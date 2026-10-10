«The Roadshow»: Πρεμιέρα για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, ξαναβγαίνει στον δρόμο για το «The Roadshow», το οποίο κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1. Η εκπομπή καλεί τους τηλεθεατές να ταξιδέψουν μαζί τους, να γελάσουν, να συγκινηθούν και να ανακαλύψουν αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις, ο Γρηγόρης αναδεικνύει όσα διευκολύνουν, αλλά και δυσκολεύουν τη ζωή στην Ελλάδα, πάντα με θετική ματιά και αισιοδοξία.

Το ταξίδι ξεκινά

Με οδηγό τον χάρτη του «The Roadshow», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Διονύσης Κυπριώτης θα διασχίσουν την Ελλάδα, από την ορεινή Χαλκιδική μέχρι τη Λάρισα, το Μεσολόγγι, την Κατερίνη, τη Δράμα και τη Θεσσαλονίκη. Το οδοιπορικό τους περιλαμβάνει επίσης την Αθήνα και την Κρήτη, καθώς και τον Βόλο, τη Ζάκυνθο, τη Σκύρο και την Κω, προσφέροντας μια ευρεία εικόνα της ελληνικής περιφέρειας.

Σκοπός της εκπομπής είναι η ανάδειξη των πτυχών της καθημερινότητας των Ελλήνων, εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις ομορφιές της ζωής. Οι συναντήσεις με τους κατοίκους των περιοχών αυτών επιτρέπουν στον Γρηγόρη να καταγράψει τις εμπειρίες τους, παρουσιάζοντας την πραγματικότητα με έναν τρόπο που συνδυάζει το χιούμορ με τη συγκίνηση.

Πρώτος σταθμός το Μεσολόγγι

Στο αποψινό, 1ο επεισόδιο του «The Roadshow», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Διονύσης Κυπριώτης ταξιδεύουν στο Μεσολόγγι. Η επίσκεψη πραγματοποιείται 200 χρόνια μετά την έξοδο της πόλης, δίνοντας μια ιστορική διάσταση στο ταξίδι. Εκεί, ανακαλύπτουν νέα μέρη, ήθη και έθιμα, καθώς και μοναδικούς ανθρώπους με υπέροχες ιστορίες.

Ο πρώτος στόχος του ταξιδιού τους είναι η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, όπου προσπαθούν να εντοπίσουν πού είναι η λίμνη και πού η θάλασσα. Στη συνέχεια, γνωρίζουν τα παραδοσιακά σπίτια «Πελάδες» και μαθαίνουν την ιστορία πίσω από την ονομασία τους. Μια ιδιαίτερη συνάντηση λαμβάνει χώρα με έναν Μεσολογγίτη που συστήνεται στα ινδιάνικα, δίνοντας αντίστοιχα ονόματα στους δύο παρουσιαστές, με τον έναν να γίνεται η «ουρά της αλεπούς» και τον άλλο το «μαύρο τσακάλι».

Η ώρα του φαγητού βρίσκει τον Γρηγόρη και τον Διονύση να τιμούν τα τοπικά μεζεδάκια, απολαμβάνοντας αυγοτάραχο και παστό ψαράκι. Αργότερα, επισκέπτονται ένα ΚΑΠΗ της περιοχής, όπου, όπως περιγράφεται, οι κυρίες κάνουν πάρτι όλη μέρα, δημιουργώντας μια ζωντανή και χαρούμενη ατμόσφαιρα.

Ιστορία και ανθρώπινες συναντήσεις

Επόμενος σταθμός στο Μεσολόγγι είναι η Κλείσοβα, ένα μικρό νησάκι, όπου μαθαίνουν την ιστορία του, αλλά και διαπιστώνουν πόσο παρατημένο είναι. Εκεί, συστήνονται με την κυρία Ελένη, μια γλυκύτατη κυρία 88 ετών, η οποία δηλώνει ερωτευμένη με το ηλιοβασίλεμα, τα λουλούδια και τους αδύναμους ανθρώπους.

Το ταξίδι τους συνεχίζεται στον Κήπο των Ηρώων, έναν τόπο ιστορικής σημασίας, όπου βρίσκονται τα οστά όλων των Ελλήνων και Φιλελλήνων αγωνιστών που συμμετείχαν στην έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτή η επίσκεψη αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία και τη θυσία των αγωνιστών.

Από το Μεσολόγγι στο Αγρίνιο

Στον δρόμο προς το Αγρίνιο, ο Γρηγόρης και ο Διονύσης κάνουν μια στάση στο Αχελώος TV, όπου παρακολουθούν τα γυρίσματα μιας εκπομπής που μετρά 23 χρόνια παρουσίας. Η στάση αυτή τους δίνει την ευκαιρία να δουν από κοντά την τοπική τηλεοπτική παραγωγή.

Στο Αγρίνιο, επισκέπτονται το γήπεδο του Παναιτωλικού, όπου συναντούν δύο παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, τον Θεόφιλο Ντόκα και τον Βασίλη Σταρακά. Οι δύο αθλητές απαντούν στο ερώτημα «τι είναι το Αγρίνιο;», δίνοντας ως απάντηση: «Ελιά, καπνός και Παναιτωλικός!». Ακολουθεί ένας τσακωμός ανάμεσα στον Γρηγόρη και τον Διονύση στην πλατεία Αγρινίου, με αφορμή μια τοξοτίνα.

Στο Αγρίνιο, γνωρίζουν επίσης την κυρία Μαρούλα, μητέρα δέκα παιδιών, η οποία μιλάει για τις δυσκολίες του να μεγαλώνει τόσα παιδιά χωρίς ουσιαστική βοήθεια από την πολιτεία. Ο Γρηγόρης, συγκινημένος από την ιστορία της, αποφασίζει να της κάνει ένα δώρο και να την «μεταμορφώσει». Τέλος, στον Βοτανικό Κήπο του Μεσολογγίου, εντοπίζουν έναν Λευκό Πύργο από 12.000 .

Με πληροφορίες από: Topontiki