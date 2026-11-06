Κυκλοφορεί το νέο φύλλο της εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Η κυκλοφορία του νέου φύλλου της εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» ξεκινά από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Οι αναγνώστες της εφημερίδας θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν το νέο τεύχος από τα σημεία πώλησης, συνεχίζοντας την ενημέρωση για θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία.

Η επανακυκλοφορία της συλλογής

Η επανακυκλοφορία της πλήρους συλλογής της «Κιβωτού της Ορθοδοξίας» έρχεται ως απάντηση στην ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση που έχει σημειωθεί από το αναγνωστικό κοινό. Το ενδιαφέρον των πιστών και των συλλεκτών για το περιεχόμενο της εφημερίδας οδήγησε στην απόφαση να διατεθεί ξανά η ολόκληρη η Συλλογή της.

Η κίνηση αυτή δίνει την ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν τα προηγούμενα τεύχη, να συμπληρώσουν τη βιβλιοθήκη τους με το σύνολο των εκδόσεων της εφημερίδας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο αρχείο πνευματικού περιεχομένου.

Προσφορά αγαπημένων εικόνων

Στο πλαίσιο αυτής της επανακυκλοφορίας, η εφημερίδα θα προσφέρει, κάθε εβδομάδα, μια σειρά από αγαπημένες εικόνες. Οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτές τις εικόνες, οι οποίες συνοδεύουν το φύλλο της εφημερίδας. Πρόκειται για μια προσφορά που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, καθώς συνδυάζει την ενημέρωση με την πνευματική αξία των εικόνων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εικόνες που παρουσιάζονται ως δείγματα είναι ενδεικτικές του πλούσιου περιεχομένου που προσφέρεται. Η πραγματική ποικιλία των εικόνων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να απεικονιστεί σε ένα διαφημιστικό υλικό. Κάθε αναγνώστης καλείται να επισκεφθεί τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης για να ανακαλύψει την εικόνα που θεωρεί πιο πολύτιμη για τον ίδιο.

Μεγάλη ποικιλία για προσωπική επιλογή

Η εφημερίδα δίνει έμφαση στην προσωπική επιλογή, προσκαλώντας τους αναγνώστες να βρουν εκείνη την εικόνα που ανταποκρίνεται στις δικές τους πνευματικές ανάγκες και προτιμήσεις. Η μεγάλη αυτή ποικιλία εξασφαλίζει ότι υπάρχει μια εικόνα για κάθε πιστό, προσφέροντας ένα αντικείμενο πνευματικής αξίας και ομορφιάς.

Οι αναγνώστες καλούνται να αναζητήσουν στα περίπτερα την εικόνα που τους εκφράζει, καθώς η διαθεσιμότητα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και αγιογραφιών, καλύπτοντας διαφορετικές προτιμήσεις και ανάγκες.

Πληροφορίες και παραγγελίες για παλαιότερες εκδόσεις

Για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν παλαιότερα βιβλία και εικόνες που είχαν κυκλοφορήσει μαζί με προηγούμενα φύλλα της «Κιβωτού της Ορθοδοξίας», παρέχονται συγκεκριμένες δυνατότητες επικοινωνίας. Η εφημερίδα έχει προβλέψει έναν τρόπο για την εξυπηρέτηση των αναγνωστών που επιθυμούν να συμπληρώσουν τις συλλογές τους με παλαιότερες εκδόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες ή για την πραγματοποίηση παραγγελιών στον τηλεφωνικό αριθμό 210 6923211. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω της διεύθυνσης email books@ikivotos.gr. Μέσω αυτών των καναλιών, οι αναγνώστες μπορούν να λάβουν κάθε απαραίτητη διευκρίνιση σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη διαδικασία απόκτησης των παλαιότερων εκδόσεων και των συνοδευτικών τους εικόνων.

Με πληροφορίες από: Newsit