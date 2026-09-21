Η πρεμιέρα της σειράς «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» στο MEGA και η υποδοχή του κοινού

Η νέα τηλεοπτική σεζόν για το MEGA ξεκίνησε επίσημα το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, με τη μεγάλη πρεμιέρα της δραματικής σειράς «Δύο Μαύρα Πουκάμισα». Η παραγωγή συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από ένα διπλό επεισόδιο, το οποίο έθεσε στο επίκεντρο μια ιστορία γεμάτη οικογενειακά μυστικά, δυνατές φιλίες, έρωτα, προδοσία και αλήθειες που επιστρέφουν για να ανατρέψουν τις ζωές των ηρώων.

Η υπόθεση της σειράς και οι συντελεστές

Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, με το σενάριο να υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου. Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης. Η ιστορία μάς μετέφερε αρχικά στην Κρήτη της δεκαετίας του ’80, όπου βρίσκεται και η αφετηρία ενός μυστικού που θα καθορίσει όσα θα συμβούν πολλά χρόνια αργότερα.

Η πλοκή ξεκινά με τη Δέσπω, η οποία, πληγωμένη και τρομοκρατημένη, βρίσκει καταφύγιο στον Παυλή. Από εκείνη τη νύχτα γεννιέται μια οικογένεια, μαζί όμως και μια αλήθεια που παραμένει κρυμμένη για δεκαετίες.

Οι κεντρικοί ήρωες στο σήμερα

Χρόνια αργότερα, στην εποχή μας, στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Μανούσος και ο Σήφης. Πρόκειται για δύο άντρες με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σαν αδέλφια και πιστεύουν πως τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει τη μεταξύ τους σχέση.

Ο Μανούσος, τον οποίο υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης, χαρακτηρίζεται ως εκρηκτικός, παρορμητικός και βαθιά δοτικός. Αντίθετα, ο Σήφης, τον οποίο ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός, κινείται στον αντίποδα, καθώς είναι ήρεμος, εσωστρεφής και περισσότερο μετρημένος.

Η υποδοχή του κοινού στο X/Twitter

Οι τηλεθεατές του MEGA παρακολούθησαν τη σειρά και κατά τη διάρκεια της προβολής της, έκαναν τα σχόλιά τους στην πλατφόρμα X/Twitter. Στο επίκεντρο των σχολίων βρέθηκε ο βασικός πρωταγωνιστής, Μανούσος, και η προσωπική του ζωή.

Μεταξύ των σχολίων, αναφέρθηκαν τα εξής: «Κυρά Δέσπω, ο Μανούσος έχει ένστικτο, εμποστευσου τον λιγάκι! Αλλιώς δεν θα έριχνε ολόκληρη Δέσποινα Βανδή, να του αφιερώνει «Στη ζωή μου, στην αυλή μου νυχτολούλουδο»!#Poukamisa», καθώς και «Ολη η σειρά περιστρέφεται γύρω από τον θυμό του Μανουσου επειδη δεν βρίσκει γυναικα?????#Poukamisa».

Άλλοι τηλεθεατές εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την παραγωγή, σημειώνοντας: «Σειράρα έκανε το Mega πάλι. Ένας και ένας οι ηθοποιοί με τους χαρακτήρες τους . Θα έχουμε να ασχολούμαστε ολόκληρο τον χειμώνα . Ο Μπισμπίκαρος δίνει ρέστα !!! #poukamisa».

Με πληροφορίες από: tlife.gr