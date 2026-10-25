Η Realnews διαθέσιμη ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας PressReader

Η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Realnews είναι πλέον πλήρως διαθέσιμη για ανάγνωση, προσφέροντας στους αναγνώστες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό της από οποιαδήποτε συσκευή. Η νέα αυτή δυνατότητα επιτρέπει την ενημέρωση μέσω της οθόνης του κινητού, του tablet ή του υπολογιστή, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες για άμεση και ευέλικτη πρόσβαση στην ειδησεογραφία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την πλατφόρμα www.pressreader.com για να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλο το υλικό της έκδοσης.

Η ψηφιακή παρουσία της Realnews

Η Realnews, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, προσφέρει πλέον την πλήρη έκδοσή της σε ψηφιακή μορφή. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει στους αναγνώστες να διαβάζουν την εφημερίδα τους με έναν σύγχρονο και πρακτικό τρόπο. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας www.pressreader.com, η οποία φιλοξενεί το περιεχόμενο της Realnews.

Η ψηφιακή έκδοση είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει μια άνετη εμπειρία ανάγνωσης σε μια ποικιλία συσκευών. Είτε πρόκειται για ένα smartphone, ένα tablet, είτε για έναν προσωπικό υπολογιστή, οι αναγνώστες μπορούν να απολαύσουν την εφημερίδα τους με ευκολία. Η δυνατότητα αυτή καθιστά την ενημέρωση προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος, αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Πρόσβαση στο περιεχόμενο και ευελιξία

Για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση της Realnews, οι αναγνώστες καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.pressreader.com. Εκεί, μπορούν να βρουν το πλήρες περιεχόμενο της εφημερίδας, όπως αυτό δημοσιεύεται στην έντυπη μορφή της, αλλά προσαρμοσμένο για ψηφιακή ανάγνωση. Η διαδικασία πρόσβασης είναι απλή και στοχεύει στην παροχή άμεσης ενημέρωσης.

Η ευελιξία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ψηφιακής διάθεσης. Οι αναγνώστες δεν περιορίζονται πλέον στην ανάγνωση της εφημερίδας σε συγκεκριμένο χώρο ή χρόνο. Αντιθέτως, μπορούν να διαβάσουν τις ειδήσεις στην οθόνη του κινητού τους κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης, στο tablet τους στον ελεύθερο χρόνο τους, ή στον υπολογιστή τους στο σπίτι ή το γραφείο. Αυτή η πολλαπλή συμβατότητα εξασφαλίζει ότι η ενημέρωση είναι πάντα στα χέρια τους.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο

Το περιεχόμενο της ψηφιακής Realnews καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδήσεων, προσφέροντας πλήρη ενημέρωση τόσο για τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα όσο και για τις εξελίξεις στον κόσμο. Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλα τα σημαντικά γεγονότα, τις αναλύσεις και τα ρεπορτάζ που αφορούν την επικαιρότητα, όπως αυτά παρουσιάζονται στην έντυπη έκδοση.

Η ποιότητα της ενημέρωσης ενισχύεται από την εγκυρότητα που προσφέρει το enikos.gr. Όλες οι ειδήσεις, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον κόσμο, παρουσιάζονται με την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο ειδησεογραφικό portal. Αυτή η συνεργασία διασφαλίζει ότι οι αναγνώστες λαμβάνουν πληροφορίες που έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί.

Η αξιοπιστία της ενημέρωσης και ο ρόλος των δημοσιογράφων

Ένα κεντρικό στοιχείο της ψηφιακής αυτής έκδοσης είναι ο έλεγχος του περιεχομένου. Συγκεκριμένα, το κείμενο κάθε σύνοψης που περιλαμβάνεται στην ψηφιακή έκδοση της Realnews ελέγχεται σχολαστικά από δημοσιογράφους του ENIKOS. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα των πληροφοριών που φτάνουν στους αναγνώστες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στην πηγή.

Η εγκυρότητα του enikos.gr αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στην παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης. Η δέσμευση για ποιοτική δημοσιογραφία αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται και παρουσιάζεται το ειδησεογραφικό υλικό. Επιπλέον, η Realnews διαθέτει Αριθμό Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 242097 στο Μητρώο Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, γεγονός που υπογραμμίζει την επίσημη αναγνώριση και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες του κλάδου.

Η ολοκληρωμένη εμπειρία ανάγνωσης

Η διάθεση της Realnews μέσω της πλατφόρμας www.pressreader.com προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ανάγνωσης, συνδυάζοντας την ευκολία της ψηφιακής πρόσβασης με την ποιότητα της δημοσιογραφικής ύλης. Οι αναγνώστες μπορούν να απολαμβάνουν τις ειδήσεις και τα άρθρα τους με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες συνθήκες ζωής.

Με την ψηφιακή έκδοση, η Realnews διασφαλίζει ότι οι αναγνώστες της έχουν συνεχή και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις εξελίξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η δυνατότητα ανάγνωσης στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογιστή, σε συνδυασμό με τον έλεγχο των περιλήψεων από δημοσιογράφους του ENIKOS, δημιουργεί ένα περιβάλλον αξιόπιστης και προσβάσιμης ενημέρωσης για όλους.

Με πληροφορίες από: Enikos