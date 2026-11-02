Η Δώρα Αναγνωστοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1, όπου μοιράστηκε αναμνήσεις από την πολυετή πορεία της στο κανάλι. Η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε μια ανεκπλήρωτη συνεργασία που είχε προγραμματιστεί με τον Χρήστο Φερεντίνο και τη Λιλιάνα Δρούση, ενώ παράλληλα αποκάλυψε τις προσωπικές της δυσκολίες και τους εφιάλτες που της προκαλούσε η παρουσίαση θεμάτων τρομοκρατίας στα δελτία ειδήσεων.

Η συνάντηση στο «Στούντιο 4»

Τη Δευτέρα (02.11.2026), ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχτηκαν τη Δώρα Αναγνωστοπούλου στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Χρήστος Φερεντίνος αναφέρθηκε στην εποχή που η δημοσιογράφος παρουσίαζε εκπομπή με θέμα τον κινηματογράφο στην ΕΡΤ, το 2003, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Ήσουν επί του κινηματογράφου».

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου, με αφορμή αυτή την αναφορά, θέλησε να μοιραστεί μια ιστορία για το πώς γνωρίζονται με τον Χρήστο Φερεντίνο, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση τους δεν περιορίζεται μόνο στην παλιά τους γνωριμία, αλλά και σε μια προγραμματισμένη συνεργασία που τελικά δεν ευοδώθηκε.

Η ανεκπλήρωτη συνεργασία στην ΕΡΤ

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ήταν να συνεργαστούν με τον Χρήστο Φερεντίνο στην ΕΡΤ, κάτι που, όπως είπε, δεν γνωρίζουν πολλοί. Η συνεργασία αυτή, που θα περιλάμβανε και τη Λιλιάνα Δρούση, είχε φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Είχαν μάλιστα κάνει και τρέιλερ, το οποίο περιλάμβανε σκηνές με ποδήλατα στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στην Πανεπιστημίου. Η Δώρα Αναγνωστοπούλου ανέφερε ότι το τρέιλερ μπορεί και να είχε προβληθεί.

Η εκπομπή επρόκειτο να μεταδοθεί στην ώρα 4-6, αντικαθιστώντας τη Μπήλιω Τσουκαλά, η οποία μόλις είχε σταματήσει τότε. Ωστόσο, η συνεργασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς, όπως δήλωσε η ίδια, «το κλείσιμο της ΕΡΤ, εκτός από τα πολλά δεινά που προκάλεσε, τελοσπάντων… δυστυχώς δεν έκλεισε η δική μας συνεργασία». Η Δώρα Αναγνωστοπούλου εξέφρασε τη συγκίνησή της όταν βλέπει τον Χρήστο Φερεντίνο, καθώς η ιστορία αυτή τους συνδέει.

Τα χρόνια στην ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου μοιράστηκε και άλλες αναμνήσεις από την πορεία της στην ΕΡΤ, τονίζοντας την αγάπη της για το κανάλι και τους συναδέλφους της. Ανέφερε ότι το στούντιο Δ, όπου βρισκόταν για τη συνέντευξη, είναι το ιστορικό στούντιο στο οποίο πρωτοήρθε και έκανε τα δοκιμαστικά της, μαζί με πολλούς από τους συναδέλφους που βρίσκονται ακόμα εκεί. Εξέφρασε την προσπάθειά της να μη συγκινηθεί, καθώς η σύνδεσή της με την ΕΡΤ είναι πολύ δυνατή.

Η τελευταία φορά που είχε βρεθεί σε αυτό το στούντιο ήταν στην εκλογική βραδιά του 2019, λίγο πριν αποχωρήσει από το κανάλι. Το 2015, η δημοσιογράφος παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πριν από αυτό, είχε αναλάβει εκπομπές για τον κινηματογράφο, περίοδο την οποία χαρακτήρισε ως «τα καλύτερά μας χρόνια».

Οι εφιάλτες από την τρομοκρατία

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Δώρα Αναγνωστοπούλου έκανε μια προσωπική αποκάλυψη σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων. Είπε ότι στην πρώτη φάση της επαγγελματικής της πορείας στην ενημέρωση, όταν ξεκίνησε με τα δελτία στην ΕΡΤ, η τρομοκρατία ήταν «στα πάνω της». Αυτή η περίοδος την επηρέασε βαθιά, με αποτέλεσμα να χάσει τον ύπνο της και να βλέπει εφιάλτες το βράδυ.

Θυμάται να πιάνει τον εαυτό της να σκέφτεται, όταν ήθελε να πάει σινεμά, να μην μπει κανένας μέσα, καθώς το ζήτημα της τρομοκρατίας την είχε διαπεράσει και την είχε τρομάξει πάρα πολύ. Οι επιθέσεις και όσα ακολούθησαν ήταν ένα θέμα που δεν μπόρεσε εύκολα να ξεπεράσει, όπως δήλωσε η ίδια, υπογραμμίζοντας την ένταση και τον φόβο που ένιωσε εκείνη την περίοδο.

Σχόλια για την επικαιρότητα και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε γενικότερα στις ειδήσεις και την επικαιρότητα, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη και βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν ενοχλούν ή ότι μπορεί κανείς να τα χωνέψει πιο εύκολα. Έδωσε ως παράδειγμα την περίπτωση όπου «ο άλλος με την επιχείρησή του ζημίωνε 100 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο», υποδεικνύοντας την ενόχληση που προκαλούν τέτοια θέματα.

Παράλληλα, σχολίασε και το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο, όπως είπε, συγκλόνισε το πανελλήνιο. Σε ερώτηση που της είχε γίνει αν ασχολείται με καλλιτεχνικά θέματα, η Δώρα Αναγνωστοπούλου απάντησε ξεκάθαρα ότι ο θάνατος του Μαζωνάκη «δεν είναι καλλιτεχνικό θέμα». Εξήγησε ότι μετά από αυτό το γεγονός, ξεκίνησε μια έρευνα που αποκάλυψε τι συμβαίνει με «αυτά τα ιατρεία», προσθέτοντας ότι δεν ξέρει κανείς πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την ειδησεογραφία, αλλά σίγουρα ενοχλεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit