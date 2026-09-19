Η πρώτη περίοδος χάριτος για τα τηλεοπτικά δίδυμα στα κανάλια κρίνεται μέσα στον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο. Τα σύννεφα πάνω από τα κεφάλια ορισμένων παρουσιαστών έχουν ήδη φανεί, καθώς οι επιδόσεις τους στους πίνακες τηλεθέασης δεν είναι πάντα οι αναμενόμενες. Τα κανάλια αναμένουν την έφοδο της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, οπότε η εικόνα θα είναι πιο ξεκάθαρη, ενώ το επόμενο 15νθήμερο χαρακτηρίζεται ως δύσκολο για τις τηλεοπτικές παραγωγές.

Η περίοδος αξιολόγησης και οι πρώτες ενδείξεις

Η τηλεοπτική σεζόν έχει ξεκινήσει με αρκετά νέα σχήματα και συνεργασίες, όμως ο «γυαλός ήταν στραβός και δεν ισιώνει μόνο με ορισμένα πρόσωπα από τα πολυδιαφημιζόμενα νέα τηλεοπτικά δίδυμα». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, το «γλυκό δεν έχει δέσει ακόμα σωστά» για αρκετές εκπομπές. Μέχρι τον Δεκέμβριο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη αποτίμηση στα κανάλια, κάποιοι παρουσιαστές ενδέχεται να μην έχουν θέση για τη συνέχεια.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς να μετακομίσουν εσωτερικά, προκειμένου να προσφέρουν τις δημοσιογραφικές τους γνώσεις σε διαφορετικά πόστα ή εκπομπές. Η πίεση είναι εμφανής, καθώς η περίοδος αυτή θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον πολλών τηλεοπτικών σχημάτων.

Η κατάσταση στο Open και το «10 Παντού»

Στο Open, το τηλεοπτικό δίδυμο των Στραβελάκη και Παπακωστοπούλου καταγράφει διψήφια νούμερα τηλεθέασης στο γενικό σύνολο, ωστόσο η σχέση μεταξύ τους παραμένει σε ένταση. Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος έχει αναλάβει τον ρόλο του «πυροσβέστη» σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, προσπαθώντας να διατηρήσει τις ισορροπίες.

Παρόλα αυτά, η ανάγκη για μια αλλαγή πριν την πιθανή «έκρηξη» στον αέρα της εκπομπής «10 Παντού» είναι υπαρκτή. Η εσωτερική αυτή κατάσταση αποτελεί ένα από τα σημεία που παρακολουθούνται στενά από τη διοίκηση του καναλιού, καθώς η ένταση μπορεί να επηρεάσει την εικόνα και την απόδοση της εκπομπής.

Οι επιδόσεις του ΑΝΤ1 και το «Καλημέρα Ελλάδα»

Στον ΑΝΤ1, η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» βλέπει οριακά το 8% στους πίνακες τηλεθέασης, ακόμα και σε ημέρες που η ειδησεογραφία παρακολουθείται στενά, όπως στην περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη. Οι παρουσιαστές Χιώτης και Παυλόπουλος διαθέτουν αμφότεροι μια προσωπική, μακρά τηλεοπτική πορεία.

Ωστόσο, η συνεργασία τους δεν αποδίδει τα αναμενόμενα, όπως δείχνουν τα τηλεκοντρόλ στις μηχανές μέτρησης. Φέτος, η περίοδος χάριτος στο Μαρούσι ίσως διαρκέσει περισσότερο από την περσινή χρονιά, προκειμένου να δοθεί χώρος και στην πολιτική σκηνή με καλεσμένους στο στούντιο της εκπομπής. Εκεί, ενδέχεται να αλλάξουν πολλά ως προς την πορεία της εκπομπής.

Οι σχέσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, οι σχέσεις μεταξύ του Νίκου Χατζηνικολάου και της Σίας Κοσιώνη κινούνται σε πλαίσιο ευγένειας, αλλά με πολλές διακοπές του ενός πάνω στον λόγο του άλλου. Η Σία Κοσιώνη έχει μεν ελεύθερο λόγο στο σχόλιό της, αρκεί να καταφέρνει να το ολοκληρώσει, καθώς υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για αυτό.

Έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές η παρέμβαση του Νίκου Χατζηνικολάου την ώρα που η Σία Κοσιώνη δεν έχει τελειώσει τη φράση της. Αυτή η πρακτική, προς το παρόν, του ανταποδίδεται με τη σειρά της από την κυρία Κοσιώνη, δημιουργώντας ένα κλίμα διαρκούς αλληλεπίδρασης στον αέρα του δελτίου.

Η επιστροφή της Κατερίνας Λάσπα

Η Κατερίνα Λάσπα βρέθηκε σε μια κακή συγκυρία από την ημέρα της πρεμιέρας της, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η παρουσιάστρια επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, με μια εκπομπή διαφορετικού περιεχομένου. Η πρεμιέρα της συνέπεσε με μια περίοδο έντονων αλλαγών και ανακατατάξεων στο τηλεοπτικό τοπίο, γεγονός που ενδεχομένως επηρέασε την αρχική της πορεία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis