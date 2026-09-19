«Ντέρτι»: Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 μας ταξιδεύει στην Πάτρα του 1987 με διπλό επεισόδιο

Μια νέα, πολυαναμενόμενη σειρά με τίτλο «Ντέρτι» έρχεται στις οθόνες του ΑΝΤ1, κάνοντας πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο. Η σειρά μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Πάτρα του 1987, σε μια δεκαετία γεμάτη λάμψη, χρώματα, ένταση και υπερβολή, όπου οι πόλεις ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Η υπόθεση της σειράς «Ντέρτι»

Η ιστορία επικεντρώνεται στη Στέλλα Σμαραγδή, μια νεαρή δασκάλα μουσικής, η ζωή της οποίας ανατρέπεται στην Αθήνα του 1987, όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για μια πράξη που δεν διέπραξε. Προκειμένου να αποφύγει τη φυλακή, η Στέλλα αναγκάζεται να αποδεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία.

Η συμφωνία αυτή την οδηγεί στην Πάτρα, όπου πρέπει να εισχωρήσει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο «Ντέρτι», ένα λαμπερό αλλά ύποπτο νυχτερινό κέντρο. Το «Ντέρτι» ανήκει στον Αλέκο Αβραμίδη και τη σύζυγό του, την θρυλική τραγουδίστρια Ξένια Αβραμίδου, η οποία είναι και η μητέρα της Στέλλας που την εγκατέλειψε όταν ήταν μικρή.

Οι χαρακτήρες και οι σχέσεις τους

Στο πλευρό της Στέλλας βρίσκεται ο Άρης Δεληγιάννης, ένας αστυνομικός που υιοθετεί ψεύτικη ταυτότητα και την ακολουθεί στην Πάτρα. Ο ρόλος του Άρη είναι διπλός: να βοηθήσει στην εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου του Αβραμίδη, αλλά και να προστατεύει τη Στέλλα κατά τη διάρκεια της αποστολής της.

Παράλληλα, η εξαφάνιση του νεαρού Κωστή, γιου του τραγουδιστή Λεωνίδα Ρέντη και κολλητού φίλου του Αλέκου, προκαλεί ανησυχία. Καθώς οι δύο κόσμοι αρχίζουν να συγκρούονται, η Στέλλα βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στα μυστικά που κρύβει και σε αυτά που καλείται να αποκαλύψει, σε μια ιστορία γεμάτη πάθη, φόβους και προδοσίες.

Η πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο

Η πρεμιέρα της σειράς θα γίνει με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Το πρώτο μέρος της ιστορίας ξεκινά στην Αθήνα του 1987, με τη Στέλλα Σμαραγδή να βλέπει τη ζωή της να καταρρέει λόγω της άδικης κατηγορίας και να αναγκάζεται να δεχτεί την επικίνδυνη συμφωνία για να μεταβεί στην Πάτρα ως πληροφοριοδότρια στο νυχτερινό κέντρο «Ντέρτι».

Το διπλό επεισόδιο συνεχίζεται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 21:00. Η Στέλλα φτάνει στην Πάτρα υπό την πίεση του Άρη και του Παύλου, αναγκασμένη να υποδυθεί έναν ρόλο που δεν έχει επιλέξει. Με την καθοδήγηση του Άρη, προσπαθεί να προσεγγίσει τη μητέρα της, Ξένια, και να επανενταχθεί σε έναν κόσμο που την είχε εγκαταλείψει. Η πρώτη τους συνάντηση είναι φορτισμένη, με παλιές πληγές να αναδύονται και την καχυποψία να κυριαρχεί και στις δύο πλευρές. Εκεί, η Στέλλα θα γνωρίσει επίσης τον ετεροθαλή αδερφό της, Λευτέρη, καθώς και τον Δήμο, τον γιο του Αλέκου από τον πρώτο του γάμο, κάνοντας τα πρώτα της βήματα μέσα στο σπίτι της μητέρας της.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr