Η σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα στον Alpha: Μια ιστορία αγώνα και επιβίωσης

Η νέα κοινωνική σειρά «Μια γυναίκα» ετοιμάζεται να εισβάλει στο πρόγραμμα του Alpha, παρουσιάζοντας μια ανθρώπινη ιστορία που αναμένεται να αγγίξει ευαίσθητες χορδές στους τηλεθεατές. Η πρεμιέρα της σειράς έχει οριστεί για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 22:00, με ένα διπλό επεισόδιο που θα σηματοδοτήσει την αρχή της συγκλονιστικής ιστορίας της Μαρίνας.

Η υπόθεση και η μάχη της Μαρίνας

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο αγώνας μιας γυναίκας, της Μαρίνας, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει την ανέχεια και την εγκατάλειψη. Ο στόχος της είναι να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά της, σε μια προσπάθεια να τους εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον.

Η σειρά αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά της σύγχρονης γυναίκας, μέσα από την ιστορία της Μαρίνας. Πρόκειται για μια νέα γυναίκα που βιώνει την απώλεια μετά τον θάνατο του συζύγου της, μένοντας μόνη με τα δύο της παιδιά. Χωρίς οικονομικούς πόρους και ανθρώπινη υποστήριξη, η Μαρίνα είναι αναγκασμένη να βρει διεξόδους και να εργαστεί σε μια εχθρική κοινωνία, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωση της οικογένειάς της. Θα παλέψει με όλους και με όλα για να το πετύχει και να σταθεί στα πόδια της, αποδεικνύοντας πως «όταν η ζωή σου στερεί τα πάντα, μαθαίνεις να γίνεσαι τα πάντα».

Η επένδυση του Alpha στην ποιοτική μυθοπλασία

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, με διαρκή και επιτυχημένη επένδυση στην ποιοτική μυθοπλασία, δίνει και τη φετινή σεζόν ηχηρό παρών. Οι σειρές του χαρακτηρίζονται από υψηλές προδιαγραφές παραγωγής και θεματολογία που αγγίζει ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία αφορούν άμεσα τη ζωή του τηλεθεατή.

Μέσα από τη μυθοπλασία του, ο Alpha παρουσιάζει ιστορίες που όχι μόνο αγγίζουν κοινωνικά ζητήματα, αλλά γεννούν και ερωτήματα, γίνονται αφορμή για συζήτηση και προβληματισμό στο κοινό.

Το τραγούδι της σειράς κυκλοφορεί ψηφιακά

Το ομότιτλο τραγούδι της σειράς, με τίτλο «Μια Γυναίκα», κυκλοφορεί από την Deep Music. Τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Την ερμηνεία του τραγουδιού έχει αναλάβει η Μαρία Παπαγεωργίου.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, και είναι διαθέσιμο στο Youtube, καθώς και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η Deep Music, η εταιρεία που επιμελήθηκε την κυκλοφορία, είχε αναλάβει στο παρελθόν και την κυκλοφορία των τραγουδιών του «Άγιου Έρωτα».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr