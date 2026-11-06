Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε μια ιδιαίτερη κίνηση για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, αποστέλλοντας έναν εντυπωσιακό αριθμό γλυκισμάτων στην εκπομπή «Σήμερα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα, δεν ήταν ένα, ούτε δύο, ούτε καν τρία, αλλά συνολικά έξι κουτιά γεμάτα με γλυκά που έφτασαν στο πλατό, προκαλώντας έκπληξη και χαμόγελα στους συντελεστές της εκπομπής.

Η κίνηση αυτή αιφνιδίασε τους παρουσιαστές Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά, οι οποίοι αντίκρισαν τα κουτιά πάνω στο κεντρικό τραπέζι, επιστρέφοντας στις θέσεις τους μετά την προβολή ενός ρεπορτάζ. Αρχικά, οι δημοσιογράφοι απορούσαν για την προέλευση των γλυκισμάτων, καθώς η παράδοση έγινε την ώρα της ροής του προγράμματος.

Η απρόσμενη έκπληξη στο πλατό του ΣΚΑΪ

Η άφιξη των έξι κουτιών με γλυκά στο στούντιο της εκπομπής «Σήμερα» αποτέλεσε μια απρόσμενη έκπληξη για τους συντελεστές. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να γιορτάσει τα γενέθλιά του, προσφέροντας γλυκίσματα στους δημοσιογράφους και το τεχνικό προσωπικό.

Οι παρουσιαστές, Δημήτρης Οικονόμου και Γιάννης Πιτταράς, βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα που δεν περίμεναν. Επιστρέφοντας στις θέσεις τους μετά την προβολή ενός ρεπορτάζ, διαπίστωσαν την παρουσία των πολυάριθμων κουτιών πάνω στο κεντρικό τραπέζι, γεγονός που προκάλεσε αρχικά απορίες σχετικά με τον αποστολέα.

Η αποκάλυψη του αποστολέα και το σημείωμα

Για να λύσουν την απορία τους σχετικά με την προέλευση των γλυκισμάτων, οι δημοσιογράφοι ζήτησαν διευκρινίσεις από τον floor manager της εκπομπής. Εκείνος, ανταποκρινόμενος στο αίτημά τους, τους παρέδωσε ένα σημείωμα που συνόδευε την παράδοση των κουτιών.

Το σημείωμα αυτό αποκάλυψε την ταυτότητα του αποστολέα, καθώς έγραφε χαρακτηριστικά: «Για τον κ. Οικονόμου, από τον κ. Γεωργιάδη». Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε άμεσα χαμόγελα και μια αίσθηση χιουμοριστικής αμηχανίας στο πάνελ της εκπομπής, καθώς ο υπουργός Υγείας είχε επιλέξει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να τιμήσει την ημέρα των γενεθλίων του.

Χαμόγελα και χιουμοριστική αμηχανία

Μετά την αποκάλυψη του αποστολέα, η ατμόσφαιρα στο πλατό της εκπομπής «Σήμερα» έγινε πιο ανάλαφρη. Η κίνηση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε χαμόγελα σε όλους τους παρευρισκόμενους, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε μια χιουμοριστική αμηχανία στους παρουσιαστές και τους συνεργάτες.

Ενώ οι συνεργάτες τους προχωρούσαν στο «unboxing» των κουτιών, ο Γιάννης Πιτταράς, με διάθεση χιούμορ, αναρωτήθηκε: «Εμείς θα τον γιορτάσουμε; Εμείς θα σβήσουμε και τα κεράκια μήπως;» Η ερώτηση αυτή αντικατόπτριζε την ευχάριστη έκπληξη και την αμηχανία που προκάλεσε η γενναιόδωρη χειρονομία του υπουργού.

Το παρασκήνιο πίσω από το κέρασμα

Ο Δημήτρης Οικονόμου, σπεύδοντας να εξηγήσει το παρασκήνιο πίσω από το κέρασμα, αποκάλυψε ότι η αφορμή για αυτή την κίνηση είχε δοθεί σε προηγούμενη εκπομπή. Όπως ανέφερε, οι παρουσιαστές είχαν σχολιάσει στον αέρα ότι ο κ. Γεωργιάδης είχε την τιμητική του λόγω της ημέρας των γενεθλίων του, αλλά δεν είχε φροντίσει να στείλει το καθιερωμένο κέρασμα.

«Εμείς το προκαλέσαμε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Οικονόμου, ξεκαθαρίζοντας έτσι ότι ο υπουργός απλώς ανταποκρίθηκε στο «παράπονο» που είχαν εκφράσει δημόσια οι συντελεστές της εκπομπής. Η κίνηση του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν, λοιπόν, μια απάντηση σε ένα φιλικό πείραγμα, με αποτέλεσμα να γλυκάνει τους δημοσιογράφους και το τεχνικό προσωπικό.

Ο υπουργός Υγείας γλυκαίνει τους συντελεστές

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με την αποστολή των έξι κουτιών γλυκών, φρόντισε να γλυκάνει τους δημοσιογράφους και το τεχνικό προσωπικό της εκπομπής «Σήμερα». Η χειρονομία αυτή πραγματοποιήθηκε την ώρα της ροής του προγράμματος, προσθέτοντας μια ευχάριστη νότα στην καθημερινή εκπομπή.

Η ενέργεια του κ. Γεωργιάδη, ως ανταπόκριση στο δημόσιο «παράπονο» των παρουσιαστών, ανέδειξε μια πιο ανάλαφρη πτυχή της επικοινωνίας μεταξύ πολιτικών προσώπων και μέσων ενημέρωσης. Η έκπληξη αυτή έδωσε την ευκαιρία για χαμόγελα και χιουμοριστικά σχόλια στο πλατό του ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την ημέρα των γενεθλίων του υπουργού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta