Η ΕΡΤ δίνει το «πράσινο φως» για τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Η διοίκηση της ΕΡΤ έλαβε μία απόφαση που αναμένεται να ευχαριστήσει τους τηλεθεατές, καθώς έδωσε το «πράσινο φως» για τη νέα σειρά μυθοπλασίας που θα φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια. Η συγκεκριμένη παραγωγή χαρακτηρίζεται δικαιολογημένα ως ένα από τα πιο φιλόδοξα και αισιόδοξα τηλεοπτικά πρότζεκτ που αναμένονται την επόμενη σεζόν. Η σειρά βασίζεται σε ένα επιτυχημένο διεθνές φορμά, ενώ στον κεντρικό ρόλο θα βρεθεί ένας ηθοποιός με τον οποίο ο Σωτήρης Τσαφούλιας έχει συνεργαστεί ξανά με μεγάλη επιτυχία.

Η υπόθεση και το διεθνές φορμά

Η νέα σειρά της ΕΡΤ βασίζεται στο ισραηλινό φορμά με τίτλο «BeTipul». Το συγκεκριμένο φορμά έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την πολυβραβευμένη αμερικανική του μεταφορά, η οποία προβλήθηκε στο HBO με τον τίτλο «In Treatment». Η υπόθεση της σειράς περιστρέφεται γύρω από τις συνεδρίες ενός έμπειρου ψυχοθεραπευτή με τους ασθενείς του, προσφέροντας μία διεισδυτική ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις και τα ψυχικά ζητήματα.

Παράλληλα, η πλοκή περιλαμβάνει και τις δικές του προσωπικές συναντήσεις με την επόπτριά του, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ακόμα και ένας επαγγελματίας του χώρου. Την ελληνική διασκευή του σεναρίου θα υπογράψει η Κατερίνα Μπέη, η οποία διαθέτει μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της τηλεόρασης και της συγγραφής.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σε νέα πρόκληση

Ένα ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο στοιχείο που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον και την επικαιρότητα του συγκεκριμένου φορμά είναι ότι για πρώτη φορά ο Σωτήρης Τσαφούλιας θα αναλάβει τη σκηνοθεσία μιας σειράς που θα αποτελείται από πολλά επεισόδια. Ο σχεδιασμός της παραγωγής προβλέπει συνολικά εξήντα επεισόδια, σηματοδοτώντας μία διαφοροποίηση από τις προηγούμενες δουλειές του σκηνοθέτη.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης μάς είχε συνηθίσει μέχρι σήμερα σε μίνι σειρές περιορισμένου αριθμού επεισοδίων. Η ανάληψη ενός τόσο εκτεταμένου πρότζεκτ αποτελεί μία νέα καλλιτεχνική πρόκληση για τον ίδιο, επιβεβαιώνοντας το πόσο ελκυστικό θεωρείται το περιεχόμενο του «BeTipul».

Ο κεντρικός ήρωας και οι επιτυχημένες συνεργασίες

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τον κεντρικό ήρωα της σειράς, τον ψυχοθεραπευτή, θα ενσαρκώσει ο γνωστός ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Η επιλογή αυτή έρχεται να επισφραγίσει μία καλλιτεχνική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του ηθοποιού και του σκηνοθέτη, καθώς ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έχει συνεργαστεί ξανά με τεράστια επιτυχία με τον Σωτήρη Τσαφούλια στο παρελθόν.

Η προηγούμενη συνεργασία τους, στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά «Έτερος Εγώ», αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, το οποίο αναμένεται να υποδεχτεί με ενθουσιασμό και τη νέα τους σύμπραξη. Η χημεία και η αρμονική συνεργασία τους αποτελούν εγγύηση για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα.

Η εταιρεία παραγωγής και ο προγραμματισμός

Την εκτέλεση της παραγωγής της νέας αυτής σειράς αναλαμβάνει η εταιρεία Tanweer. Πρόκειται για μία εταιρεία με σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό της, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση. Στο κινηματογραφικό της πορτφόλιο περιλαμβάνονται γνωστές παραγωγές όπως οι ταινίες «Ευτυχία», «Φόνισσα» και «Υπάρχω», καθώς και πολλές άλλες που έχουν σημειώσει μεγάλη απήχηση.

Στον τηλεοπτικό τομέα, η Tanweer έχει συνεργαστεί πρόσφατα με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην εξαιρετική σειρά «Ριφιφί», η οποία προβλήθηκε για λογαριασμό της COSMOTE TV. Μετά την επίσημη απόφαση της ΕΡΤ να εγκρίνει τη νέα σειρά, αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι συμφωνίες με τους υπόλοιπους ηθοποιούς, τόσο τους βασικούς όσο και τους γκεστ.

Ο στόχος είναι να ξεκινήσουν άμεσα τα γυρίσματα, προκειμένου η σειρά να ενταχθεί στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης την ερχόμενη σεζόν, προσφέροντας στους τηλεθεατές μία νέα, ποιοτική επιλογή μυθοπλασίας.

Με πληροφορίες από: Newsit