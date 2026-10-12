Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε στο πλατό του «The Voice» ο 45χρονος Δήμος Ζορμπάς, ο οποίος συμμετείχε στα blind auditions του μουσικού διαγωνισμού. Ο πατέρας τριών κοριτσιών κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση την τελευταία στιγμή, με τον Πάνο Μουζουράκη να είναι ο coach που γύρισε την καρέκλα του.

Η ιστορία του Δήμου Ζορμπά συγκίνησε τους κριτές και το κοινό, καθώς μοιράστηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μεγαλώνοντας μόνος του τις κόρες του μετά την απώλεια της συζύγου του.

Η προσωπική ιστορία του Δήμου Ζορμπά

Στο βίντεο παρουσίασής του, ο 45χρονος Δήμος Ζορμπάς αναφέρθηκε στην απώλεια της γυναίκας του το 2022. Όπως εξομολογήθηκε, η ζωή από τότε είναι πολύ δύσκολη, αλλά αυτό τους κάνει περισσότερο δυνατούς. Με το κεφάλι ψηλά, ο ίδιος και τα κορίτσια του συνεχίζουν, ευχόμενοι η μητέρα τους να τους βλέπει από ψηλά και να είναι υπερήφανη για εκείνους.

Ο Δήμος Ζορμπάς τόνισε πως οι κόρες του αποτελούν ολόκληρη τη ζωή του και χωρίς αυτές δεν θα βρισκόταν εκεί. Εξέφρασε την επιθυμία του να ξεπεράσει τον εαυτό του και να δείξει στα κορίτσια του ότι δεν πρέπει ποτέ να το βάζουν κάτω.

Οι μουσικές του επιρροές και η πορεία του

Ο 45χρονος διαγωνιζόμενος παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει μουσικές γνώσεις ή μουσική παιδεία. Ωστόσο, του αρέσει να τραγουδάει σε συνοικιακά μαγαζιά, προσπαθώντας να αποδώσει τον πόνο στα τραγούδια του, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Η επιλογή του Πάνου Μουζουράκη

Τελικά, ο Πάνος Μουζουράκης ήταν ο coach που γύρισε την καρέκλα του για τον Δήμο Ζορμπά, αν και αυτό συνέβη την τελευταία στιγμή. Ο κριτής σημείωσε ότι του άρεσε η διαύγεια της φωνής του διαγωνιζόμενου και θεώρησε πως θα ήταν άδικο να μην του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στον διαγωνισμό.

Η έκπληξη για τις κόρες του

Προτού αποχωρήσει από τη σκηνή του «The Voice», ο Δήμος Ζορμπάς ζήτησε μια «διπλή χάρη», καθώς δύο από τις κόρες του είναι δίδυμες και επιθυμούσαν να γνωρίσουν τον Χρήστο Μάστορα. Ο Γιώργος Λιανός ανταποκρίθηκε στο αίτημα και ανέβασε στη σκηνή τα δύο κορίτσια, τα οποία υποδέχθηκαν θερμά όλοι οι coaches, προσφέροντας μια συγκινητική στιγμή στον πατέρα και τις κόρες του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr