλες τους και να προχωρήσουν στο preload του παιχνιδιού πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, οι λειτουργίες του χειριστηρίου είναι ανεξάρτητες από τις οπτικές βελτιώσεις κάθε έκδοσης. Όλες οι πλατφόρμες θα στοχεύουν στην απόδοση των 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Το PS5 Pro θα είναι η μόνη κονσόλα που θα προσφέρει υποστήριξη ray tracing, μια τεχνολογία που βελτιώνει σημαντικά τον φωτισμό και τις αντανακλάσεις. Τέλος, το GTA 6 θα είναι προσβάσιμο και σε Xbox One μέσω της υπηρεσίας cloud streaming, όπου αυτή υποστηρίζεται, διευρύνοντας έτσι το κοινό των παικτών.

Με πληροφορίες από: Athletiko