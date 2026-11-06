Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει στις αμερικανικές αίθουσες

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, ένα φιλμ που έχει αναδειχθεί ως το πιο εμπορικό στην ιστορία της Universal Pictures, επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά. Η επανέκδοση ξεκινά από τις 11 Δεκεμβρίου και θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό προβολών σε περίπου 1.000 αίθουσες. Η ταινία έχει ήδη σημειώσει παγκόσμιες εισπράξεις ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θεωρείται ένα από τα φαβορί για την επερχόμενη τελετή των Όσκαρ.

Επιστροφή στις αίθουσες μετά τα ρεκόρ

Η επική ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν θα προβληθεί ξανά από τις 11 Δεκεμβρίου σε 1.000 αίθουσες σε ΗΠΑ και Καναδά. Αυτή η επανακυκλοφορία έρχεται μετά την αναγνώρισή της ως το πιο εμπορικό φιλμ στην ιστορία της Universal Pictures.

Η ταινία έχει καταφέρει να συγκεντρώσει παγκόσμιες εισπράξεις που αγγίζουν τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι προβολές που έχουν προγραμματιστεί θα είναι για περιορισμένο διάστημα, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να την παρακολουθήσει ξανά στη μεγάλη οθόνη.

Ιστορικές επιδόσεις και πρωτιές

Η «Οδύσσεια» κατέχει τον τίτλο της πιο επιτυχημένης ταινίας στην καριέρα του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Ξεπέρασε μάλιστα σε εισπράξεις το «The Dark Knight Rises», το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2012.

Επιπλέον, το φιλμ έχει αναδειχθεί ως η πιο εμπορική παραγωγή με καταλληλότητα R (ακατάλληλη για ανηλίκους) στην ιστορία του κινηματογράφου. Σε αυτή την κατηγορία, πήρε την πρωτιά από το «Deadpool & Wolverine» των Marvel Studios, σημειώνοντας ένα ακόμα ιστορικό ρεκόρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax, κάτι που συνέβαλε στην οπτική της ποιότητα και την εμπορική της επιτυχία.

Η δύναμη των Imax προβολών

Η επανακυκλοφορία της «Οδύσσειας» περιλαμβάνει προβολές σε αίθουσες Imax και Imax 70mm. Από τις συγκεκριμένες οθόνες, η ταινία έχει ήδη συγκεντρώσει ένα ποσό-ρεκόρ, φτάνοντας τα 550 εκατομμύρια δολάρια από τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις της.

Η νέα κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο που προηγείται των πολυαναμενόμενων πρεμιέρων των ταινιών «Avengers: Doomsday» και «Dune: Part Three», ενισχύοντας την κινηματογραφική κίνηση της περιόδου.

Η Universal Pictures στην κορυφή

Χάρη στην επιτυχία της «Οδύσσειας», αλλά και άλλων τίτλων όπως το «The Super Mario Galaxy Movie» και το «Michael», η Universal έγινε το πρώτο στούντιο που ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις τη φετινή χρονιά. Από αυτό το ποσό, τα 3 δισεκατομμύρια προήλθαν από αγορές εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με το The Wrap.

Προοπτικές για τα βραβεία Όσκαρ

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην κούρσα των Όσκαρ, διεκδικώντας υποψηφιότητες σε σημαντικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, το φιλμ θεωρείται ισχυρός διεκδικητής για τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας.

Ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας, Χόιτε βαν Χόιτεμα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την τρίτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Φωτογραφίας. Αυτό οφείλεται στην εξαιρετική δουλειά που πραγματοποίησε με τις κάμερες Imax, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit