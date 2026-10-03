Ο Στέλιος Διονυσίου θυμάται τον Γιώργο Μαζωνάκη στο «The Voice»

Με ένα ξεχωριστό επεισόδιο αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη ξεκίνησε ο νέος κύκλος του μουσικού διαγωνισμού «The Voice». Στην εκπομπή συμμετείχαν πρόσωπα που είχαν συνεργαστεί και γνωρίσει τον δημοφιλή τραγουδιστή, μοιραζόμενοι προσωπικές ιστορίες και αναμνήσεις από την πορεία τους μαζί του. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο Στέλιος Διονυσίου, ο οποίος μίλησε για τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη και θυμήθηκε μια ιδιαίτερη στιγμή από τα πρώτα βήματα του καλλιτέχνη.

Η ειδική εκπομπή για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο νέος κύκλος του «The Voice» άνοιξε με μια τιμητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Το ειδικό επεισόδιο είχε ως στόχο να αναδείξει πτυχές της καριέρας και της προσωπικότητάς του μέσα από τα μάτια ανθρώπων που τον συνάντησαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες, προσφέροντας στο κοινό μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτή η πρωτοβουλία του «The Voice» έδωσε την ευκαιρία σε φίλους και συνεργάτες να μοιραστούν άγνωστες ιστορίες και στιγμές από την κοινή τους πορεία, αναδεικνύοντας την επιρροή του τραγουδιστή στον χώρο της μουσικής και τις ανθρώπινες σχέσεις που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η σχέση του Στέλιου Διονυσίου με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Στέλιος Διονυσίου, ένας από τους καλεσμένους της βραδιάς, αναφέρθηκε εκτενώς στη σύνδεση που τον ενώνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, ο πατέρας του, ο αείμνηστος Στράτος Διονυσίου, αποτελούσε τον αγαπημένο τραγουδιστή του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που από μόνο του δημιουργούσε έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους. Αυτή η κοινή αγάπη για τον Στράτο Διονυσίου αποτέλεσε ένα από τα πολλά σημεία επαφής των δύο καλλιτεχνών.

Ο Στέλιος Διονυσίου θέλησε να μοιραστεί μια συγκεκριμένη ανάμνηση που σημάδεψε την αρχή της σχέσης τους και τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε το ταλέντο του Γιώργου Μαζωνάκη, πολύ πριν καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές.

Μια ανάμνηση από τα ξεκινήματα του 1995-1996

Η ιστορία που διηγήθηκε ο Στέλιος Διονυσίου μας μεταφέρει πίσω στο 1995 ή το 1996, μια περίοδο κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο του τραγουδιού. Ο Στέλιος βρέθηκε σε ένα μαγαζί όπου τραγουδούσε ο Μαζωνάκης και περιέγραψε την εικόνα του νεαρού τότε καλλιτέχνη: «ένα παιδί, αδύνατο, με σκουλαρικάκια και δερμάτινο παντελόνι».

Η εμφάνιση του Μαζωνάκη εκείνη την εποχή ήταν χαρακτηριστική και ξεχώριζε. Ο Στέλιος Διονυσίου παρακολουθούσε την εμφάνιση και, ξαφνικά, άκουσε τον Γιώργο Μαζωνάκη να ερμηνεύει ένα τραγούδι του πατέρα του, του Στράτου Διονυσίου. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για το κομμάτι «Τραβάς σαν να ’μουνα φορτίο».

Η ερμηνεία που άφησε εποχή

Η επιλογή του τραγουδιού προκάλεσε αρχικά μια έκπληξη στον Στέλιο Διονυσίου, ο οποίος αναρωτήθηκε: «Αυτό το παιδί θα πει αυτό το τραγούδι;». Ωστόσο, η ερμηνεία του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν αυτή που τον κέρδισε αμέσως. Ο Στέλιος Διονυσίου τόνισε τον σεβασμό με τον οποίο ο Μαζωνάκης προσέγγισε το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, χαρακτηρίζοντας την απόδοσή του ως «υπέροχη».

Από εκείνη τη βραδιά και μετά, ο Στέλιος Διονυσίου έγινε σταθερός θαμώνας στις εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως ανέφερε, ήταν παρών σε κάθε σχήμα του Μαζωνάκη, ο οποίος πάντα τον τιμούσε, τον καλούσε στη σκηνή και τραγουδούσαν παρέα. Ο Στέλιος Διονυσίου έκλεισε την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη με τα λόγια: «Έχω να θυμάμαι τα καλύτερα», υπογραμμίζοντας τη βαθιά εκτίμηση και τις όμορφες αναμνήσεις που τους συνδέουν.

Με πληροφορίες από: enikos.gr