Η φετινή διοργάνωση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου ξεχώρισε για τις ιστορικές επιδόσεις και τα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν. Περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες έλαβαν μέρος στους αγώνες, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στην εκδήλωση. Οι κορυφαίοι αθλητές στην ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο σημείωσαν επιδόσεις που έγραψαν ιστορία.

Πρωτοφανής συμμετοχή και διεθνής χαρακτήρας

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος προσέλκυσε ένα πρωτοφανές πλήθος δρομέων, με περισσότερους από 85.000 αθλητές να συμμετέχουν στους αγώνες. Η παρουσία δρομέων από 124 διαφορετικές χώρες υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και την παγκόσμια απήχηση της ιστορικής διαδρομής.

Η μαζική αυτή συμμετοχή, σε συνδυασμό με τις υψηλές επιδόσεις, έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στον φετινό Μαραθώνιο, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους στην ιστορία του.

Νέο ρεκόρ αγώνα στους άνδρες

Στην κατηγορία των ανδρών, ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής, τερματίζοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο με χρόνο 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Με αυτή την επίδοση, ο Ταφέρι κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ της διοργάνωσης κατά 31 δευτερόλεπτα.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου από το 2023, με χρόνο 2:10:34. Η επίδοση του Αιθίοπα δρομέα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Συναρπαστική μάχη για τις πρώτες θέσεις των ανδρών

Η μάχη για την πρώτη θέση ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς ο επίσης Αιθίοπας Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 2:10:18. Η επίδοσή του ήταν μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή και επίσης καλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με 2:11:22, ενώ ο συμπατριώτης του Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο τερμάτισε τέταρτος με 2:12:06. Την πεντάδα των κορυφαίων συμπλήρωσε ο Νγκούσε Αμλοσόμ Τεσφαλντέτ από την Ερυθραία, με χρόνο 2:12:20.

Ιστορικό ρεκόρ και στις γυναίκες

Αντίστοιχα, νέο ρεκόρ διαδρομής σημειώθηκε και στην κατηγορία των γυναικών. Η Αιθιόπισσα Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα τερμάτισε πρώτη με χρόνο 2:30:04, καταρρίπτοντας την προηγούμενη κορυφαία επίδοση των 2:31:06.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η Λιθουανή Ράσα Ντραζνταουσκάιτε από το 2010. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η επίσης Αιθιόπισσα Τσιγιόν Αμπέμπε Τεμεσγκέν, με χρόνο 2:30:29, μόλις 25 δευτερόλεπτα πίσω από τη νικήτρια.

Τρίτη τερμάτισε η Τζέιν Τζεπκεμπόι Μπαρέικις από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 2:32:59. Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Ατσέντε Μπάισα Τεσέμα από την Αιθιοπία με 2:33:10, ενώ η Μίλισεντ Τζεμουτάι Κίμπετ από την Κένυα βρέθηκε στην πέμπτη θέση με 2:35:10.

Η ελληνική διάκριση της Σταματίας Νούλα

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδοση της Σταματίας Νούλα, η οποία αναδείχθηκε πρώτη Ελληνίδα στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο. Η Νούλα κατέλαβε την έκτη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών, επιδεικνύοντας μια εξαιρετική εμφάνιση.

Με την επίδοσή της, η Σταματία Νούλα σημείωσε νέο ελληνικό ρεκόρ στην αυθεντική διαδρομή. Ξεπέρασε την επίδοση της Μαρίας Πολύζου, η οποία διατηρούνταν από το 1997, γράφοντας έτσι το δικό της όνομα στην ιστορία του ελληνικού μαραθωνίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki