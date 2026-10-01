Η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και τις τηλεοπτικές της μετακινήσεις, δίνοντας συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο στις 3». Η ίδια εκμυστηρεύτηκε τους λόγους που την οδήγησαν στην αποχώρηση από τον ΑΝΤ1, καθώς και την επιστροφή της στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εμπειρία της δίπλα σε σημαντικούς συνεργάτες, όπως ο Γιώργος Παπαδάκης και ο Άρης Πορτοσάλτε, σκιαγραφώντας τις προκλήσεις και τα μαθήματα που αποκόμισε από κάθε συνεργασία.

Η αποχώρηση από τον ΑΝΤ1 και η επιστροφή στον ΣΚΑΪ

Η Μαρία Αναστασοπούλου εξήγησε τους λόγους της αποχώρησής της από τον ΑΝΤ1, δηλώνοντας πως θεώρησε ότι ο δικός της κύκλος στον σταθμό είχε ολοκληρωθεί. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είχε φτάσει στο σημείο που είχε κάνει ό,τι μπορούσε και ήθελε να προσφέρει στην τότε εκπομπή της. Η απόφαση αυτή σηματοδότησε μια νέα φάση στην επαγγελματική της διαδρομή.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος δέχτηκε πρόταση από τον ΣΚΑΪ, την οποία χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα δελεαστική. Σύμφωνα με την ίδια, οποιαδήποτε πρόταση θα δεχόταν από τον ΣΚΑΪ θα ήταν πιο ελκυστική από οποιαδήποτε άλλη, γεγονός που την οδήγησε στην επιστροφή της στον σταθμό. Η αίσθηση που είχε ήταν πως «ήταν σαν να μην έφυγα», υποδηλώνοντας μια οικειότητα με το περιβάλλον του ΣΚΑΪ.

Η Αναστασοπούλου ξεκαθάρισε πως δεν είναι «ψυχρή, ούτε εκτελέστρια» στις επαγγελματικές της αποφάσεις. Μάλιστα, τόνισε ότι της ήταν πολύ πιο δύσκολο να φύγει από τον ΣΚΑΪ στο παρελθόν, απ’ ό,τι όταν αποχώρησε από τον ΑΝΤ1. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκεται στον ΣΚΑΪ από την ηλικία των 19 ετών, δημιουργώντας μια μακροχρόνια σχέση με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Η επαγγελματική ενηλικίωση και οι προκλήσεις της μεταγραφής

Η περίοδος των δύο ετών που πέρασε στον ΑΝΤ1 χαρακτηρίστηκε από τη Μαρία Αναστασοπούλου ως «επαγγελματική ενηλικίωση». Παρομοίασε αυτή τη μετάβαση με τη στιγμή που τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι για το πανεπιστήμιο, ανοίγοντας τα φτερά τους σε ένα νέο περιβάλλον. Αυτή η εμπειρία την βοήθησε να αναπτύξει νέες δεξιότητες και να αντιμετωπίσει διαφορετικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, σε μια τέτοια φάση σταματάει να υπάρχει η ασφάλεια που προσφέρει η «φωλιά» και ξεκινά η διαδικασία να σε μάθουν οι άλλοι άνθρωποι. Πρόκειται για μια περίοδο όπου καλείσαι να αποδείξεις ότι η «μεταγραφή» σου σε ένα νέο περιβάλλον άξιζε τον κόπο και ότι μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του. Αυτό απαιτεί συνεχή προσπάθεια και προσαρμοστικότητα.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι δεν εξαρτώνται όλα τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους επαγγελματίες, καθώς η τύχη παίζει τον ρόλο της στην πορεία. Ωστόσο, υπογράμμισε με έμφαση ότι ο κυριότερος παράγοντας για την επαγγελματική επιτυχία και εξέλιξη είναι η σκληρή δουλειά, η οποία αποτελεί τη βάση για κάθε επίτευγμα.

Η επιρροή και τα μαθήματα από τον Γιώργο Παπαδάκη

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε εκτενώς στην επιρροή που είχε ο Γιώργος Παπαδάκης στην επαγγελματική της πορεία και στην απόφασή της να συνεργαστεί μαζί του. Η παρουσία του ήταν ένας σημαντικός παράγοντας, καθώς τον χαρακτήρισε ως έναν άνθρωπο απόλυτα συνδυασμένο με την πρωινή ζώνη της τηλεόρασης, έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον χώρο.

Η Μαρία Αναστασοπούλου δήλωσε ότι χάρη σε εκείνον υπάρχει σήμερα η πρωινή ζώνη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση του τηλεοπτικού τοπίου. Συμπλήρωσε ότι έμαθε πάρα πολλά δίπλα του, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και γνώσεις στον τομέα της ενημέρωσης.

Μάλιστα, μόλις βρέθηκε δίπλα του, συνειδητοποίησε ότι «μάλλον δεν δουλεύω και πάρα πολύ», καθώς ο Γιώργος Παπαδάκης δούλευε καθημερινά από τις 2:30 τα ξημερώματα. Αυτό το παράδειγμα της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και αναθεώρησης για την ίδια, όσον αφορά τους ρυθμούς και την ένταση της εργασίας.

Αρχές δημοσιογραφίας και ο ρόλος του διαμεσολαβητή

Από τη συνεργασία της με τον Γιώργο Παπαδάκη, η Μαρία Αναστασοπούλου δήλωσε ότι κουβαλάει την επιμονή του για ακρίβεια και σωστότητα στην ενημέρωση. Αυτές οι αρχές αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την άσκηση της δημοσιογραφίας, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα. Επίσης, τόνισε τον σεβασμό απέναντι στον τηλεθεατή ως βασική αρχή.

Επεσήμανε την ανάγκη για περισσότερη ενσυναίσθηση, ώστε οι δημοσιογράφοι να μπορούν να κατανοήσουν τι θα ήθελε να ακούσει ο τηλεθεατής κάθε στιγμή. Αυτό σημαίνει να προσεγγίζουν τα θέματα με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του κοινού, προσφέροντας ουσιαστική ενημέρωση.

Η ίδια περιέγραψε τον ρόλο των δημοσιογράφων ως διαμεσολαβητικό, δηλαδή ως εκείνων που μεταφέρουν και εξηγούν τα γεγονότα στο κοινό. Αυτή την περίοδο, η Μαρία Αναστασοπούλου βρίσκεται στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ, όπου συνεχίζει την επαγγελματική της πορεία στο πλευρό του Άρη Πορτοσάλτε, εφαρμόζοντας τις αρχές που έχει αποκομίσει από την πολύχρονη εμπειρία της.

Με πληροφορίες από: Reader