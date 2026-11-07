Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, βρίσκεται σε πυρετό προετοιμασιών για ένα σημαντικό ταξίδι στη Γενεύη, όπου στις αρχές Δεκεμβρίου θα λάβουν χώρα οι τακτικές εκλογές της EBU. Ο κ. Παπαδόπουλος διεκδικεί εκ νέου τη θέση του στο Executive board του ευρωπαϊκού φορέα, την οποία κατέχει ήδη από τον Ιούνιο. Την ίδια στιγμή, η «βόμβα» που πυροδότησε ο Γιάννης Αλαφούζος στον χώρο των media δεν έχει εκραγεί ολοκληρωτικά, με το παρασκήνιο να είναι έντονο και να προμηνύει νέα δεδομένα.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ διεκδικεί εκ νέου θέση στην EBU

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, πρόεδρος της δημόσιας τηλεόρασης, αναμένεται να μεταβεί στη Γενεύη στις αρχές Δεκεμβρίου για να συμμετάσχει στις τακτικές εκλογές της EBU. Ο κ. Παπαδόπουλος κατέχει από τον Ιούνιο του 2026 τη θέση του Executive board, την οποία και διεκδικεί ξανά στον σημαντικό αυτόν ευρωπαϊκό φορέα. Η εκλογή του τον Ιούνιο του 2026 είχε έκτακτο χαρακτήρα, λόγω παραιτήσεων χωρών, και τώρα καλείται να διεκδικήσει μια διετή θητεία.

Οι αρχιαιρεσίες του ευρωπαϊκού τηλεοπτικού οργάνου έχουν προγραμματιστεί για τις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Για την εκ νέου εκλογή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ πρόκειται να καταθέσει έναν πλήρη φάκελο, επιδιώκοντας να διατηρήσει την ελληνική παρουσία στο ανώτατο διοικητικό όργανο της EBU.

Σημαντική θεσμική αναβάθμιση για την Ελλάδα

Η παρουσία της ΕΡΤ στο Executive board της EBU αποτελεί μια σημαντικότατη θεσμική αναβάθμιση για τη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια τέτοια εξέλιξη είχε να συμβεί σχεδόν δύο δεκαετίες. Η Ελλάδα, μέσω του κ. Παπαδόπουλου, κατέλαβε τη θέση που πριν κατείχε η Ιταλία, ενώ φυσικός διάδοχος θα ήταν η Ισπανία, γεγονός που υπογραμμίζει το επίτευγμα.

Η EBU αναγνωρίζεται ως ο σημαντικότερος οργανισμός δημόσιων μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως. Στα μέλη της συγκαταλέγονται 113 φορείς από 56 χώρες, καλύπτοντας την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, αλλά και περιοχές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ιαπωνία. Η εκλογή του προέδρου της ΕΡΤ αναβάθμισε την παρουσία του ελληνικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στη διεθνή σκηνή.

Σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών στα media

Η εκ νέου διεκδίκηση της θέσης στην EBU από τον Γιάννη Παπαδόπουλο έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου συντελούνται μεγάλες αλλαγές στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην τηλεόραση, η «εισβολή» των διεθνών πλατφορμών στα αθλητικά δικαιώματα και την ενημέρωση, καθώς και η απαιτητική μετάβαση από τη γραμμική τηλεόραση στην VOD εκδοχή της, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο.

Στο πλαίσιο της Χειμερινής Γενικής Συνέλευσης του 2026, η οποία θα διεξαχθεί στην έδρα της EBU στη Γενεύη, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Jimmy Wales, ιδρυτής της Wikipedia. Το πρόγραμμα της συνέλευσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Executive board.

Το παρασκήνιο πίσω από τη «βόμβα» Αλαφούζου

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην ΕΡΤ και την EBU, το παρασκήνιο γύρω από τη «βόμβα» του Γιάννη Αλαφούζου παραμένει ενεργό. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχει εκραγεί ακόμα ολοκληρωτικά, αλλά έχει δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον στον χώρο των media. Αναμένεται το επόμενο σημαντικό βήμα του κ. Αλαφούζου, το οποίο στοχεύει στην εδραίωσή του στον κόσμο των συνδρομητικών δεδομένων.

Οι προηγούμενες κινήσεις του Γιάννη Αλαφούζου έχουν ήδη φέρει τον όμιλό του σε θέση ισχύος στις αθλητικές διοργανώσεις, κάνοντας ένα «χατ τρικ» υπέρ του ΣΠΟΡ FM TV, αλλά και του ΣΚΑΪ. Η οικονομική επένδυση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτών των κινήσεων περιγράφεται ως μια ενέργεια που «τίναξε τη μπάνκα στον αέρα», υποδηλώνοντας το μέγεθος και τον αντίκτυπο των αποφάσεών του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis