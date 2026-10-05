Σκάνδαλο στην αμερικανική δημοσιογραφία με εταιρεία που αγόραζε site και τα ανέθετε στην τεχνητή νοημοσύνη

Τριγμούς στην αμερικανική δημοσιογραφία έχει προκαλέσει η περίπτωση της Brown Brothers Media, μιας εταιρείας που αγόραζε ιστότοπους ειδήσεων και τους μετέτρεπε σε «φάρμες» παραγωγής περιεχομένου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η πρακτική αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε από έρευνα του μέσου Futurism, συνοδευόταν από λογοκλοπή, ανακριβείς ή κατασκευασμένες πληροφορίες και την παρουσίαση ανύπαρκτων συντακτών ως δημοσιογράφων ή ειδικών. Το δίκτυο των ιστοτόπων της εταιρείας κατάφερε να αξιοποιήσει τις πλατφόρμες της Google, περιορίζοντας την προβολή αυθεντικού δημοσιογραφικού περιεχομένου.

Η αποκάλυψη του Futurism

Η έρευνα του ερευνητικού μέσου Futurism έφερε στο φως τις δραστηριότητες της Brown Brothers Media, μιας εταιρείας που έχει προκαλέσει τριγμούς στη δημοσιογραφία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εταιρεία αγόραζε ειδησεογραφικούς ιστότοπους οι οποίοι είχαν περιέλθει σε οικονομική δυσπραγία. Στη συνέχεια, τους μετέτρεπε σε «φάρμες» παραγωγής περιεχομένου, χρησιμοποιώντας εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτή η μετατροπή είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλου όγκου περιεχομένου, το οποίο όμως δημιουργούνταν με αμφίβολες πρακτικές. Η αποκάλυψη αυτή έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία και την ηθική στην ψηφιακή δημοσιογραφία, ειδικά σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στην παραγωγή ειδήσεων.

Οι πρακτικές παραγωγής περιεχομένου

Οι πρακτικές που ακολουθούσε η Brown Brothers Media στην παραγωγή περιεχομένου, όπως αναδείχθηκαν από την έρευνα, ήταν ιδιαίτερα προβληματικές. Συγκεκριμένα, η εταιρεία χρησιμοποιούσε λογοκλοπή, αναπαράγοντας κείμενα χωρίς την απαραίτητη αναφορά στην πηγή. Επιπλέον, τα άρθρα που παράγονταν περιείχαν ανακριβείς ή ακόμα και πλήρως κατασκευασμένες πληροφορίες, υπονομεύοντας την αξιοπιστία των ειδήσεων.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα ήταν η παρουσίαση ανύπαρκτων συντακτών. Αυτοί οι «συντάκτες» παρουσιάζονταν ως πραγματικοί δημοσιογράφοι ή ειδικοί σε διάφορα θέματα, δημιουργώντας μια ψευδή εικόνα αυθεντικότητας και εγκυρότητας για τους ιστότοπους της εταιρείας. Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν στη δημιουργία ενός δικτύου παραπληροφόρησης και στην υποβάθμιση της ποιότητας του δημοσιογραφικού περιεχομένου.

Η στρατηγική με την Google και η επισκεψιμότητα

Το μεγαλύτερο μέρος της επισκεψιμότητας για το δίκτυο των ιστοτόπων της Brown Brothers Media προερχόταν από την Google. Σύμφωνα με την έρευνα του Futurism, η εταιρεία είχε καταφέρει να αξιοποιήσει με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο τις πλατφόρμες της Google. Αυτό γινόταν μέσω της προώθησης άρθρων που παράγονταν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, εξασφαλίζοντας υψηλή ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης.

Με αυτή τη μέθοδο, η Brown Brothers Media κατάφερνε να περιορίζει την προβολή αυθεντικού δημοσιογραφικού περιεχομένου. Δημοσίευε πολλαπλές, ελαφρώς διαφοροποιημένες εκδοχές της ίδιας είδησης, κατακλύζοντας τα αποτελέσματα αναζήτησης και δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των χρηστών σε αξιόπιστες πηγές. Αυτή η στρατηγική της επέτρεπε να κυριαρχεί στον χώρο των ειδήσεων, εκτοπίζοντας ποιοτικότερη δημοσιογραφία.

Ιστορικό ιδρυτή και εξαγορασμένοι ιστότοποι

Η έρευνα των δημοσιογράφων του Futurism δεν περιορίστηκε μόνο στις πρακτικές της εταιρείας, αλλά διερεύνησε και το ιστορικό ενός εκ των ιδρυτών της. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε το εκτενές ιστορικό του ιδρυτή με την Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία ήταν η πιο στενή συνεργάτιδα του Αμερικανού χρηματιστή, προαγωγού και καταδικασμένου παιδοβιαστή Τζέφρι Έπστιν. Αυτή η σύνδεση προσέθεσε μια επιπλέον διάσταση στο σκάνδαλο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ηθική υπόσταση των εμπλεκομένων.

Μεταξύ των άλλοτε αξιόπιστων ιστοτόπων που είχε αποκτήσει η Brown Brothers Media και τους είχε μετατρέψει σε «φάρμες» περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης, περιλαμβάνονται οι: VegOut, Silicon Canals και Space Daily. Η μετατροπή αυτών των ιστοτόπων, που κάποτε θεωρούνταν αξιόπιστες πηγές, υπογραμμίζει την έκταση του προβλήματος και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την οικονομική δυσπραγία τους.

Η αντίδραση της Google μετά την έρευνα

Αρχικά, όταν το Futurism απευθύνθηκε στην Google στο πλαίσιο της έρευνάς του, η εταιρεία περιορίστηκε σε ένα γενικό σχόλιο. Εκείνη τη στιγμή, δεν φάνηκε να λαμβάνει κάποια διαρκή δράση κατά του δικτύου των ιστοτόπων της Brown Brothers Media, παρά τις αποκαλύψεις για τις αμφίβολες πρακτικές τους.

Ωστότερα, η στάση της Google φαίνεται να άλλαξε μετά τη δημοσίευση της έρευνας. Περίπου δύο εβδομάδες μετά την αποκάλυψη των στοιχείων, οι ιστότοποι της εταιρείας έχουν εξαφανιστεί από το Google News. Πλέον, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν μέσω της αναζήτησης της Google. Ακόμη και οι αναζητήσεις με τα ακριβή ονόματα των συγκεκριμένων ιστοτόπων δεν επιστρέφουν πλέον αποτελέσματα, παρά μόνο λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφορές από άλλους ιστοτόπους ή εντελώς άσχετες οντότητες με τα ίδια ονόματα.

Με πληροφορίες από: Reader