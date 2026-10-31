Νέες ανατροπές στις «Μπλε ώρες»: Ο χωρισμός της Στέλλας και του Φίλιππου και η εξαφάνιση της Φιλίππας

Μια νέα σειρά ανατροπών έρχεται να ταράξει τη ζωή της οικογένειας Αντωνιάδη, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε ώρες». Οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, καθώς ένας χωρισμός, μια εξαφάνιση και νέες αναζητήσεις θα φέρουν τα πάνω κάτω στις ζωές των πρωταγωνιστών. Η Στέλλα θα οδηγηθεί στην απόφαση να χωρίσει από τον Φίλιππο, ενώ η μικρή Φιλίππα θα προκαλέσει πανικό με την εξαφάνισή της.

Ο χωρισμός της Στέλλας και του Φίλιππου

Η σχέση της Στέλλας και του Φίλιππου θα δοκιμαστεί σκληρά και θα οδηγηθεί σε οριστική ρήξη, καθώς μια φωτογραφία θα φτάσει στα χέρια της Στέλλας, ανατρέποντας τα πάντα. Η φωτογραφία αυτή απεικονίζει τον Φίλιππο σε τρυφερές στιγμές με την Κορίνα, γεγονός που θα κάνει τη Στέλλα να πιστέψει ότι ο σύζυγός της την απατάει. Νιώθοντας βαθιά προδομένη και εξοργισμένη, η Στέλλα θα ζητήσει άμεσα εξηγήσεις από τον Φίλιππο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Φίλιππου για την αθωότητά του, η Στέλλα, πληγωμένη και εξοργισμένη, θα πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει το σπίτι τους. Θα βρει καταφύγιο στην Όλγα, ενώ παράλληλα θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για το διαζύγιό τους. Την επόμενη μέρα, η σύγκρουση μεταξύ της Στέλλας και της Κορίνας θα ξεφύγει από κάθε όριο, με τη Στέλλα να χαστουκίζει την Κορίνα, αρνούμενη να δεχτεί τις εξηγήσεις της για τη φωτογραφία. Ο Φίλιππος θα βρεθεί σε απόγνωση, με τον Αχιλλέα να του συμπαραστέκεται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η αγωνία για τη μικρή Φιλίππα

Η οικογένεια Αντωνιάδη δεν προλαβαίνει να ηρεμήσει από τα προβλήματα, καθώς ένα νέο συμβάν θα τους βυθίσει στην αγωνία. Η μικρή Φιλίππα, έχοντας κρυφακούσει για τη σχέση του πατέρα της με την Εύα, το σκάει από το σπίτι, προκαλώντας πανικό σε όλους. Όταν συνειδητοποιούν την απουσία της, όλοι βγαίνουν τρελαμένοι στους δρόμους, αναζητώντας το παιδί, ενώ ειδοποιείται και η αστυνομία. Το μυαλό τους πηγαίνει σε διάφορα σενάρια, ακόμα και στην απαγωγή.

Ωστόσο, μια ματιά από τις κάμερες του σπιτιού αποκαλύπτει ότι το μικρό κορίτσι το έσκασε μόνο του. Η νύχτα που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όλους, με τον Άγγελο να μην μπορεί να ηρεμήσει και το μυαλό του να πηγαίνει στο χειρότερο σενάριο. Κανείς δεν έχει κλείσει μάτι, αλλά το πρωί καταφέρνουν να εντοπίσουν τη Φιλίππα σε ένα μέρος που κανείς δεν φανταζόταν. Η μικρή επιστρέφει στο σπίτι και η οικογένεια Αντωνιάδη επιτέλους ηρεμεί. Ιδιαίτερα ο Άγγελος, ο οποίος, όταν μαθαίνει τον λόγο που το έσκασε η κόρη του, έρχεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Η αναζήτηση της Εύας και η εγκυμοσύνη της Νικολέτας

Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, η Εύα συνεχίζει την προσωπική της αναζήτηση για την αλήθεια σχετικά με το παρελθόν της μητέρας της. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, έρχεται σε επικοινωνία με τον μυστηριώδη Λουκ Σμιντ, ελπίζοντας να βρει απαντήσεις που θα φωτίσουν άγνωστες πτυχές της ιστορίας της οικογένειας.

Μέσα σε όλες αυτές τις εντάσεις και τις ανατροπές, μια ευχάριστη είδηση έρχεται να φέρει χαρά στην οικογένεια Αντωνιάδη. Λίγο αργότερα, η οικογένεια μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Νικολέτας και κανείς δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και ανυπομονησία για τον ερχομό του νέου μέλους, προσφέροντας μια ανάσα αισιοδοξίας μέσα στα προβλήματα.

Νέες εντάσεις και ο ρόλος του Πέτρου

Ενώ όλα δείχνουν να κυλούν πιο ήρεμα μετά από καιρό, ένα νέο συμβάν έρχεται να τινάξει τα πάντα στον αέρα, επηρεάζοντας άμεσα τον γάμο του Φίλιππου και της Στέλλας. Η κρίση στον γάμο τους κλιμακώνεται με τις αντιδράσεις της Στέλλας και την απόγνωση του Φίλιππου, ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ο Αχιλλέας βρίσκεται στο πλευρό του Φίλιππου, προσφέροντάς του συμπαράσταση και στήριξη. Ωστόσο, οι εξελίξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς λίγο αργότερα ο Πέτρος γίνεται μάρτυρας ενός γεγονότος, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω την πλοκή της σειράς.

Με πληροφορίες από: Newsit