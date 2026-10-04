Δεκαέξι χρόνια προκλητικής στάσης της Bild απέναντι στην Ελλάδα

Η πρόσφατη ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ, όπου η Εθνική Ελλάδας επικράτησε με 1-0, έδωσε νέα αφορμή στη γερμανική ταμπλόιντ Bild να εκδηλώσει την πάγια στάση της απέναντι στην Ελλάδα. Η εφημερίδα χαρακτήρισε την ελληνική ομάδα ως «ποδοσφαιρικό νάνο», φρενάροντας τον προπονητή Γιούργκεν Κλοπ. Αυτό το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμπεριφοράς που η Bild επιδεικνύει εδώ και τουλάχιστον δεκαέξι χρόνια, με σταθερή επιστροφή σε απαξιωτικά στερεότυπα.

Η πρόσφατη ποδοσφαιρική αναμέτρηση

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας που διεξήχθη πρόσφατα στο Άουγκσμπουργκ, μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας και της Γερμανίας, έληξε με νίκη της Ελλάδας με σκορ 1-0. Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί μια συνηθισμένη ποδοσφαιρική είδηση, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ, στον πρώτο του εντός έδρας αγώνα στον γερμανικό πάγκο, είδε την ομάδα του να μην κερδίζει, κάτι που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε.

Ωστόσο, για τη Bild, η απλή περιγραφή των γεγονότων θα ήταν μάλλον υπερβολικά βαρετή. Έτσι, η γερμανική εφημερίδα επέλεξε να παρουσιάσει τα γεγονότα με διαφορετικό τρόπο. Στον τίτλο της, η Εθνική Ελλάδας χαρακτηρίστηκε ως «Fußball-Zwerg», δηλαδή «ποδοσφαιρικός νάνος», ο οποίος είχε το «θράσος» να «φρενάρει» τον Κλοπ.

Η ειρωνεία των χαρακτηρισμών

Η ειρωνεία της κατάστασης είναι σχεδόν έτοιμη από μόνη της και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια, καθώς ο «ποδοσφαιρικός νάνος» κατάφερε να πάει στη Γερμανία και να νικήσει τον «γίγαντα» μέσα στο σπίτι του. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο ίδιο δημοσίευμα, η Bild αναγκάστηκε να υπενθυμίσει στους αναγνώστες της μια προηγούμενη δήλωση του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός προπονητής είχε αναφερθεί σε μια «χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου», δημιουργώντας μια αντίφαση με τον πρόσφατο χαρακτηρισμό της εφημερίδας. Αυτό υποδηλώνει είτε ότι ο Κλοπ δεν γνωρίζει αρκετά καλά το άθλημα στο οποίο έχει διακριθεί όσο ελάχιστοι, είτε ότι οι συντάκτες της Bild έχουν μια μικρή δυσκολία να αντιμετωπίσουν την Ελλάδα χωρίς να καταφύγουν στην καρικατούρα. Η επιλογή δεν φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Μια μακροχρόνια «σχέση» με την Ελλάδα

Η στάση της Bild απέναντι στην Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας «σχέσης» που χαρακτηρίζεται από ένα εμφανές κόμπλεξ. Η γερμανική ταμπλόιντ διατηρεί μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα σε αυτή τη συμπεριφορά, η οποία καλλιεργείται εδώ και τουλάχιστον δεκαέξι χρόνια. Αυτή η προσέγγιση είναι σταθερή, παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο μεταξύ.

Περνούν τα χρόνια, αλλάζουν οι κυβερνήσεις, τελειώνουν τα μνημόνια και έρχονται και φεύγουν διάφορες κρίσεις, ενώ ολόκληρη η ευρωπαϊκή πραγματικότητα μεταβάλλεται. Παρόλα αυτά, η γεμάτη κιτρινίλα γερμανική ταμπλόιντ παραμένει αμετάβλητη στην εμμονή της με τους Έλληνες. Κάθε φορά που η Ελλάδα προσφέρεται ως στόχος, η Bild βρίσκει έναν τρόπο να επιστρέψει στα ίδια στερεότυπα, στην ίδια απαξιωτική γλώσσα και στην ίδια σχεδόν εμμονική διάθεση να εξηγήσει στους Γερμανούς αναγνώστες της πόσο «προβληματικοί» είναι οι Έλληνες.

Από τις «πωλήσεις νησιών» στην «χολή»

Αυτή η συστηματική απαξιωτική διάθεση της Bild έχει εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους στο παρελθόν. Από τα πρώτα χρόνια αυτής της «σχέσης», η εφημερίδα είχε φτάσει στο σημείο να προτείνει την «πώληση νησιών και Ακρόπολης», ενώ δεν δίσταζε να αναφέρεται στους «χρεοκοπημένους Έλληνες». Αυτές οι αναφορές αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσέγγισης της Bild, η οποία φαίνεται να αναζητά διαρκώς αφορμές για να εκφράσει την αρνητική της στάση.

Η «κίτρινη» φυλλάδα, όπως χαρακτηρίζεται, επιδίδεται συχνά σε γραφικά, ου μην και θλιβερά ξεσπάσματα, βγάζοντας για άλλη μία φορά χολή ή και αλαζονεία. Αυτή η χολή και η αλαζονεία δεν αφορούν μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά επεκτείνονται γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι Έλληνες. Η εφημερίδα φαίνεται να βαυκαλίζεται και να αυτοϊκανοποιείται από τέτοια δημοσιεύματα, διατηρώντας μια σταθερή γραμμή απαξίωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki