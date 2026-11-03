Η εξαγορά του protagon.gr από τον Γιάννη Αλαφούζο και η αποχώρηση του Χρήστου Μεμή

Το γνωστό ειδησεογραφικό site protagon.gr αλλάζει χέρια, καθώς ο Γιάννης Αλαφούζος αποκτά το 100% των μετοχών της επιχείρησης. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το portal, φέρνοντας παράλληλα την αποχώρηση του Χρήστου Μεμή, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του εκδότη και διευθυντή. Ο κ. Μεμής φαίνεται να βρίσκεται εκτός των σχεδίων της νέας ιδιοκτησίας, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο συνεργασίας με το site.

Η μεταβίβαση του protagon.gr στον Γιάννη Αλαφούζο

Ο επιχειρηματίας Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε στην πλήρη εξαγορά του protagon.gr, αποκτώντας το σύνολο των μετοχών του γνωστού διαδικτυακού τόπου. Η συμφωνία περιλαμβάνει την αγορά και του ποσοστού που κατείχε ο Χρήστος Μεμής, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών κεντρικό πρόσωπο στη λειτουργία και την ανάπτυξη του site. Η κίνηση αυτή καθιστά τον κ. Αλαφούζο τον μοναδικό ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αναλαμβάνοντας πλήρως τα ηνία του protagon.gr.

Η εξαγορά αυτή αναδιαμορφώνει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης, καθώς ένα από τα αναγνωρίσιμα ονόματα στον χώρο του διαδικτυακού τύπου περνά σε νέα ιδιοκτησία. Ο Γιάννης Αλαφούζος, γνωστός για την παρουσία του στον χώρο των ΜΜΕ, προσθέτει έτσι το protagon.gr στο χαρτοφυλάκιό του, με τις εξελίξεις να αναμένονται ως προς τη στρατηγική και την πορεία του site υπό τη νέα του διεύθυνση.

Η αποχώρηση του Χρήστου Μεμή από τη διεύθυνση

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Χρήστος Μεμής, ο οποίος διατελούσε εκδότης και διευθυντής του protagon.gr, αποχωρεί από τη θέση του. Η απομάκρυνσή του εντάσσεται στις αλλαγές που φέρνει η νέα ιδιοκτησία, καθώς ο κ. Μεμής δεν θα αποτελεί μέρος των μελλοντικών σχεδίων της επιχείρησης. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για την πορεία του site, το οποίο υπό την καθοδήγησή του διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία του στον ελληνικό διαδικτυακό χώρο.

Ο κ. Μεμής, ως εκδότης και διευθυντής, συνέβαλε στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της ταυτότητας του protagon.gr, καθιστώντας το ένα σημείο αναφοράς για τη διατύπωση ελεύθερων απόψεων και την προάσπιση της λογικής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής περιόδου για το site, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες προσεγγίσεις και κατευθύνσεις υπό την αιγίδα του Γιάννη Αλαφούζου.

Οι δημόσιες ευχαριστίες του Protagon

Το protagon.gr, με αφορμή τις αλλαγές στην ιδιοκτησία και τη διεύθυνση, εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση στην οποία ευχαριστεί τον Χρήστο Μεμή. Στην ανακοίνωση, το site εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον «μέχρι σήμερα εκδότη και διευθυντή του», αναγνωρίζοντας την προσφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου του κ. Μεμή στην ανάπτυξη και την καθιέρωση του protagon.gr.

Παράλληλα με τις ευχαριστίες, το Protagon δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει την πορεία του, παραμένοντας πιστό στις αρχές και τις αξίες που το έκαναν να ξεχωρίζει στον χώρο των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Η δέσμευση αυτή αποτελεί μήνυμα συνέχειας και σταθερότητας, παρά τις σημαντικές διοικητικές αλλαγές, με το site να επιδιώκει να διατηρήσει την ταυτότητά του και την απήχησή του στο αναγνωστικό κοινό.

Η δέσμευση για συνέχιση των αρχών και η πορεία του site

Στην ίδια ανακοίνωση, το protagon.gr τονίζει ότι υπήρξε πάντοτε «πιστός υπερασπιστής του μετώπου της λογικής και της διατύπωσης ελευθέρων απόψεων». Αυτή η αναφορά αναδεικνύει τη φιλοσοφία και τον προσανατολισμό του site καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στην αντικειμενική ενημέρωση και την πολυφωνία. Η διατήρηση αυτών των αρχών αποτελεί κεντρικό σημείο της μελλοντικής του πορείας.

Το Protagon περιγράφει την πορεία του ως «δεν ήταν εύκολη ούτε σε ευθεία γραμμή, αλλά ήταν αταλάντευτη στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας να προσεγγιστεί το ιδανικό: αυτό που οι Γάλλοι συνάδελφοι αποκαλούν haut journalisme». Με αυτή τη φράση, το site αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την αφοσίωσή του στην υψηλή δημοσιογραφία. Η ανακοίνωση καταλήγει με τη φράση «Ένας κύκλος, λοιπόν, κλείνει, ένας νέος κύκλος ανοίγει», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το protagon.gr υπό τη νέα ιδιοκτησία του Γιάννη Αλαφούζου.

Με πληροφορίες από: Topontiki