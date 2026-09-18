Σημαντικές μετακινήσεις δημοσιογράφων στον έντυπο τύπο

Σημαντικές μετακινήσεις δημοσιογράφων παρατηρούνται στον χώρο του έντυπου τύπου, οι οποίες, παρά το γεγονός ότι δεν προκαλούν την ίδια αίσθηση με αυτές της τηλεόρασης, έχουν το δικό τους ειδικό βάρος. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν μια περίοδο ανακατατάξεων και ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων εκδοτικών ομίλων.

Νέες προσθήκες στην «Καθημερινή»

Από τις αρχές του επόμενου μήνα, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δουλγερίδης θα ενσωματωθεί στο δημοσιογραφικό δυναμικό της εφημερίδας «Καθημερινή». Ο Δουλγερίδης διαθέτει μια σημαντική πορεία άνω των 20 ετών στον έντυπο τύπο.

Τα τελευταία αρκετά χρόνια, ο Δημήτρης Δουλγερίδης εργαζόταν ως αρχισυντάκτης στο Πολιτιστικό τμήμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ». Παράλληλα, ήταν επιμελητής και υπεύθυνος της εμβληματικής έκδοσης «Βιβλιοδρόμιο», καθώς και της ειδικής μηνιαίας έκδοσης «Ιστορίες». Στην «Καθημερινή της Κυριακής» θα αναλάβει επιτελικό ρόλο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει την έκδοση για τη λογοτεχνική δημιουργία και την εκδοτική δραστηριότητα τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.

Αποχώρηση Γιαννακίδη και «ρελάνς» στον ανταγωνισμό

Με ελάχιστα 24ωρα διαφορά από την γνωστοποίηση της αποχώρησης του Δουλγερίδη, η οποία έγινε γνωστή με ταχύτητα, ανακοινώθηκε και η αποχώρηση του αρθρογράφου Κώστα Γιαννακίδη από τα δημοσιογραφικά γραφεία της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ». Δημοσιογραφικοί κύκλοι εκτιμούν πως ο προορισμός του είναι η «Καθημερινή».

Ο Κώστας Γιαννακίδης αποτελεί ένα εγνωσμένης αξίας στέλεχος των «ΝΕΩΝ», αρθρογραφώντας στη σελίδα 3 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή με τη στήλη «Μερική άγνοια». Επίσης, διατηρούσε τη στήλη «Shooting» στην έκδοση του Σαββατοκύριακου. Η μετακίνηση τόσο του Δουλγερίδη όσο και του Γιαννακίδη εκτιμάται ως μια «ρελάνς» από την πλευρά της «Καθημερινής» στις προηγούμενες μετακινήσεις των Παύλου Τσίμα και Πάσχου Μανδραβέλη προς τις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «Το Βήμα».

Η «παροικία» του πρώην ΔΟΛ στην «Καθημερινή»

Στην «Καθημερινή» εργάζεται εδώ και καιρό μια ομάδα δημοσιογράφων και επιτελικών στελεχών που προέρχονται από τον πρώην Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη (ΔΟΛ). Αυτή η «παροικία» περιλαμβάνει αρκετά γνωστά ονόματα του χώρου.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Νότης Παπαδόπουλος, ο οποίος κατέχει τη θέση του διευθυντή σύνταξης της «Καθημερινής», ο Μιχάλης Τσιντσίνης ως διευθυντής σύνταξης της «Καθημερινής της Κυριακής», ο Γιάννης Παπαδόπουλος που ασχολείται με έρευνες και μεγάλα κοινωνικά ρεπορτάζ, ο Νικόλας Ζωής στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, καθώς και ο Γιώργος Μίκροβας ως art director και designer.

Αλλαγές στην Alter Ego Media

Εκτός από τις παραπάνω μετακινήσεις, εκτιμάται ότι θα συντελεστούν αλλαγές στη διεύθυνση της εβδομαδιαίας εφημερίδας της Alter Ego Media, νωρίτερα από το αρχικά σχεδιαζόμενο. Τον Περικλή Δημητρολόπουλο αναμένεται να διαδεχθεί ο Δημήτρης Μητρόπουλος.

Ο Δημήτρης Μητρόπουλος έχει θητεία στις εφημερίδες του πάλαι ποτέ ΔΟΛ, ενώ ο Περικλής Δημητρολόπουλος ξεκίνησε την εργασία του στα «ΝΕΑ» το 2004, προερχόμενος από το περιοδικό «Ταχυδρόμος», και στη συνέχεια πέρασε στην εφημερίδα. Οι δύο τους γνωρίζονται από παλιά. Ο Δημητρολόπουλος λέγεται ότι επιθυμείται να αξιοποιηθεί με ρυθμιστικές αρμοδιότητες σε άλλο asset της Alter Ego Media. Η αλλαγή «φρουράς» ενδέχεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, πιθανόν τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki