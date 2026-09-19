Η Deutsche Welle ανακαλεί την κατάργηση της ελληνικής υπηρεσίας

Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, όπως αποφασίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σταθμού στη Γερμανία. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ανάκληση της απόφασης που είχε ληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο για την κατάργηση της ελληνικής υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η αρχική απόφαση και οι αντιδράσεις

Τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε ληφθεί η απόφαση για την κατάργηση της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Η απόφαση αυτή είχε προκληθεί από τη μείωση της ομοσπονδιακής επιχορήγησης προς τον σταθμό. Η ανακοίνωση της κατάργησης είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία.

Σε δηλώσεις του εκείνη την περίοδο, ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Γερμανίας είχε αναφέρει ότι η ελληνική υπηρεσία της DW θα καταργηθεί. Είχε υπογραμμίσει ότι η υπηρεσία αυτή παρείχε ανεξάρτητες πληροφορίες στο κοινό στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας. Επίσης, είχε αποτελέσει σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό. Ο ίδιος είχε δικαιολογήσει την ανάγκη για περικοπές σε αυτόν τον τομέα, αναφέροντας ότι η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια σταθερή δημοκρατία με ένα πολυποίκιλο τοπίο μέσων ενημέρωσης.

Η ιστορική σημασία της ελληνικής υπηρεσίας

Η εκπομπή της Deutsche Welle είχε και ιστορική σημασία, καθώς διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο εναντίον της ελληνικής χούντας. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας, η υπηρεσία παρείχε ανεξάρτητες πληροφορίες στο κοινό της Ελλάδας, αποτελώντας μια φωνή αντίστασης και ενημέρωσης σε δύσκολους καιρούς.

Επιπλέον, η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle λειτούργησε ως σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ. Μέσω των εκπομπών της, μεταφέρονταν οι γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό, συμβάλλοντας στην επικοινωνία και την κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών σε μια περίοδο έντονων οικονομικών προκλήσεων.

Οι προσπάθειες για την ανάκληση της απόφασης

Η ανάκληση της απόφασης είναι αποτέλεσμα μιας σειράς προσπαθειών και επαφών. Αρχικά, ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος στον καγκελάριο. Αυτή η παρέμβαση αποτέλεσε την αφετηρία για περαιτέρω διπλωματικές ενέργειες.

Στη συνέχεια, υπήρξε σειρά επαφών μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των Χριστιανοδημοκρατών (CDU). Ιδιαίτερα κρίσιμες ήταν οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο συνέδριο του γερμανικού κόμματος τον Φεβρουάριο. Εκεί, οι βουλευτές Τάσος Χατζηβασιλείου και Φίλιππος Φόρτωμας μετέβησαν στη Γερμανία και έθεσαν το ζήτημα της ελληνικής υπηρεσίας σε όλους τους συνομιλητές τους.

Η ελληνική προσπάθεια συνεχίστηκε και μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου δραστηριοποιήθηκε πρωτίστως ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τ. Χατζηβασιλείου. Στόχος ήταν να γίνονται τακτικά κρούσεις προς το CDU, διατηρώντας το θέμα στην ατζέντα και ασκώντας πίεση για την αναθεώρηση της αρχικής απόφασης.

Πρόσωπα-κλειδιά και συμμαχίες

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, η ελληνική πλευρά οικοδόμησε και συμμαχίες με πρόσωπα-κλειδιά, τα οποία συνέβαλαν ιδιαίτερα στο να διαχυθεί το μήνυμα υπέρ της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος. Ένας από τους βασικούς παράγοντες ήταν ο Γερμανός βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών και πρόεδρος της Επιτροπής Γερμανο-ελληνικών υποθέσεων του γερμανικού κοινοβουλίου, Thomas Rachel, ο οποίος διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση του ελληνικού προγράμματος.

Άλλα σημαντικά πρόσωπα που συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση ήταν ο επικεφαλής της ελληνογερμανικής ομάδας φιλίας στη Βουλή της Γερμανίας, Τόμας Ράχελ, ο πρώην Διευθυντής του Ιδρύματος Αντενάουερ στην Αθήνα, Μάριαν Βεντ, και ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ.κ. Αυγουστίνος. Οι ενέργειες και οι παρεμβάσεις αυτών των προσώπων ενίσχυσαν το αίτημα για τη συνέχιση της λειτουργίας της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle.

Το μέλλον της ελληνικής υπηρεσίας

Πλέον, η παραπάνω απόφαση έχει ανακληθεί και η ελληνική υπηρεσία του ιστορικού γερμανικού σταθμού θα συνεχίσει τη λειτουργία της. Το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle θα συνεχίσει να λειτουργεί με ένα περιορισμένο πρόγραμμα σε σχέση με το παρελθόν.

Ωστόσο, παρά τον περιορισμό στο πρόγραμμα, η παρουσία της ελληνικής υπηρεσίας θα είναι εξασφαλισμένη σε όλες τις πλατφόρμες. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό στην Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της Deutsche Welle, διατηρώντας έναν σημαντικό δίαυλο ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Newsit