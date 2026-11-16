Η αναμέτρηση Ολλανδίας-Ελλάδας στην κορυφή της τηλεθέασης της Παρασκευής

Πάνω από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές συντονίστηκαν την Παρασκευή στον Alpha για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Ελλάδας στο Άμστερνταμ με το αντίστοιχο ποδοσφαιρικό συγκρότημα της Ολλανδίας. Η αναμέτρηση του Nations League αναδείχθηκε ως το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας, ξεπερνώντας σε απήχηση όλες τις άλλες εκπομπές. Το ενδιαφέρον του κοινού για το ποδοσφαιρικό γεγονός ήταν ιδιαίτερα υψηλό, όπως φάνηκε από τους αριθμούς του τηλεβαρόμετρου.

Η κορυφή της τηλεθέασης

Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας, η οποία διεξήχθη στο Άμστερνταμ στο πλαίσιο του Nations League, αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών την Παρασκευή. Ο Alpha, που μετέδωσε ζωντανά τον αγώνα, είδε την τηλεθέασή του να εκτοξεύεται, προσελκύοντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές. Αυτή η επίδοση κατέταξε το ματς στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού για την συγκεκριμένη ημέρα.

Η υψηλή τηλεθέαση του αγώνα υπογράμμισε το διαρκές ενδιαφέρον των Ελλήνων για τις αθλητικές διοργανώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για την Εθνική ομάδα. Η παρουσία της Ελλάδας σε έναν αγώνα του Nations League στάθηκε ικανή να καθηλώσει μπροστά στις οθόνες ένα τόσο μεγάλο πλήθος, καθιστώντας το πρόγραμμα ως το πιο δημοφιλές της Παρασκευής.

Η δυναμική των σειρών

Αν δεν υπήρχε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση, η σειρά «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ θα ήταν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας. Η συγκεκριμένη σειρά δείχνει να διατηρεί σταθερά υψηλή απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό. Την Παρασκευή, οι «Μπλε ώρες» κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, σημειώνοντας μάλιστα τηλεθέαση λίγο υψηλότερη από εκείνη που είχε καταγράψει την αμέσως προηγούμενη ημέρα.

Στην τρίτη θέση του τηλεβαρόμετρου της ημέρας πλασαρίστηκε η σειρά «Σόι σου», η οποία προβλήθηκε σε επανάληψη. Αυτό δείχνει την αντοχή και τη διαχρονική απήλαυση ορισμένων κωμικών σειρών στο ελληνικό κοινό. Ακόμη, η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» κατάφερε να βρεθεί ξανά σε διακεκριμένες θέσεις για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Η παρουσία της στο TOP 10 της ημέρας απέτρεψε τον σχηματισμό ενός σερί από τηλεπαιχνίδια στις υψηλότερες θέσεις.

Τα τηλεπαιχνίδια και τα δελτία ειδήσεων

Τα τηλεπαιχνίδια είχαν επίσης σημαντική παρουσία στην κατάταξη της τηλεθέασης της Παρασκευής. Ο «Τροχός της τύχης» κατάφερε να φτάσει στην τέταρτη θέση των προτιμήσεων του κοινού, αποδεικνύοντας τη δημοφιλία του. Αμέσως μετά, στην πέμπτη θέση, βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι «Deal», το οποίο συνεχίζει να προσελκύει ένα σημαντικό μέρος των τηλεθεατών.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» κατέλαβε την έβδομη θέση μεταξύ των προγραμμάτων της ημέρας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του θέση στις επιλογές του κοινού. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τηλεπαιχνίδια είχαν την ίδια ποσόστωση εκπροσώπησης, δηλαδή 33%, με τα δελτία ειδήσεων στο τηλεβαρόμετρο της ημέρας. Αυτό υπογραμμίζει την ισορροπία στις προτιμήσεις των τηλεθεατών μεταξύ ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.

Εξελίξεις σε άλλα κανάλια και δηλώσεις

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην τηλεθέαση, υπήρξαν και αναφορές για αλλαγές και δηλώσεις σε άλλα τηλεοπτικά κανάλια. Στην ΕΡΤ, η εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤNews βγήκε στον «αέρα», με τον Γιώργο Σιαδήμα να προβαίνει σε «ειλικρινή συγγνώμη». Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για την ενημερωτική εκπομπή του δημόσιου καναλιού.

Στο One Channel, ο Σταμάτης Ζαχαρός ξεκίνησε ξανά τις εκπομπές του. Η επιστροφή του στην τηλεόραση έρχεται μετά από μια περίοδο κατά την οποία η «συγγνώμη για την αήθεια με την Εριέτα Μόλχο» διήρκεσε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέλος, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, αναφερόμενος στο φινάλε της σειράς του «Maestro», δήλωσε ότι «νομίζω ότι έκλεισα σωστά τον κύκλο», κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο για την επιτυχημένη παραγωγή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki