Ο Γιώργος Καπουτζίδης επιστρέφει στο The Voice για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επιστρέφει στο The Voice, όχι όμως ως παρουσιαστής, αλλά για ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η μεγάλη πρεμιέρα του talent show, που θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ, θα είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στον λαϊκό τραγουδιστή, τιμώντας τη μνήμη του.

Η επιστροφή του Γιώργου Καπουτζίδη

Η «οικογένεια» του The Voice ενώνεται ξανά για το πρώτο γύρισμα της εκπομπής. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος δεν είναι ο παρουσιαστής της φετινής σεζόν, καθώς τον ρόλο αυτό έχει αναλάβει ο Γιώργος Λιανός, θα είναι παρών σε αυτό το ξεχωριστό γεγονός. Η συμμετοχή του αφορά αποκλειστικά την επιμέλεια του ειδικού αφιερώματος στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το συγκεκριμένο γύρισμα, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, δεν θα περιλαμβάνει τις συνηθισμένες blind auditions. Αντιθέτως, θα είναι αφιερωμένο στην πρεμιέρα του show, η οποία θα αποτελέσει έναν μουσικό φόρο τιμής στον αδικοχαμένο καλλιτέχνη.

Ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Οι συντελεστές του The Voice, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, ήταν ανέκαθεν μια πολύ δεμένη ομάδα, ειδικά κατά τη διάρκεια των live εκπομπών. Αυτή τη φορά, η ενότητά τους εκδηλώθηκε και εκτός σκηνής, καθώς όλοι μαζί βρέθηκαν συντετριμμένοι στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Η είδηση του θανάτου του είχε έρθει λίγες μόλις ημέρες μετά τη συνεννόηση μεταξύ τους και της παραγωγής για το πρώτο γύρισμα.

Τώρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης τους ενώνει ξανά, αυτή τη φορά για να τον τιμήσουν με την παρουσία και τις φωνές τους. Στη σκηνή θα βρεθούν όλοι οι coaches, δηλαδή η Πάολα, η οποία θα καθίσει στη θέση με το τέταρτο buzzer, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας. Μαζί τους θα είναι και ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός, καθώς και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ειδικού αφιερώματος.

Εκτός από τους συντελεστές του talent show, στη σκηνή θα ανέβουν και γνωστά ονόματα, φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν τραγούδια του. Όπως αναφέρει ο Γρηγόρης Μελάς, η πρεμιέρα του Voice θα αποτελέσει έναν μουσικό φόρο τιμής στον αδικοχαμένο λαϊκό τραγουδιστή.

Η δήλωση του Γιώργου Λιανού

Σχετικά με τη συνέχεια του προγράμματος και το αφιέρωμα, ο Γιώργος Λιανός δήλωσε: «Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα ήθελε κι ο Μαζωνάκης. Σίγουρα θα τον τιμήσουμε μέσα από το Voice κι από κει και πέρα θα κάνουμε αυτό που κάνουμε».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr