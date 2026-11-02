«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Νέες εξελίξεις και ανατροπές στο αποψινό επεισόδιο

Νέες εξελίξεις και ανατροπές αναμένονται στο αποψινό 25ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα», το οποίο θα προβληθεί στις 22:10. Ο Σήφης προσπαθεί να κατευνάσει τον εκνευρισμένο Μανούσο, ενώ η Μαρκέλλα έχει μια κρυφή συνάντηση με την Κλειώ. Την ίδια στιγμή, η Σοφία συνεχίζει τις προσπάθειές της να αποτρέψει τον γάμο του Νικήτα και της Ελπίδας, ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Συναντήσεις και εντάσεις

Ο Σήφης καταβάλλει προσπάθειες να ηρεμήσει τον Μανούσο, ο οποίος είναι εξοργισμένος με τη Μαρουσώ. Παράλληλα, η Κλειώ κάνει γυμνάσια στον Φίλιππο, μέχρι να ολοκληρωθεί η σχέση τους. Λίγες ώρες αργότερα, η Μαρκέλλα, μην αντέχοντας άλλο τους τσακωμούς με τη μητέρα της, συναντά την Κλειώ σε ένα κλαμπ.

Αυτή η συνάντηση γίνεται χωρίς να το γνωρίζει ο Μανούσος, ο οποίος ψάχνει τη Μαρκέλλα και δεν τη βρίσκει.

Ο γάμος του Νικήτα και της Ελπίδας

Η Σοφία, απελπισμένη καθώς πλησιάζει η ώρα του γάμου του Νικήτα και της Ελπίδας, βάζει τα «μεγάλα μέσα» για να μπορέσει να τον διαλύσει. Η προσπάθειά της να αποτρέψει τον γάμο συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Νέα σχέδια και ερωτήματα

Την ίδια στιγμή, ο Μάρκος ετοιμάζει το επόμενο βήμα του ενάντια στον Φίλιππο. Έχει στήσει ένα κόλπο προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις του. Ενώ ο Γιαννιός «τσιμπάει» στην αδιαφορία της Κέλλυς, ο Σήφης ακούει έκπληκτος τον Φίλιππο να τον ρωτά αν η κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος είναι η Μαρκέλλα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr