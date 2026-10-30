Ρεκόρ εσόδων για τη βιομηχανία των ιαπωνικών anime το 2025

Η ιαπωνική βιομηχανία των anime κατέγραψε ιστορικά υψηλά έσοδα το 2025, φτάνοντας τα 28,18 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 4,45 τρισεκατομμύρια γεν. Η ανάπτυξη αυτή, που ανήλθε στο 15,8%, προήλθε τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από τις διεθνείς δραστηριότητες του κλάδου. Τα προκαταρκτικά στοιχεία υποδεικνύουν μια δυναμική πορεία, με τον ρυθμό ανάπτυξης να ξεπερνά ελαφρώς τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Ρεκόρ ανάπτυξης και έσοδα δισεκατομμυρίων

Η βιομηχανία των ιαπωνικών anime σημείωσε ανάπτυξη 15,8% κατά τη διάρκεια του 2025, φτάνοντας συνολικά τα 28,18 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό, που μεταφράζεται σε 4,45 τρισεκατομμύρια γεν, αποτελεί ένα νέο ρεκόρ για τον κλάδο.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του 15,8% ξεπέρασε οριακά το 15,7% που είχε καταγραφεί το 2024, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση. Η σημαντική αυτή άνοδος οφείλεται στην ενισχυμένη ζήτηση τόσο εντός της Ιαπωνίας όσο και στις παγκόσμιες αγορές.

Η συμβολή των διεθνών και εγχώριων αγορών

Τα έσοδα από τις διεθνείς αγορές παρουσίασαν ιδιαίτερα εντυπωσιακή αύξηση, ανερχόμενη σε 17,2%. Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυτά έφτασαν τα 2,54 τρισεκατομμύρια γεν, δηλαδή 16,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μερίδιο του εξωτερικού στο σύνολο των εσόδων της βιομηχανίας ανήλθε στο 57,1%, σημειώνοντας άνοδο από το 56,5% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, η εγχώρια αγορά της Ιαπωνίας συνέβαλε σημαντικά στην συνολική άνοδο, καταγράφοντας ανάπτυξη 14,1%. Τα έσοδα από την εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν στα 1,91 τρισεκατομμύρια γεν, ήτοι 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγχώρια ανάπτυξη για το 2024 είχε διαμορφωθεί στο 4,6%, με βάση αναθεωρημένα στοιχεία του 2023, υποδεικνύοντας μια επιτάχυνση το 2025.

Παρουσίαση των προκαταρκτικών στοιχείων

Τα προκαταρκτικά αυτά στοιχεία παρουσιάστηκαν από τον Hasegawa Masahiro, ο οποίος είναι αρχισυντάκτης της ετήσιας «Έκθεσης για τη Βιομηχανία των Anime» (Anime Industry Report). Η έκθεση αυτή εκδίδεται από την Ένωση Ιαπωνικών Κινουμένων Σχεδίων (AJA).

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην αγορά περιεχομένου TIFFCOM, μια εκδήλωση που πλαισιώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο (TIFF). Τα τελικά και ολοκληρωμένα στοιχεία για το 2025 θα περιληφθούν στην έκδοση της έκθεσης για το 2026, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο.

Δύο τρόποι αποτίμησης των εσόδων

Η Ένωση Ιαπωνικών Κινουμένων Σχεδίων (AJA) χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τρόπους για την αποτίμηση των εσόδων του κλάδου. Ο πρώτος, ευρύτερος δείκτης, εκτιμά τις συνολικές δαπάνες των καταναλωτών για κάθε τι που σχετίζεται με τα anime. Αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τις υπηρεσίες streaming, μέχρι τα εμπορεύματα, τη μουσική και τις ζωντανές εκδηλώσεις.

Ο δεύτερος, πιο περιορισμένος δείκτης, καταγράφει τα έσοδα που αποκομίζουν τα ίδια τα στούντιο παραγωγής animation. Σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,4%, φτάνοντας στο ποσό-ρεκόρ των 505,5 δισεκατομμυρίων γεν, δηλαδή 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ρυθμός ανάπτυξης του 8,4% ήταν ελαφρώς πιο αργός σε σχέση με την ανάπτυξη της τάξης του 9,1% που είχε σημειωθεί το 2024.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki