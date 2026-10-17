Οι ανεπιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις αποτελούν καθημερινή ενόχληση για χιλιάδες συνδρομητές τηλεφωνίας, ακόμα και για όσους έχουν δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμούν να δέχονται προωθητικά τηλεφωνήματα. Παρόλο που η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις εταιρείες, το φαινόμενο παραμένει έντονο. Ωστόσο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι πολίτες μπορούν να διεκδικήσουν χρηματική ικανοποίηση για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

Το Μητρώο του άρθρου 11 και η λειτουργία του

Το ζήτημα των ανεπιθύμητων κλήσεων επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από τηλεοπτική συζήτηση στην εκπομπή «Μια χαρά παρέα» του OPEN. Εκεί, ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος εξήγησε αναλυτικά τι μπορούν να πράξουν οι καταναλωτές όταν εξακολουθούν να δέχονται διαφημιστικές κλήσεις, παρά την εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο.

Το λεγόμενο Μητρώο του άρθρου 11 προβλέπεται από τον νόμο 3471/2006. Αφορά τους συνδρομητές που δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς. Όποιος επιθυμεί να προστατευτεί από τέτοιου είδους κλήσεις, μπορεί να απευθυνθεί στον πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί και να ζητήσει την εγγραφή του σε αυτό το μητρώο.

Διαδικασία εγγραφής και οι υποχρεώσεις των εταιρειών

Η καταχώριση στο συγκεκριμένο μητρώο γίνεται χωρίς καμία χρέωση για τον συνδρομητή, καθιστώντας την προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να προστατευτούν. Μετά την εγγραφή, οι εταιρείες που πραγματοποιούν διαφημιστικές καμπάνιες έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές δηλώσεις των συνδρομητών. Αυτό προβλέπεται από τις υποχρεώσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, η εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 11 δεν σημαίνει ότι αποκλείεται κάθε τηλεφωνική επικοινωνία από οποιονδήποτε οργανισμό. Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο αφορά αποκλειστικά τις κλήσεις που έχουν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Η νομιμότητα μιας επικοινωνίας εξετάζεται πάντα με βάση τις συγκεκριμένες περιστάσεις και τους κανόνες που εφαρμόζονται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Νομικές επιλογές για τους παραβάτες

Εάν κάποιος πολίτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 11 και παρόλα αυτά συνεχίζει να δέχεται διαφημιστικές κλήσεις, έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τις διαθέσιμες νομικές επιλογές. Μία από αυτές τις επιλογές είναι η υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτή η ενέργεια μπορεί να θέσει σε κίνηση τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την εξέταση της παράβασης.

Παράλληλα με την καταγγελία, ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί σε δικηγόρο. Ο δικηγόρος θα αξιολογήσει εάν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης. Η νομική συμβουλή είναι κρίσιμη για την ορθή εκτίμηση της υπόθεσης και την χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής.

Η διεκδίκηση αποζημίωσης: Το ποσό των 10.000 ευρώ

Το άρθρο 14 του νόμου 3471/2006 προβλέπει την καταβολή ελάχιστης χρηματικής ικανοποίησης ύψους 10.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υφίσταται ο συνδρομητής από την παράβαση των σχετικών διατάξεων. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι αυτό το ποσό αποτελεί την ελάχιστη προβλεπόμενη αποζημίωση, εκτός εάν ο ενάγων επιλέξει να ζητήσει ένα μικρότερο ποσό.

Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης προϋποθέτει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος. Επιπλέον, είναι απαραίτητο η παράβαση να μπορεί να τεκμηριωθεί με επαρκή στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί απλώς να έχει πραγματοποιηθεί μια ανεπιθύμητη κλήση για να δικαιολογηθεί αυτόματα η αποζημίωση.

Η σημασία της τεκμηρίωσης της παράβασης

Για να είναι επιτυχής μια δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης, χρειάζεται να εξεταστούν διάφοροι παράγοντες. Μεταξύ άλλων, πρέπει να αποδειχθεί η εγγραφή του συνδρομητή στο μητρώο του άρθρου 11. Επίσης, πρέπει να τεκμηριωθούν οι περιστάσεις της κλήσης και να αποδειχθεί ότι αυτή έγινε για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, παραβιάζοντας τη δήλωση του συνδρομητή. Η πλήρης και ακριβής τεκμηρίωση της παράβασης είναι θεμελιώδης για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta