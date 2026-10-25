Γιάννης Καφάτος: «Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι η φωνή των πολιτών»

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Καφάτος, με μια μακρά πορεία στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζει το πρώτο του συγγραφικό έργο, με τίτλο «Μαίρη Πολύβουα». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύφαντα και αποτελεί την αφορμή για μια συζήτηση γύρω από την πορεία του στον χώρο της δημοσιογραφίας και τις αρχές που τον διέπουν. Ο ίδιος τονίζει πως «ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι η φωνή των πολιτών».

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Καφάτος και η φιλοσοφία του

Ο Γιάννης Καφάτος έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας, έχοντας ζήσει την εξέλιξη των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών από την πρώτη κιόλας μέρα της λειτουργίας τους. Η εμπειρία του αυτή τον έχει φέρει σε πολλά από τα πιο πολύβουα μέρη, όπου τα γεγονότα διαδραματίζονται με γρήγορους ρυθμούς και οι ειδήσεις δημιουργούνται.

Κάθε συνάντηση με τον Γιάννη Καφάτο αποτελεί μια ευκαιρία για να ακούσει κανείς αμέτρητες ιστορίες από τα παρασκήνια των τηλεοπτικών εκπομπών. Η βαθιά του γνώση του χώρου και η πολυετής του εμπειρία του επιτρέπουν να προσφέρει μια μοναδική οπτική γωνία για την εξέλιξη του τηλεοπτικού τοπίου στην Ελλάδα. Η δήλωσή του ότι «ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι η φωνή των πολιτών» υπογραμμίζει τη δέσμευσή του στην ουσία της δημοσιογραφίας και τον ρόλο της στην κοινωνία.

Η «Μαίρη Πολύβουα»: Το πρώτο συγγραφικό του βήμα

Το νέο βιβλίο του Γιάννη Καφάτου, με τίτλο «Μαίρη Πολύβουα», αποτελεί το πρώτο του συγγραφικό εγχείρημα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύφαντα. Το έργο αυτό σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική περίοδο για τον δημοσιογράφο, ο οποίος μεταφέρει την εμπειρία του και την παρατηρητικότητά του από τον χώρο των ειδήσεων στον κόσμο της λογοτεχνίας.

Η «Μαίρη Πολύβουα» είναι μια ηρωίδα διαφορετική από τις άλλες, όπως περιγράφεται από τον ίδιο τον συγγραφέα. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, ο αναγνώστης καλείται να γνωρίσει την ιστορία της και να ταξιδέψει σε έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και ενδιαφέροντα στοιχεία. Η επιλογή μιας τόσο ιδιαίτερης ηρωίδας δείχνει την πρόθεση του Καφάτου να εξερευνήσει ανθρώπινες ιστορίες με βάθος και πρωτοτυπία.

Οι ιστορίες που ζωντανεύουν στις σελίδες του βιβλίου

Το περιεχόμενο της «Μαίρης Πολύβουας» επικεντρώνεται σε ιστορίες που εκτυλίσσονται στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας μια ζωντανή απεικόνιση της αστικής ζωής. Μέσα από αυτές τις αφηγήσεις, ο Γιάννης Καφάτος φέρνει στην επιφάνεια πρόσωπα που μπορεί να είναι μυθικά ή και όχι τόσο, δίνοντας τους φωνή και υπόσταση.

Το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο σε καθημερινές ιστορίες, αλλά περιλαμβάνει και πιο απρόσμενες συναντήσεις, όπως αυτές με ροκ σταρ, οι οποίες συμβαίνουν στις σελίδες του. Αυτή η ποικιλία θεμάτων και χαρακτήρων υπόσχεται μια πλούσια αναγνωστική εμπειρία, συνδυάζοντας το ρεαλιστικό με το φανταστικό και το απρόβλεπτο.

Αναδρομή σε τηλεοπτικές συνεργασίες

Πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, οι συζητήσεις με τον Γιάννη Καφάτο συχνά περιστρέφονταν γύρω από τις εμπειρίες του στα παρασκήνια τηλεοπτικών εκπομπών και τις συνεργασίες του με γνωστά πρόσωπα. Η Νανά Δούκα, ο Κώστας Σγόντζος, ο Δημήτρης Αυγέρος, ακόμα και ο Βλάσης Μπονάτσος, έχουν πρωταγωνιστήσει σε αυτές τις παλαιότερες συζητήσεις, αναδεικνύοντας το εύρος των επαγγελματικών του επαφών και την πλούσια εμπειρία του στον χώρο.

Αυτά τα ονόματα αποτελούν μέρος της ιστορίας της ελληνικής τηλεόρασης, και η αναφορά τους από τον Γιάννη Καφάτο υπογραμμίζει την άμεση συμμετοχή του σε σημαντικές στιγμές των ιδιωτικών καναλιών. Η ικανότητά του να μοιράζεται αυτές τις ιστορίες προσφέρει μια σπάνια ματιά στον κόσμο της τηλεόρασης, όπως τον έζησε από την πρώτη του μέρα.

Η συνάντηση στο Κουκάκι

Η συνέντευξη με τον Γιάννη Καφάτο, κατά την οποία συζητήθηκε το νέο του βιβλίο, πραγματοποιήθηκε σε μια βροχερή μέρα, στην περιοχή του Κουκακίου. Το μαγνητόφωνο άρχισε να καταγράφει τις σκέψεις και τις αφηγήσεις του δημοσιογράφου, σε ένα περιβάλλον που πρόσθετε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στη συζήτηση.

Η επιλογή του Κουκακίου ως τόπου συνάντησης, σε συνδυασμό με τον βροχερό καιρό, δημιούργησε ένα σκηνικό που ταίριαζε με την αφήγηση ιστοριών από το κέντρο της πόλης, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Μαίρη Πολύβουα». Η συνέντευξη αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία να φωτιστούν πτυχές της καριέρας και της προσωπικότητας ενός δημοσιογράφου που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ενημέρωση και τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο της λογοτεχνίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta