Η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, πρωτιά για τους «Αταίριαστους» στο γενικό σύνολο

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στην πρώτη θέση της τηλεθέασης όσον αφορά τις πρωινές εκπομπές και το δυναμικό κοινό. Η παρουσιάστρια και η εκπομπή της, «Super Κατερίνα», συνεχίζουν να προηγούνται στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ηλικίας 18-54 ετών. Παράλληλα, οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κατέκτησαν την πρωτιά στο γενικό σύνολο, με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο να σημειώνουν υψηλές επιδόσεις.

Η πρωτιά της Κατερίνας Καινούργιου στο δυναμικό κοινό

Η Κατερίνα Καινούργιου διατηρεί την ηγετική της θέση στην κούρσα της τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές. Αυτή η πρωτιά αφορά συγκεκριμένα το δυναμικό κοινό, δηλαδή την ηλικιακή ομάδα 18-54 ετών, μια κατηγορία κοινού που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους διαφημιστές. Η «Super Κατερίνα» έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε αυτή την κατηγορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, η εκπομπή «Super Κατερίνα» κατέγραψε ποσοστό 16,2% στο δυναμικό κοινό κατά τη ζώνη προβολής της. Αυτή η επίδοση επιβεβαιώνει την προτίμηση των νεότερων τηλεθεατών προς το συγκεκριμένο πρωινό πρόγραμμα. Η σταθερή πορεία της εκπομπής την τοποθετεί στην κορυφή των επιλογών του δυναμικού κοινού.

Οι επιδόσεις των άλλων εκπομπών στο δυναμικό κοινό

Πίσω από τη «Super Κατερίνα», άλλες πρωινές εκπομπές κατέγραψαν επίσης τα δικά τους ποσοστά στο δυναμικό κοινό. Το «Χαμογέλα και Πάλι» ακολούθησε την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό 12% στην ίδια κατηγορία τηλεθεατών. Αυτή η επίδοση τοποθετεί το πρόγραμμα στη δεύτερη θέση του δυναμικού κοινού.

Στην τρίτη θέση, όσον αφορά το δυναμικό κοινό, βρέθηκε η εκπομπή «Πρωινό», η οποία συγκέντρωσε ποσοστό 10,9%. Τα συγκεκριμένα νούμερα αντικατοπτρίζουν την κατανομή της τηλεθέασης μεταξύ των πρωινών προγραμμάτων. Οι επιδόσεις αυτές δίνουν μια σαφή εικόνα της προτίμησης του κοινού 18-54 ετών.

Η επικράτηση των «Αταίριαστων» στο γενικό σύνολο

Εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται στο γενικό σύνολο της τηλεθέασης, όπου την πρωτιά κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ. Η εκπομπή αυτή, με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο, συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό ποσοστό 15,4% στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού. Η επίδοση αυτή τους φέρνει στην πρώτη θέση των πρωινών εκπομπών.

Η επικράτηση των «Αταίριαστων» στο γενικό σύνολο υπογραμμίζει την ευρεία απήχηση που έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η παρουσία των δύο δημοσιογράφων φαίνεται να έχει απήχηση σε ένα ευρύ φάσμα τηλεθεατών, ανεξαρτήτως ηλικίας, εξασφαλίζοντας την κορυφή σε αυτή την κατηγορία.

Η πορεία των υπολοίπων εκπομπών στο γενικό σύνολο

Στο γενικό σύνολο, η «Super Κατερίνα» ακολούθησε τους «Αταίριαστους», καταγράφοντας ποσοστό 13,3%. Αυτό το νούμερο την τοποθετεί στη δεύτερη θέση αυτής της κατηγορίας τηλεθέασης, δείχνοντας ότι η εκπομπή έχει σημαντική απήχηση και στο ευρύτερο κοινό, πέρα από το δυναμικό.

Την τρίτη θέση στο γενικό σύνολο κατέλαβε η εκπομπή «Live You», η οποία συγκέντρωσε ποσοστό 12,8%. Τα στοιχεία αυτά προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις προτιμήσεις του κοινού στις πρωινές εκπομπές. Συνολικά, οι μετρήσεις αναδεικνύουν τις εκπομπές που ξεχώρισαν τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Με πληροφορίες από: Reader