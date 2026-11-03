Η ΕΡΤ ανακοίνωσε κυρώσεις μετά την εμφάνιση του καταδικασμένου Παναγιώτη Ηλιόπουλου

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) εξέδωσε ανακοίνωση, αντιδρώντας στις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του καταδικασμένου πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση χαρακτήρισε το περιστατικό ως «απαράδεκτη αβλεψία» και «αστοχία στη δημοσιογραφική διαχείριση», εκφράζοντας τη λύπη της. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι προχώρησε άμεσα στην επιβολή κυρώσεων στους υπεύθυνους.

Οι αντιδράσεις και η ανακοίνωση της ΕΡΤ

Οι έντονες αντιδράσεις που προέκυψαν μετά την εμφάνιση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews οδήγησαν την ΕΡΤ στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση αναγνώρισε το περιστατικό ως μια «απαράδεκτη αβλεψία» που συνέβη κατά τη διάρκεια της χθεσινής ζωντανής εκπομπής. Η ανακοίνωση τόνισε την αστοχία στη δημοσιογραφική διαχείριση, εκφράζοντας τη λύπη της ΕΡΤ για όσα συνέβησαν στον αέρα.

Η παρουσία του Παναγιώτη Ηλιόπουλου, ενός προσώπου που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, προκάλεσε ευρεία συζήτηση και κριτική. Η ΕΡΤ, μέσω της ανακοίνωσής της, επιβεβαίωσε ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, περιλαμβάνοντας την επιβολή κυρώσεων σε όσους φέρουν ευθύνη για την εν λόγω εμφάνιση.

Το προφίλ του Παναγιώτη Ηλιόπουλου στην εκπομπή

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Newsroom» ως ένα από τα θύματα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Ωστόσο, η ταυτότητά του είναι αυτή ενός πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση. Οι πηγές αναφέρουν ότι η Χρυσή Αυγή έχει χαρακτηριστεί ως εγκληματική ναζιστική οργάνωση.

Εκτός από την πολιτική του ιδιότητα και την καταδίκη του, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, είχε γίνει γνωστός για τα τατουάζ του, τα οποία απεικόνιζαν ναζιστικά σύμβολα. Η παρουσία ενός τέτοιου προσώπου στην κρατική τηλεόραση, μιλώντας ως θύμα, ήταν το σημείο έναρξης των αντιδράσεων.

Η δέσμευση της ΕΡΤ στις δημοκρατικές αξίες

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΡΤ ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με τις δημοκρατικές αξίες. Υπογράμμισε ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρέχει χώρο, μέσω αστοχιών στη δημοσιογραφική διαχείριση, για την προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας. Αυτή η θέση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για τον φορέα.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί τη βασική φιλοσοφία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, όπως τονίζεται. Η ΕΡΤ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να περιφρουρεί αυτές τις αξίες με κάθε τρόπο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην προάσπιση της δημοκρατίας και την αποφυγή παροχής βήματος σε αντιδημοκρατικές ιδεολογίες.

Κυρώσεις και απουσία δόλου

Η ΕΡΤ, παρά το γεγονός ότι εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό, διευκρίνισε ότι «προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής». Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη για άμεσες ενέργειες. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση ενημέρωσε ότι προχώρησε άμεσα στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για την απαράδεκτη αβλεψία.

Οι δέουσες ενέργειες που αναλήφθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων, σηματοδοτούν την προσπάθεια της ΕΡΤ να διασφαλίσει την τήρηση των δημοσιογραφικών προτύπων και την αποφυγή παρόμοιων αστοχιών στο μέλλον. Η άμεση αντίδραση της ΕΡΤ στο περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στην αξιοπιστία και την τήρηση των αρχών της δημόσιας ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki