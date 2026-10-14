Βασίλης Χιώτης: «Δεν μπορώ να μου λένε γιατί δεν πάει καλά το Καλημέρα Ελλάδα που συμπλήρωσε έναν μήνα»

Ο Βασίλης Χιώτης, παρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα σχόλια σχετικά με την τηλεθέαση της εκπομπής, η οποία συμπλήρωσε μόλις έναν μήνα στον αέρα. Μιλώντας στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο δημοσιογράφος τόνισε ότι δεν μπορεί να δεχτεί κριτική για την πορεία της εκπομπής σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Μαζί του ήταν καλεσμένος και ο συμπαρουσιαστής του, Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος μοιράστηκε τη δική του οπτική για την αγωνία των αριθμών.

Η συζήτηση για την τηλεθέαση στο «The 2Night Show»

Οι Βασίλης Χιώτης και Άκης Παυλόπουλος βρέθηκαν χθες, 13 Οκτωβρίου, στο πλατό του «The 2Night Show» και συζήτησαν με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που παρουσιάζουν φέτος στον ΑΝΤ1. Ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης ήταν τα νούμερα τηλεθέασης, ένα ζήτημα που απασχολεί συχνά τους ανθρώπους της τηλεόρασης.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απεύθυνε στον Βασίλη Χιώτη την ερώτηση αν τον αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης. Η απάντηση του Χιώτη ήταν αρνητική, διαφοροποιώντας τη στάση του από αυτή του Άκη Παυλόπουλου, τον οποίο περιέγραψε ως «νουµεράκια». Η διαφορά αυτή στην προσέγγιση των δύο παρουσιαστών αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Η στάση του Βασίλη Χιώτη απέναντι στους αριθμούς

Ο Βασίλης Χιώτης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι «νουµεράκιας». Ανέφερε ότι η προτεραιότητά του είναι να κάνει καλά τη δουλειά του και να προσφέρει καθημερινά κάτι καινούργιο στον τηλεθεατή. «Εγώ κάθε πρωί, κάθε απόγευμα, κάθε βράδυ τρώμε τα λυσσακά μας να βρούμε τι καινούργιο θα δώσουμε στον τηλεθεατή, γιατί θα γίνουμε καλύτεροι σε έναν κουβά που κάθε μέρα τον γεμίζεις και στις δέκα το πρωί είναι εντελώς άδειος. Με νοιάζει να κάνω καλά τη δουλειά μου», είπε ο δημοσιογράφος.

Ο ίδιος εξέφρασε την τιμή που νιώθει για την επιλογή του από τον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι το κανάλι τον επέλεξε για αυτό που είναι και όχι για να μετατραπεί σε κάτι άλλο. Υπογράμμισε επίσης τον σκληρό ανταγωνισμό που επικρατεί στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης, αναγνωρίζοντας την αξία των συναδέλφων του.

Ο σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη

Ο Βασίλης Χιώτης αναφέρθηκε λεπτομερώς στον ανταγωνισμό της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης, χαρακτηρίζοντάς την «ακραία ανταγωνιστική». Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όλα τα παιδιά που εργάζονται στην πρωινή ζώνη είναι άξιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι διαθέτουν «χιλιόμετρα στο πρωινό». Αυτή η αναφορά υποδηλώνει την εμπειρία και την ικανότητα των συναδέλφων του στον χώρο.

Πρόσθεσε ότι όλοι οι παρουσιαστές κάνουν καλή δουλειά και προσπαθούν να αποσπάσουν ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο κομμάτι από την ίδια τηλεοπτική «πίτα». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια και τον αγώνα για την τηλεθέαση σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός είναι δεδομένος και έντονος.

Η αντίδραση για την κριτική μετά από έναν μήνα

Ο Βασίλης Χιώτης ήταν σαφής ως προς την αντίθεσή του σε σχόλια που αφορούν την απόδοση του «Καλημέρα Ελλάδα» σε τηλεθέαση, δεδομένου ότι η εκπομπή έχει συμπληρώσει μόλις έναν μήνα στον αέρα. «Δεν μπορώ να μου λένε τώρα γιατί δεν πάει καλά το Καλημέρα Ελλάδα που συμπλήρωσε έναν μήνα. Για όνομα του Θεού, δεν το μπορώ και δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη λογική», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την πρόωρη κριτική.

Η στάση αυτή του παρουσιαστή υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αξιολογηθεί επαρκώς η πορεία μιας νέας εκπομπής και να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την απήχησή της στο κοινό. Θεωρεί ότι η κριτική σε τόσο πρώιμο στάδιο είναι άδικη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του τηλεοπτικού τοπίου.

Η οπτική του Άκη Παυλόπουλου για την αγωνία των αριθμών

Από την πλευρά του, ο Άκης Παυλόπουλος εξήγησε γιατί ο ίδιος αγχώνεται με τα νούμερα τηλεθέασης. Δήλωσε ότι τα νούμερα αποτελούν ένα εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο, παρόλο που μπορεί να είναι λανθασμένο ή να αποτελεί αντικείμενο θεωρητικής συζήτησης, δείχνει κατά κάποιον τρόπο αν αυτό που κάνεις έχει απήχηση στο κοινό. Η παρακολούθηση των αριθμών είναι για τον ίδιο σημαντική.

«Έτσι λοιπόν, υπό αυτή την έννοια αγχώνομαι, τα παρακολουθώ και με το που σκάνε τα νούμερα θέλω να τα έχω μπροστά μου για να δω τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά, πού γράψαμε, πού δεν γράψαμε», ανέφερε ο Άκης Παυλόπουλος. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την επιθυμία του να αναλύει τα δεδομένα για να βελτιώνει τη δουλειά του, παρά την αναγνώριση ότι η αξιολόγηση μέσω της τηλεθέασης μπορεί να είναι περίπλοκη.

Με πληροφορίες από: Reader