Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Δεν θέλω να δω τον Τσιμιτσέλη, θα φύγω αν έρθει καλεσμένος»

Η ρήξη στη σχέση του ηθοποιού Γιάννη Τσιμιτσέλη και του παρουσιαστή Δημήτρη Ουγγαρέζου επανήλθε στο προσκήνιο, μετά από αναφορά του Γιώργου Λιάγκα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ξεκαθάρισε τη θέση του, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν επιθυμεί να δει τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ούτε να αποκαταστήσει τη σχέση τους.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό», εξέφρασε την άρνησή του να συναντηθεί με τον ηθοποιό, ακόμη και αν αυτός βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή, τονίζοντας πως δεν τον ενδιαφέρει καθόλου μια τέτοια εξέλιξη.

Ο διάλογος στο «Πρωινό»

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας έφερε τη συζήτηση στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ρωτώντας τον Δημήτρη Ουγγαρέζο αν είχε πρόβλημα με την προβολή δηλώσεων του ηθοποιού. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε αρχικά πως δεν έχει κανένα θέμα με αυτό.

Ωστόσο, όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε ευθέως αν πρόκειται να τα βρουν με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, η απάντηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου ήταν ένα ξεκάθαρο «Όχι!». Η στάση του ήταν σαφής ως προς την επιθυμία του να μην αποκαταστήσει τη σχέση τους.

Η ξεκάθαρη άρνηση και η πιθανή συνάντηση

Η συζήτηση πήρε νέα τροπή όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ενημερώθηκε για την πιθανότητα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης να βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή. Η αντίδρασή του ήταν άμεση και κατηγορηματική, δηλώνοντας: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα φύγω».

Ο Γιώργος Λιάγκας επέμεινε, λέγοντας στον Δημήτρη Ουγγαρέζο ότι θα προσπαθήσει να τους συμφιλιώσει. Ωστόσο, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επανέλαβε την άρνησή του με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια: «Δεν θέλω να τον δω. Δεν θέλω να τα βρω».

Το παρελθόν της φιλίας και η αιτία της ρήξης

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε τη στενή φιλία που είχαν κάποτε οι δύο άνδρες. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αρκέστηκε να απαντήσει με νόημα: «Ήμασταν, νόμιζα!».

Η σχέση των δύο ανδρών είχε διαταραχθεί από την αρχή της περσινής τηλεοπτικής σεζόν. Η αιτία της ρήξης ήταν η δημόσια διαφωνία που είχε εκφράσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχετικά με την επιλογή του Γιάννη Τσιμιτσέλη να αναλάβει τον ρόλο του παρουσιαστή στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr