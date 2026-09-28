Ο Στέφανος Κασσελάκης πωλητής στο Cash or Trash για φιλανθρωπικό σκοπό

Μια έκπληξη επεφύλασσε η πρεμιέρα της εκπομπής Cash or Trash στο Star, καθώς ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής αναλαμβάνοντας τον ρόλο του πωλητή. Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχτηκε τον αρχηγό κόμματος στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, ο οποίος συμμετείχε για έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στο δωμάτιο των αγοραστών

Ο Στέφανος Κασσελάκης άφησε για λίγο τα πολιτικά έδρανα και έγινε πωλητής στο Cash or Trash, δηλώνοντας μάλιστα λάτρης της εκπομπής. Βρέθηκε στο δωμάτιο των αγοραστών με έναν ξεχωριστό σκοπό, φέρνοντας αντικείμενα που επιθυμούσε να πουλήσει στην τιμή που τους αξίζει.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος έφερε δύο κασετίνες οι οποίες περιείχαν σετ ασημικών από γνωστούς οίκους, με την πρόθεση να διαθέσει την αξία αγοράς τους για έναν ευγενή σκοπό.

Ο φιλανθρωπικός σκοπός και η στήριξη

Ο σκοπός της συμμετοχής του Στέφανου Κασσελάκη ήταν να δωρίσει τα έσοδα από την πώληση των ασημικών στο σωματείο «Γίνε άνθρωπος». Το συγκεκριμένο σωματείο επικεντρώνεται στις γυναικοκτονίες, προσφέροντας στήριξη σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν βία.

Επιπλέον, ο οργανισμός αυτός στηρίζει τις μητέρες των δολοφονημένων γυναικών στον δικαστικό τους αγώνα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για δικαιοσύνη.

Η χιουμοριστική απάντηση για τη CIA

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Δέσποινα Μοιραράκη έθεσε στον Στέφανο Κασσελάκη την ερώτηση σχετικά με το πώς κατάφερε να έρθει το 2023 και να γίνει αρχηγός κόμματος. Ο ίδιος απάντησε γελώντας με χιούμορ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πολύ απλό, με φύτεψε η CIA».

Οι εκπλήξεις της νέας σεζόν του Cash or Trash

Η νέα τηλεοπτική σεζόν του Cash or Trash υπόσχεται εκπλήξεις και νέες ανατροπές, με στόχο να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον στις δημοπρασίες. Μία από τις καινοτομίες αφορά σε ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, για τα οποία ο εκτιμητής θα διαθέτει μια ειδική κάρτα.

Αυτή η κάρτα θα ορίζει ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την αρχική τιμή εκτίμησης. Οι αγοραστές που επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές τους από αυτή την τιμή εκκίνησης, γεγονός που αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις πιο συναρπαστικές.

Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, καθώς για πρώτη φορά οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν σε ειδικό booth. Από εκεί θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές, τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις και οι αυθόρμητες ατάκες τους αναμένεται να προσδώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr