Ο Μελέτης Ηλίας για το «Σόι σου» και η νέα σειρά «Νταντά της γειτονιάς»

Ο Μελέτης Ηλίας, γνωστός από τον ρόλο του Σάββα στη σειρά «Το σόι σου», μίλησε πρόσφατα για τη μεγάλη απήχηση που γνώρισε η σειρά, καθώς και για τη σημασία της δημιουργικότητας στην υποκριτική. Παράλληλα, το τηλεοπτικό κοινό του MEGA θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια νέα ιστορία, τη «Νταντά της γειτονιάς», η οποία υπόσχεται χιούμορ, συναίσθημα και δεύτερες ευκαιρίες.

Η επιτυχία του «Σόι σου» μέσα από τα μάτια του Μελέτη Ηλία

Ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας, ο οποίος αγαπήθηκε ιδιαίτερα ως Σάββας στο «Σόι σου», συναντήθηκε τηλεοπτικά με την Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Εκεί, αναφέρθηκε στη μεγάλη απήχηση της σειράς, στον ήρωα που υποδύθηκε, αλλά και στην ανάγκη ενός ηθοποιού να παραμένει δημιουργικός και να αναζητά συνεχώς νέες προκλήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος κανόνας που να εγγυάται την επιτυχία μιας σειράς. Στην περίπτωση του «Σογιού σου», ο Μελέτης Ηλίας θεωρεί ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλεται στη χημεία των ηθοποιών και στη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους μέσα από τη μακρόχρονη συνεργασία. Η σειρά δεν ξεκίνησε αμέσως ως τηλεοπτικό φαινόμενο, αλλά η επιμονή του σταθμού να τη στηρίζει αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς χρόνο με τον χρόνο κέρδιζε όλο και περισσότερο το κοινό.

Μάλιστα, η σειρά απέκτησε ιδιαίτερη ώθηση κατά την περίοδο της καραντίνας, όταν οι παλαιότεροι κύκλοι της απέκτησαν ξανά μεγάλη απήχηση. Η επιλογή να ολοκληρωθεί στην πέμπτη σεζόν, όπως ανέφερε ο ηθοποιός, συνέβαλε στο να διατηρηθεί η δυναμική της και να μη χαθεί η απήλησή της. Για τον ρόλο του Σάββα, ο Μελέτης Ηλίας παραδέχεται ότι έχει αρκετές απαιτήσεις, βρίσκοντας κοινά στοιχεία αλλά και διαφορές με τον χαρακτήρα. Τόνισε επίσης πως η πολύωρη καθημερινή παρουσία στα γυρίσματα γίνεται πιο εύκολη όταν υπάρχει καλή διάθεση και ένα όμορφο κλίμα ανάμεσα στους συνεργάτες.

Η νέα σειρά «Νταντά της γειτονιάς» στο MEGA

Μια ολοκαίνουργια ιστορία κάνει την είσοδό της στο νέο πρόγραμμα του MEGA. Η σειρά «Νταντά της γειτονιάς» εκτυλίσσεται στις γειτονιές του Περιστερίου και φέρνει κοντά δύο ανθρώπους που, εκ πρώτης όψεως, μοιάζουν εντελώς διαφορετικοί. Μέσα από το χιούμορ και τη συγκίνηση, η σειρά εξερευνά τις ανατροπές που μπορεί να φέρει μια απρόσμενη γνωριμία και το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να ξαναβρεί το ενδιαφέρον και τη χαρά της ζωής, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα.

Ένας από τους κεντρικούς χαρακτήρες είναι ο Γιάννης, ένας δραστήριος οικογενειάρχης και δάσκαλος, με έντονη προσωπικότητα και αίσθημα δικαιοσύνης. Η απώλεια της συζύγου του, Σοφίας, μετά από 40 χρόνια γάμου, τον σημάδεψε βαθιά. Η κόρη του ζει στο εξωτερικό εδώ και 15 χρόνια, και οι σπάνιες επισκέψεις της εντείνουν τη μοναξιά του. Ο Γιάννης έχει απομακρυνθεί από τους ανθρώπους και δυσκολεύεται να βρει χαρά στην καθημερινότητά του. Ο Κώστας και η Γεωργία προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Με πληροφορίες από: kathimerini.gr