Η σειρά «Friends» και οι διαρκείς φιλίες των πρωταγωνιστών της

Τριάντα δύο χρόνια συμπληρώνονται από την πρεμιέρα της τηλεοπτικής σειράς «Friends», η οποία πρωτοεμφανίστηκε στις οθόνες στις 22 Σεπτεμβρίου 1994. Η σειρά, που ολοκληρώθηκε στις 6 Μαΐου 2004 μετά από δέκα επιτυχημένες σεζόν, άφησε πίσω της όχι μόνο εκατομμύρια τηλεθεατές αλλά και ισχυρές φιλίες μεταξύ των πρωταγωνιστών της.

Οι Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer και Matt LeBlanc συνεχίζουν να συναντιούνται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, διατηρώντας ζωντανές τις σχέσεις τους εκτός τηλεοπτικών στούντιο. Οι επανασυνδέσεις τους πλέον πραγματοποιούνται χωρίς τον Matthew Perry, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Συνεργασίες και δημόσιες εμφανίσεις

Οι πρωταγωνίστριες της σειράς έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις και συνεργασίες. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Courteney Cox και η Jennifer Aniston συνεργάστηκαν σε ένα βίντεο για τη LolaVie, με την Aniston να περιποιείται τα μαλλιά της φίλης της χρησιμοποιώντας προϊόντα από τη σειρά της.

Επίσης, το 2023, η Aniston και η Kudrow βρέθηκαν στο πλευρό της Cox στην τελετή για το αστέρι της στο Hollywood Walk of Fame. Εκεί, η Aniston δήλωσε ότι το να είσαι φίλη με την Courteney σημαίνει ουσιαστικά να είσαι οικογένειά της, ενώ η Kudrow εξέφρασε την περηφάνια της για την συνάδελφό της.

Στιγμές φιλίας και υποστήριξης

Τον Απρίλιο του 2022, η Aniston και η Cox εμφανίστηκαν μαζί φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν «Friends Forever». Η φράση παρέπεμπε στο τέλος της σειράς, όταν και οι έξι φίλοι άφησαν τα κλειδιά τους από το διαμέρισμα της Monica και του Chandler. Η ανάρτηση αυτή έγινε και για την υποστήριξη των οργανισμών Americares και EBMRF.

Τον Μάιο του 2021, η Lisa Kudrow και ο David Schwimmer συναντήθηκαν για να παρακολουθήσουν μαζί το πολυαναμενόμενο reunion του «Friends». Η Aniston και η Cox σχολίασαν τη φωτογραφία τους με τρυφερά μηνύματα, επιβεβαιώνοντας τη στενή τους σχέση. Σε μια άλλη στιγμή, οι δύο φίλες, Cox και Aniston, έδειξαν την ανταγωνιστική τους πλευρά σε μια παρτίδα μπιλιάρδου, με την Cox να αποδεικνύεται ιδιαίτερα καλή.

Κοινά γεύματα και βραβεία

Τον Ιανουάριο του 2020, η Aniston, η Cox και η Kudrow βρέθηκαν για ένα κοινό γεύμα. Η Aniston έγραψε στην ανάρτησή της «Γεια από τα κορίτσια απέναντι», ενώ η Kudrow χαρακτήρισε τη βραδιά «ευτυχία». Λίγο νωρίτερα, το 2019, η Cox και η Kudrow είχαν παρουσιάσει στην Aniston το Artists Inspiration Award στο Beverly Hills, σε μία ακόμη δημόσια επιβεβαίωση της φιλίας τους.

Στα 55α γενέθλια της Courteney Cox, η Aniston και η Kudrow βρέθηκαν ξανά μαζί της. Η Cox είχε γράψει τότε: «Πόσο τυχερή είμαι που γιορτάζω τα γενέθλιά μου με αυτές τις δύο; Τις αγαπώ τόσο πολύ», αναδεικνύοντας τη διαχρονική τους σχέση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr