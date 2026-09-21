«Μόλις ξαναχώρισα»: Ζέτα Μακρυπούλια και Γιάννης Τσιμιτσέλης ξανά μαζί μετά από 18 χρόνια

Δεκαοκτώ χρόνια μετά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία της ρομαντικής κωμωδίας «Μόλις Χώρισα», η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Οι δύο ηθοποιοί επανενώνονται για τη νέα κινηματογραφική κωμωδία με τίτλο «Μόλις Ξαναχώρισα», η οποία αποτελεί τη συνέχεια της αγαπημένης ταινίας που είχε κόψει πάνω από 400.000 εισιτήρια.

Η επιστροφή του «Μόλις Χώρισα»

Τα πρώτα γυρίσματα της νέας ρομαντικής κωμωδίας «Μόλις Ξαναχώρισα» ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα, σε συμπαραγωγή με την MagentaTV της Telekom. Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο οποίος ήταν ο δημιουργός της πρώτης ταινίας, αναλαμβάνει ξανά τη σκηνοθεσία και συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον Αλέξανδρο Καγιάφα.

Η νέα αυτή παραγωγή φιλοδοξεί να επαναφέρει το μοναδικό χιούμορ, τη ζωντάνια και τη χημεία που καθιέρωσαν το «Μόλις Χώρισα» ως μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές κωμωδίες των τελευταίων δεκαετιών. Η ιστορία είναι προσαρμοσμένη στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, ενσωματώνοντας στοιχεία της κρίσης και των social media.

Οι πρωταγωνιστές και το καστ

Στη νέα ταινία, η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης υποδύονται το ζευγάρι της Ηλέκτρας και του Πέτρου, οι οποίοι είναι πλέον 48 ετών και ζουν μαζί εδώ και 25 χρόνια. Δίπλα τους επιστρέφει ένα εκλεκτό καστ συμπρωταγωνιστών, περιλαμβάνοντας ονόματα όπως η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Μαρία Λεκάκη, η Άννα Μονογιού και ο Σήφης Πολυζωίδης.

Παράλληλα, το καστ ενισχύεται με νέες προσθήκες, καθώς η Μαρία Αλιφέρη, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος και ο Κωνσταντίνος Λιάρος εντάσσονται στην ομάδα, προσδίδοντας νέες δυναμικές στην εξέλιξη της ιστορίας.

Η υπόθεση της νέας κωμωδίας

Η πλοκή της ταινίας περιστρέφεται γύρω από την Ηλέκτρα και τον Πέτρο, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια κοινής ζωής χωρίς να έχουν παντρευτεί. Στα 18α γενέθλια του γιου τους, ο Πέτρος αποφασίζει να κάνει επιτέλους πρόταση γάμου. Ωστόσο, η Ηλέκτρα έχει διαφορετικά σχέδια και εκφράζει την επιθυμία της να χωρίσουν.

Η ιστορία περιλαμβάνει ένα απρόβλεπτο ταξίδι στο Πόρτο Χέλι, μια τυχαία ομηρία σε ένα κοσμηματοπωλείο, καθώς και την παρέμβαση των ανεκδιήγητων φίλων τους, οι οποίοι καταφέρνουν να κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα.

Συντελεστές και παραγωγή

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο οποίος συνέγραψε και το σενάριο μαζί με τον Αλέξανδρο Καγιάφα. Στους ηθοποιούς που συμμετέχουν περιλαμβάνονται οι Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Λεκάκη, Άννα Μονογιού, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρία Αλιφέρη και Κωνσταντίνος Λιάρος.

Η παραγωγή της ταινίας ανήκει στην SILVER FILM PRODUCTION, ενώ η MagentaTV συμμετέχει ως συμπαραγωγός. Τη διανομή έχει αναλάβει η εταιρεία TFG.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr