Μπλε ώρες: Ο Πέτρος παντρεύεται τη Νικολέτα, αλλά έχει διπλά σχέδια

Σοκαριστικές εξελίξεις αναμένονται στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς «Μπλε Ώρες» που προβάλλεται στον ΣΚΑΪ. Η αποτρόπαια πρόταση του Πέτρου στην Ολυμπία δημιουργεί έντονη ανησυχία, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος ετοιμάζεται να παντρευτεί τη Νικολέτα. Σκοτεινά σχέδια έρχονται στην επιφάνεια, καθώς πρόσωπα από το παρελθόν κάνουν την εμφάνισή τους, ανατρέποντας τις ισορροπίες.

Φιλίες χρόνων κλονίζονται, νέες συνεργασίες δημιουργούνται και τα καλά κρυμμένα μυστικά των ηρώων βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι αλήθειες αποκαλύπτονται, φέρνοντας τους χαρακτήρες αντιμέτωπους με δύσκολες αποφάσεις και απρόβλεπτες συνέπειες.

Συλλήψεις, ανακρίσεις και κλονισμένες φιλίες

Η σύλληψη του Άγγελου και της Εύας προκαλεί μεγάλη αναστάτωση, επηρεάζοντας τόσο την οικογένεια Αντωνιάδη όσο και την Ελένη, η οποία σπεύδει αμέσως να ενημερωθεί για την ανιψιά της. Ο Σταύρος ανακρίνει τους δύο συλληφθέντες, προσπαθώντας να βγάλει συμπέρασμα σχετικά με τον φόνο της Λίζας, ο οποίος παραμένει ένα μεγάλο μυστήριο.

Την ίδια ώρα, η Όλγα επιβεβαιώνει από τον Δημήτρη ότι η Εύα και ο Άγγελος διατηρούν σχέση. Αμέσως μετά, πηγαίνει στη Στέλλα και της ζητάει εξηγήσεις για την απόκρυψη αυτής της σοβαρής πληροφορίας, γεγονός που κλονίζει τη φιλία των δύο γυναικών. Ο Στράτος απογοητεύεται βαθιά όταν μαθαίνει για την κρυφή σχέση της Εύας και του Άγγελου, νιώθοντας προδομένος από την εξέλιξη αυτή.

Διπλά σχέδια και νέες συνεργασίες

Η Βάσια εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον Άρη, ο οποίος τη βοηθά να απαλλαγεί από το χρέος της. Η σχέση μεταξύ τους έχει ένα παρελθόν που τώρα έρχεται ξανά στην επιφάνεια, ενώ ο Άρης γίνεται ο νέος συνεταίρος της Βάσιας στο καθαριστήριο. Ο Δημήτρης, τρομερά θυμωμένος με τις πρόσφατες εξελίξεις, καβγαδίζει έντονα με τον Φίλιππο, καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται.

Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος έχει κάνει πρόταση γάμου στη Νικολέτα, αλλά τα νέα αυτά δεν ευχαριστούν καθόλου τον Στράτο, ο οποίος έχει τις επιφυλάξεις του για αυτόν τον γάμο. Ο Πέτρος συναντιέται κρυφά με την Ολυμπία και της ζητάει εντελώς απροκάλυπτα να κάνει κάτι αποτρόπαιο στον άντρα της, τον Δημήτρη, αποκαλύπτοντας τα διπλά του σχέδια.

Απολογίες, υποψίες και αποκαλύψεις

Η Εύα και ο Άγγελος έχουν προφυλακιστεί, με την αγωνία των δικών τους να έχει χτυπήσει κόκκινο. Η Ολυμπία έχει ταραχτεί πολύ από την ανήκουστη πρόταση του Πέτρου, προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση. Η Εύα, κατά την απολογία της στον αστυνόμο, εκφράζει τις υποψίες της για τον Διονύση, προσθέτοντας ένα ακόμα στοιχείο στην υπόθεση.

Η Ελένη βρίσκει στήριγμα και παρηγοριά στον πρώην άντρα της, Αντρέα, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ενώ παράλληλα έρχεται σε ρήξη με τον Σταύρο. Ο Πέτρος εκφράζει τα παράπονά του στον Φίλιππο, κατηγορώντας τον για διακρίσεις στα παιδιά του. Τελικά, ο Άγγελος και η Εύα αφήνονται ελεύθεροι λόγω έλλειψης στοιχείων, αλλά ο έρωτάς τους γίνεται βορά των παπαράτσι.

Η παράνομη σχέση που είχε η Λίζα πριν σκοτωθεί βγαίνει στην επιφάνεια, με τον εραστή της, Ηλία, να καταθέτει στον Σταύρο για τη σχέση τους. Ο Δημήτρης και η Όλγα μαθαίνουν για την εξωσυζυγική σχέση της Λίζας, φέρνοντας νέες ανατροπές και αποκαλύψεις στην οικογένεια Αντωνιάδη και στους γύρω τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr